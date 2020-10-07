Подъездный сезон: похолодание ставит бездомных в угрожающее положение

Надвигается суровая осенняя пора, которая может стать серьезной проблемой для выживания людей вполне определенного социального статуса — бездомных. Власти мегаполисов в сентябре и октябре приняли дополнительные меры, чтобы никто из бродяг не умер от холода и голода. Но и утопающие не сидят сложа руки — например, парочка бедняков из Ростова-на-Дону была заснята в момент строительства зимовки прямо во дворе жилого квартала. Что ждет в осенне-зимний период тех, кого принято называть изгоями общества, и как благополучные люди относятся к соседству с бездомными — в материале «Известий».

Тема помощи лицам без определенного места жительства стала актуальной в связи с сезонным изменением температуры. В Санкт-Петербурге на совещании по вопросам профилактики бездомности замгубернатора Олег Эргашев и депутаты заксобрания решили расширить объем соцуслуг для лиц без определенного места жительства. Помимо обогрева и питания пункты помощи будут ориентированы на содействие в восстановлении документов и трудоустройстве. Также для бездомных будет расширен перечень оснований для получения бесплатной медпомощи и социальной адаптации. Проект для утверждения будет представлен в ближайшее время, сообщает портал topspb.tv.

По-своему готовятся к холодам и сами бедняки — в Ростове, например, двое развернули стройплощадку во дворе одной из многоэтажек. Своеобразную хижину из обломков мебели и тряпья неподалеку от детской площадки заметили жильцы дома и забили тревогу, пишет don24.ru. Под новостью есть и сочувствующие парочке, но есть и те, кто напуган новым соседством.

Имя им легион, но учет не ведется

Данные о числе бездомных в России сильно разнятся — официальные цифры переписи населения аж от 2010 года, и согласно им, речь идет 64 тыс. человек. Едва ли эта статистика отражала и отражает реальную ситуацию. По самым осторожным оценкам, в России насчитывается до 3 млн бездомных — речь о людях, которые вынуждены находиться на улицах либо постоянно, либо с перерывами на постой в специальных социальных, медицинских или благотворительных учреждениях (даже если у них формально есть прописка). Чуть большие цифры фигурировали в докладах парламентариев в 2017 году (3–5 млн человек), писала «Независимая газета». Более свежих официальных данных о бездомных нет, фундаментальных исследований по этому вопросу не проводилось. Но ситуация должна быть исправлена в ближайшее время — предстоящей весной будет проведена перепись населения (ВПН-2020). На сегодняшний день ориентироваться правильнее на данные тех, кто непосредственно работает с этой социальной категорией граждан — некоммерческие организации. По оценкам директора петербургской благотворительной организации «Ночлежка» Григория Свердлина, бездомных в стране от 1,3 млн до 1,5 млн. В то же время цифры могут легко разниться даже на полмиллиона человек.

Подъездный сезон Работа московского благотворительного центра помощи «Дом друзей» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В Северной столице и Ленобласти находится от 10 тыс. до 60 тыс. бездомных. Примерно такие же оценки дают и волонтеры по столичному региону — по мнению руководителя приюта «Теплый прием» Ильи Кускова, их как минимум 15 тыс. По его подсчетам, негосударственные приюты, столичный Центр социальной адаптации имени Елизаветы Глинки и работные дома сегодня способны так или иначе разместить чуть больше 7 тыс. человек, оставшиеся остаются неохваченными.

Работные дома — это полулегальные общежития для трудоспособных бездомных, где в обмен на выполнение тех или иных работ человек получает кров и еду (в некоторых случаях предусмотрены незначительные денежные выплаты). Однако эти места пребывания бездомных считаются криминализированными — «Известия» и телеканал РЕН ТВ провели расследования о том, как устроен бизнес на труде бродяг на примере одной из сетей работных домов.

Между милостью и безопасностью

Хотя на бездомных жертвуют куда с меньшей охотой, чем на животных, на сегодняшний день главная проблема благотворителей в Москве — даже не финансирование, а противостояние жителей столицы, по соседству с которыми работают или планируют открыться объекты обслуживания для тех, у кого нет крыши над головой. К такому выводу пришли участники круглого стола — представители некоммерческих организаций, представители духовенства и благотворители.

Подъездный сезон В «Ангаре спасения» благотворительного фонда «Милосердие» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Журналистка и житель Таганского района (здесь размещается несколько проектов православной службы помощи «Милосердие») Наталья Осипова направила открытое письмо участникам онлайн-конференции, в котором описала негативные последствия присутствия бездомных в жилом квартале: отправление естественных надобностей в подъездах, нарушение общественного порядка и правил санитарии, распитие спиртного.

«Хочется посмотреть в глаза тому человеку, который создал «Ангар спасения» в жилом районе. <...> Пьяный обделавшийся бездомный в твоем подъезде — это проблема не вымышленная, а реальная. Не только бомжи нуждаются в сочувствии, но и мы вполне себе живы и нуждаемся в реализации права на жизнь. Это вопрос не гуманитарный, а административный. Каждый человек должен где-то жить, и это где-то — точно не подъезд» , — говорится в письме журналистки.

Подъездный сезон Прием пищи в «Ангаре спасения» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Проблема действительно есть, но некоммерческие организации вряд ли можно назвать ее генератором, а скорее наоборот — сдерживающим фактором. Больше всего камней летят в «Ангар спасения» (АС), а это один из самых успешных столичных проектов помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это так называемая точка входа для человека в беде. Программа АС «Возвращение домой» за время своего существования (шесть лет работы) отправила на малую родину 8 тыс. человек, а эти люди со временем могли превратиться в постоянных обитателей подворотен.

«В «Ангаре» ведется большая аналитическая работа. Например, мы теперь точно знаем, что люди на улице, те, что спят в подъездах, — это, как правило, [преимущественно] люди, которые приехали из других регионов на заработки. Сначала нам это казалось интуитивно, но потом провели исследования. Эти данные были подтверждены» , — говорит Ирина Мешкова, руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела благотворительности. Подспудно выясняется, что люди часто становятся жертвами недобросовестных работодателей, которые обманывают работяг, не расплачиваются с ними, оставляя без средств к существованию.

Любовь на расстоянии

По мнению руководителя «Теплого приема» Ильи Кускова, для решения проблемы с негативным общественным мнением по поводу соседства с социальными объектами для бездомных необходимо искать компромисс. «Когда планировалось открытие «Ангара спасения», правительство Москвы рекомендовало несколько участков в городе, но на уровне префектур мы получили отказ. «Ангар» открылся только потому, что церковь имела права на этот земельный участок [на Николоямской улице в Таганском районе столицы]. Мы бы с радостью открылись в другом месте, но это оказалось невозможным», — говорит Кусков, один из авторов проекта.

Подъездный сезон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Он привел удачный опыт открытия приюта «Теплый прием» под Химками в подмосковной промзоне. «Никакого раздражения — и полиция приезжает помогать, и простые люди неравнодушные одежду приносят. У нас получилось очень эффективное взаимодействие. Компромисс возможен тогда, когда на это есть техническая возможность», — говорит Кусков.