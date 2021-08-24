Буквы раздора: как проект «Доброшрифт» поссорил благотворителей и рекламщиков

Среди российских благотворителей произошел публичный конфликт. Фонд «Подарок ангелу», помогающий людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обвинил в нечестности креативное агентство «Сметана». Последние два года фонд и агентство вместе делали проект «Доброшрифт». Доход от продаваемого в рамках проекта мерча должен был пойти детям и подросткам с ДЦП. Однако в этом году передача средств затянулась на 11 месяцев — деньги поступили, только когда о ситуации заговорили в сети. В подробностях истории разбирались «Известия».

Идея ради помощи

18 августа благотворительный фонд «Подарок ангелу» публично заявил через соцсети, что с осени 2020 года не получает деньги с проекта «Доброшрифт» от своего коммерческого партнера — рекламного агентства «Сметана». При этом глава фонда Анастасия Приказчикова обвинила «Сметану» в недобросовестности и предупредила об этом благотворительный сектор. Кроме того, отметила она, агентство, не обсудив с фондом, зарегистрировало товарный знак «Доброшрифт», который ассоциируется только с деятельностью фонда и проблемой, которой он занимается (ДЦП), и потому «не должен существовать отдельно».

В тот же день, 18 августа, руководитель «Сметаны» Андрей Бузина сообщил, что запускает фонд «Доброшрифт», который будет помогать детям с особенностями развития. По его словам, организация будет сотрудничать с другими НКО, «которым близки проблемы инклюзии детей с особенностями развития».

Фото: facebook.com/Анастасия Приказчикова Глава фонда «Подарок Ангелу» Анастасия Приказчикова

Как рассказали «Известиям» в фонде «Подарок Ангелу», изначально «Доброшрифт» появился из социальной кампании «Спасибо», которую придумал режиссер Александр Семин — бывший муж актрисы Эвелины Бледанс и отец ребенка с синдромом Дауна.

Рекламную кампанию «Спасибо» запустили в 2018 году — на московских билбордах появилось слово благодарности, написанное неровным детским почерком. «Чтобы написать "Спасибо", у особенного ребенка уходит около 60 минут», — говорится в слогане проекта, призванного информировать людей о детях с ДЦП, их семьях и проблемах.

Сам проект «Доброшрифт» стартовал через год, в октябре 2019-го, накануне Всемирного дня поддержки людей с ДЦП. В основу знаменитого шрифта лег алфавит, по одной букве написанный 33 детьми с ДЦП, подопечными фонда. На сайте проекта можно прочитать историю каждого из них и оформить пожертвование.

Отчет с темными пятнами

С 2019 года реализацией проекта занимаются несколько компаний: благотворительный фонд «Подарок ангелу», поддерживающий детей и взрослых с проблемами опорно-двигательного аппарата, генеральный спонсор «Росбанк», рекламное агентство «Сметана» и компания «Смерч», производящая вещи для продажи.

Первое время, рассказывают в «Подарке Ангелу», продажей мерча занимался сам «Смерч» — компания ежемесячно предоставляла отчеты о проданном товаре и переводила в фонд средства на благотворительность. Но в 2020 году «Сметана» выкупила мерч у производителя и стала продавать его своими силами — на сайте проекта.

— Спустя время мы так и не увидели отчета о продажах мерча, не получили средства и на протяжении 10-11 месяцев постоянно спрашивали у агентства, где же деньги, которые должны были быть направлены на благотворительность. Ответа мы не получали, — рассказывает «Известиям» руководитель проектов фонда Евгения Серикова.

Фото: facebook.com/Андрей Бузина Руководитель рекламного агентства «Сметана» Андрей Бузина

По ее словам, когда в фонде «Подарок Ангелу» узнали, что Андрей Бузина запускает фонд «Доброшрифт», то вышли к генеральному спонсору проекта — «Росбанку» — с просьбой поучаствовать в их диалоге со «Сметаной», поскольку агентство так и не перевело средства и не предоставило никакого отчета.

— 16 августа фонду [от агентства «Сметана» — прим. «Известий»] был отправлен отчет о продажах, который нас не устроил ни с точки зрения прозрачности, ни с точки зрения понятности, ни с точки зрения цифр, — продолжает Серикова.

