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СМИ узнали об обнаружении коронавируса у 34 сотрудников Большого театра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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У 34 сотрудников Большого театра обнаружили коронавирус, сообщает 13 апреля РБК со ссылкой на гендиректора театра Владимира Урина.

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Отмечается, что все заболевшие работники отстранены от работы, в том числе от организации концерта «Мы вместе», и отправлены на карантин.

В театре также сообщили, что симптомов заболевания у многих не было, однако тесты на COVID-19 дали положительные результаты. Концерт «Мы вместе» транслировался в прямом эфире телеканала «Россия 1» в субботу, 11 апреля.

На сцене Большого театра выступили известные актеры и певцы, среди которых Дима Билан, Полина Гагарина, Константин Хабенский и многие другие.

По состоянию на 13 апреля в России выявлено 18 328 случаев заболевания коронавирусом, 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.

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