Экстренную медпомощь по COVID-19 окажут в 12 стационарах Москвы

Эктренную медицинскую помощь больным коронавирусом будут оказывать в 12 московских стационарах, сообщили 13 апреля в департаменте здравоохранения Москвы.

Среди них отмечены ГКБ имени Вересаева, НИИ имени Склифосовского, ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова, имени С.П. Боткина и другие.

В департаменте указали, что все эти больницы оснащены необходимым оборудованием и специалистами. В них будут соблюдены противоэпидемиологические меры по недопущению распространения коронавируса.

Кроме того, в оперштабе Москвы отметили, что в связи с возможным дефицитом коек в перепрофилированных столичных госпиталях в ближайшее время для лечения коронавируса будут перепрофилированы еще 24 стационара.

«В ближайшие 10 дней будут перепрофилированы еще 24 городских стационара для лечения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Таким образом, всего в столице создадут около 21 тыс. коек для пациентов с COVID-19.



Отмечается, что часть больниц, выделенных для лечения коронавируса, ранее оказывали узкоспециализированную помощь. В этой связи персонал и отделения будут переведены в другие стационары, где продолжат работу.

Мера является временной и будет действовать до стабилизации эпидемиологической обстановки.

Ранее в понедельник в оперштабе сообщили о смерти еще 13 пациентов с коронавирусом в Москве. Среди умерших 29-летняя женщина.

По состоянию на 13 апреля в России было выявлено 18 328 случаев заболевания коронавирусом.