После этого фонд «Подарок Ангелу» попросил «Сметану» сделать выгрузку по продажам — однако, по словам Анастасии Приказчиковой, снова ничего не получил. А когда Андрей Бузина разместил у себя в Facebook пост о создании благотворительного фонда, команда «Подарка Ангелу» решила вынести ситуацию вокруг «Доброшрифта» в публичное поле.

— Мы решили рассказать о ситуации, поскольку ее суть в том, что коммерческая компания благодаря связи с благотворительным фондом создала бренд (...) и удерживает деньги, которые могли бы реально помочь [детям]«, — отметила Приказчикова.

Через два дня после этого «Сметана» перевела фонду 2,3 млн рублей — в «Подарке ангелу» утверждают, что это только часть средств, вырученных за продажу мерча, и ждут еще порядка 20% выручки. Средства будут направлены на реабилитацию подопечных фонда.

На пути к компромиссу

Глава фонда «Подарок Ангелу» Анастасия Приказчикова рассказала «Известиям», что в минувшие выходные благотворители провели переговоры с руководством «Сметаны, в ходе которых «нашлись» средства от коммерческих партнеров — в том числе сети магазинов «Лента».

— Всего поступлений от трех компаний было около 1,5 миллиона, агентство предлагает в ближайшее время направить в фонд остаток — 750 тысяч рублей. На что ушла другая часть, мы не знаем. Кроме того, мы не знали и об этом остатке. Он обнаружился лишь сейчас, спустя несколько дней после скандала, — говорит Приказчикова.

По ее словам, теперь юристы фонда намерены заключить с агентством «Сметана» договор о разделении обязанностей в рамках проекта «Доброшрифт». В фонде намерены добиться, чтобы к нему относилась вся благотворительная составляющая.

Фото: Instagram/dobroshrift

Как объясняет Анастасия Приказчикова, если сторонам удастся заключить договор, и «Сметана» пойдет на условия фонда, то они вступят в коллективное пользование товарным знаком «Доброшрифт».

— Это возможно только при выполнении финансовых обязательств со стороны «Сметаны», а также публичного предоставления отчета людям, которые покупали благотворительный мерч и не знают, на какую помощь были направлены их средства — отмечает глава фонда «Подарок Ангелу».

В рамках договора, по словам Приказчиковой, за агентством «Сметана» сохранится съемка видеороликов, создание принтов и другие профильные задачи. Однако пожертвования станут полностью прерогативой фонда «Подарок Ангелу». Если же сторонам не удастся договориться, Анастасия Приказчикова намерена вести диалог со «Сметаной» в правовом поле.

Альтернативное мнение

Реакция на заявления команды фонда «Подарок Ангелу» со стороны агентства «Сметана» не заставила себя долго ждать. Директор агентства Андрей Бузина сообщил, что еще в конце 2018 года команда агентства придумала идею проекта «Доброшрифт» со шрифтом, который помогал бы детям-инвалидам при поддержке брендов. В качестве партнера на рынке благотворительности для запуска инициативы «Сметана» выбрала фонд «Подарок Ангелу».

«Поскольку идея была нашей, мы же сами придумали название проекта, то в том же году мы подали заявку на товарный знак "Доброшрифт". Тем не менее, фонд ["Подарок Ангелу" — прим. "Известий"] о планах на регистрацию знал — это в итоге было прописано буквально спустя неделю в совместном соглашении о партнерстве», — сообщил Бузина.

Как рассказал гендиректор «Сметана», в том же документе фонд «Подарок Ангелу» якобы подтвердил авторство агентства, а также права на проект и все создаваемые материалы. При этом фонд, по словам Андрея Бузины, получил права на материалы, создаваемые агентством «Сметана».

Фото: Instagram/dobroshrift

«Мы по просьбе Фонда условились в течение определенного периода не работать с другими НКО. Срок этого "эксклюзива" закончился, мы решили двигаться дальше, а Фонд "Подарок Ангелу", судя по всему, этому очень противится», — отметил Бузина.

