Байден представил свой план по снятию санитарных ограничений в США

Наиболее вероятный кандидат от демократов на выборах президента США, бывший вице-президент Джо Байден, представил свои предложения по отмене введенных из-за коронавируса санитарных ограничений в стране. Основные положения плана политик изложил в колонке, опубликованной в New York Times в воскресенье, 12 апреля.

Байден считает, что ограничения следует отменить после «значительного снижения» темпов роста числа инфицированных в США. Для достижения этой цели, по его мнению, необходимо активно оказывать федеральную поддержку властям штатов.

Байден добавляет, что необходимо «проводить во много раз больше тестов» на заражение коронавирусом, чем сейчас. Кроме того, как полагает политик, больницы нужно подготовить к тому, что сразу после частичного снятия санитарных ограничений в стране число инфицированных может резко вырасти.

По мнению бывшего вице-президента, офисы и магазины в стране надо открыть раньше, чем спорткомплексы и театры. В статье констатируется, что на предприятиях и в офисах, возможно, придется увеличить расстояние между рабочими местами сотрудников, а в ресторанах - расставить столики дальше друг от друга.

Политик подчеркнул, что действующая администрация продемонстрировала «неспособность планировать, подготовиться, провести беспристрастную оценку и уведомить жителей страны об угрозе», касающейся коронавируса. По словам Байдена, это «привело к катастрофическим последствиям».

12 апреля директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи допустил, что ослабление ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии коронавируса, можно будет начать в мае, если ситуация стабилизируется.

В пятницу в Соединенных Штатах был зарегистрирован самый высокий показатель летальных исходов коронавирусной инфекции за сутки — умерли 2108 человек.