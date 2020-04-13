Смерти от коронавируса зафиксированы во всех штатах США

В американском штате Вайоминг скончался первый пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает в понедельник, 13 апреля, телеканал Wyoming News Now.

Таким образом, во всех штатах США зафиксированы смерти от коронавируса.

«Это печальное событие, которое мы надеялись не увидеть в Вайоминге. Мы соболезнуем семье этого человека», — заявила представитель департамента здравоохранения штата.

По словам медиков, жертвой инфекции стал пожилой мужчина, у него были проблемы со здоровьем, из-за которых он входил в группу риска заболевания.

12 апреля власти США одобрили декларацию о введении режима крупного бедствия из-за распространения коронавируса одновременно во всех американских штатах.

При этом директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи считает, что ослабление ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии коронавируса, можно будет начать в мае, если ситуация стабилизируется.

Согласно данным Worldometer на 13 апреля, в Соединенных Штатах коронавирусом всего заразились более 579 тыс. человек, из них свыше 23 тыс. умерли. США лидируют по количеству инфицированных и жертв заболевания в мире.