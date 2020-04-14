Прямой эфир
Сюжет:

В Москве скончались еще 13 пациентов с коронавирусом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еще 13 человек, зараженных коронавирусом, скончались в Москве в понедельник, 13 апреля. Среди них 29-летняя пациентка, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Форма пика: Путин призвал готовиться к разным сценариям эпидемии
Президент предупредил, что бездействие глав регионов во время распространения COVID-19 будет рассматриваться как преступная халатность

Отмечается, что один из заболевших проходил лечение в частной клинике.

У всех умерших была диагностирована двусторонняя пневмония. Возраст скончавшихся — от 29 до 80 лет. 29-летняя пациентка имела синдром Дауна.

По состоянию на 13 апреля в России было выявлено 18 328 случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус в России

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, среди новых пациентов с коронавирусом у более чем 40% заболевание протекает бессимптомно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали об обнаружении коронавируса у 34 сотрудников Большого театра
Смерти от коронавируса зафиксированы во всех штатах США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020