Гендиректор «Сметана» также опроверг информацию о том, что агентство «много месяцев» не присылало отчеты: 16 августа фонд получил от агентства полные результаты кампании за первые 10 месяцев — с октября 2020 по июль 2021 года, объяснил он. Бузина подчеркнул, что 100% прибыли от реализации мерча со шрифтом (около 21% от стоимости) идет в фонд, что отражено в отчете. 79% стоимости образуют расходы на материалы, производство, доставку, складское и клиентское обслуживание, комиссия за эквайринг и налог. «Агентского интереса здесь нет», — заключил Бузина.

Вскоре гендиректор «Сметана» сообщил, что агентство, не дожидаясь разрешения ситуации, перевело в фонд «Подарок Ангелу» всю прибыль с продажи мерча за десять месяцев — около 2,3 миллиона рублей за 3,2 тысячи позиций: худи, футболки, шопперы и попсокеты. «Мы готовы к любым проверкам и внешним аудитам, чтобы доказать, что вся прибыль с реализованного мерча (20,8% от стоимости) была направлена в фонд», — написал Андрей Бузина.

Как рассказала в беседе с «Известиями» PR-менеджер фонда «Доброшрифт» Евгения Заславская, изначально между агентством «Сметана» и фондом «Подарок Ангелу» не было договоренности о том, как часто будут переводиться деньги.

Фото: Instagram/dobroshrift Мерч проекта «Доброшрифт»

«Сумма [за мерч — прим. "Известий"] в целом не очень большая, а фонд планирует свои расходы на год вперед. Возможно, изначально ему было удобнее получить деньги через год», — предположила Заславская.

По словам PR-менеджера «Доброшрифта», проблемы начались в тот момент, когда фонд «Подарок Ангелу» запросил у агентства «Сметана» отчет, по которому возникли вопросы. Однако, встретиться и обсудить их лично коллеги «никак не хотели».

«В итоге все вылилось в публичный конфликт. Андрей [Бузина — прим. "Известий"], не дожидаясь ответа фонда, перевел деньги. Отчет тоже есть. Теперь стороны согласились встретиться — надеюсь, на этой неделе окончательно все уладят», — отметила Заславская.

Судебные перспективы

Как говорит в беседе с «Известиями» гендиректор юридической компании «Достигация» Артем Баранов, в истории с конфликтом фонда «Подарок Ангелу» и агентства «Сметана» следует отделять зерна от плевел.

«Допустим, что у потенциальных истцов по делу есть расхождения с ответчиками по поводу видения бизнес-процессов, экономики проекта, а также некой идейной составляющей. Однако это не значит, что имеются юридические основания для дальнейшей позиции в суде», — объясняет эксперт.

По словам Баранова, субъективное представление сторон о справедливости следует сопоставлять с тонкостями юридического процесса, а это не одно и то же. Собеседник «Известий» советует сторонам прибегнуть к помощи компетентных специалистов в части правовой защиты.

«Дележка бренда и интеллектуальных ресурсов должна базироваться на ряде определенных критериев, которых я пока в данном деле не увидел», — говорит Баранов.

Фото: facebook.com/Благотворительный фонд «Подарок ангелу»

Так, если интеллектуальные права оформлены надлежащим образом с точки зрения процедуры регистрации, на надлежащего субъекта и с согласия всех, кого надо, плюс не затрагивались права третьих лиц, которые имели преимущественное право на бренд, то оспаривать (потому что именно такой термин применяется в контексте ситуации) уже зарегистрированные интеллектуальные права будет затруднительно.

— Другое дело, если мы говорим про выход участников из проекта и передел всех активов, в том числе нематериальных в виде интеллектуальной собственности. Это другая история с другим конечным результатом, — отмечает Баранов.

Специалист советует «атакующей стороне» — фонду «Подарок Ангелу» — чуть лучше разобраться в имеющихся у нее доказательствах, заручиться поддержкой специалистов в области бизнес-права, выбрать правильный способ защиты права и соответствующие исковые требования.

В свою очередь, режиссер Александр Семин в беседе с «Известиями» выразил надежду, что конфликт завершится «в пользу всех участников, и особенно, третьей стороны — детей с ДЦП, для которых и был основан проект».

— Здесь злого умысла, нет мошенничества, потому все должно закончиться мирно. Я в этом споре занимаю позицию детей, надеюсь, что они получат, все, что им полагается. Хочется, чтобы все в итоге спасли свою репутацию, а главное, репутацию хорошего и благотворительного проекта, — резюмирует он.