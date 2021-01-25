Сыграли в ящик: незаконные сборы пожертвований впишут в КоАП

Граждан и организации будут штрафовать, если они собирают деньги на благотворительность с населения с нарушением закона. Как выяснили «Известия», Госдума при поддержке правительства в марте может принять новую статью КоАП РФ «Нарушение правил установки и использования ящиков для сбора пожертвований». Как объяснили авторы законопроекта, новые нормы необходимы, чтобы защитить население от мошенников. Инициативу поддерживают в большинстве фракций парламента. По их мнению, это пробел в законодательстве, который сегодня позволяет любому объявить о сборе таких средств. Эксперты считают, что инициатива повысит доверие к благотворительным организациям.

Не тем дали

С 2021 года в КоАПе может появиться новая статья «Нарушение правил установки и использования ящиков для сбора пожертвований». Речь идет об установлении ответственности для граждан, юридических и должностных лиц в рамках закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Документом закрепляется, что использование ящиков для сбора пожертвований может проходить только при наличии договора или разрешения власти, а также если сбор средств прописан у нее в уставе.

Как сообщила «Известиям» автор законопроекта, зампред комитета по контролю и регламенту Госдумы Наталья Костенко, эти нормы были приняты еще в апреле прошлого года, однако ответственность за их нарушение до сих пор не установлена.

— Ко мне обратилась ассоциация благотворительных фондов, а также фонд «Мы вместе», которые очень ждут принятия поправок в КоАП, так как страдают от действий мошенников. Такие лица, например, постоянно ходят в поездах и на вокзалах. Используя названия и символику благотворительных организаций, обманным путем собирают деньги с населения, — пояснила парламентарий.

По ее словам, зачастую мошенники скачивают настоящие объявления о помощи больным детям, используя их данные и фотографии, однако собранные средства присваивают себе. Наказать за это их невозможно, так как никакой ответственности за это не предусмотрено. Сегодня правоохранительные органы говорят, что, поскольку это ничем не регулируется, они даже не будут этому препятствовать, уточняет депутат. Законопроектом предлагается в зависимости от степени виновности и статуса лица, совершившего это преступление, ввести штрафы от 5 тыс. до 150 тыс. рублей с конфискацией орудия мошенничества.

Инициативу поддерживает правительство. Однако кабмин предлагает расширить ее действие и исключить норму о незаконном сборе средств, только если они собираются от имени некоммерческой организации.

«Она сужает круг наказуемых деяний. В случае введения указанного признака лицо, не имеющее права на осуществление благотворительной деятельности, не будет подлежать ответственности за свои незаконные действия», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

Инициатива может быть рассмотрена и принята Госдумой в марте, сообщили в комитете по госстроительству и законодательству.

Устранить пробелы

Как выяснили «Известия», в большинстве фракций Госдумы законопроект готовы поддержать.

— Это своевременная инициатива, которую нужно принимать. Это действительно пробел в законодательстве, требующий устранения. Ведь очевидно, что он является хорошей лазейкой для мошенников, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

По его мнению, таким образом на добросердечных гражданах зарабатываются миллионы рублей.

В КПРФ и ЛДПР считают, что у инициативы есть плюсы и минусы, так как, с одной стороны, она защитит от мошенников, а с другой — помешает собирать помощь простым гражданам, которые оказались в сложной ситуации.

— Испокон веков на Руси жалели больных и убогих. Русским людям свойственно оказывать помощь и просить о ней, если они оказались в трудной ситуации. Понятно, что сегодня этим пользуются мошенники, но главное, чтобы не получилось так, что этими нормами мы преградим возможность обращаться за такой помощью к обществу простым гражданам, — заявил «Известиям» глава комитета по региональной политике коммунист Николай Харитонов.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов также привел два разных примера, которые показывают, как происходит сбор пожертвований.

— В Нижнекамске установлен памятник бездомной собаке. Под ним стоит железный бронзовый ящик, куда все желающие могут опускать деньги, на которые волонтеры закупают корма и медикаменты для животных, оказавшихся в приюте. Это никаких нареканий не вызывает. Но есть и другие случаи, когда ходят попрошайки с каким-нибудь сонным, обколотым наркотическими средствами животным, — рассказал парламентарий.

По его словам, партия уже на эту тему вносила законопроект, но правительство его не поддержало.

Координатор благотворительного проекта «Все вместе за разумную помощь» Анжелика Иванова считает, что новые нормы повысят доверие к благотворительным организациям.

— Безусловно, они очень актуальны. За последние два года к нам поступило около 220 обращений о подозрительных сборах средств. Мы очень долго добивались принятия поправок в закон о благотворительной деятельности, который наконец-то принят и вступил в силу, но без изменений в КоАП он не работает. Эти коробочники продолжают ходить по автобусам, электричкам и собирать деньги, — пояснила «Известиям» эксперт.

По ее словам, фонды, которые профессионально занимаются благотворительностью, уже давно так сбор средств не ведут. В основном деньги в транспорте или метро сегодня собирают мошенники. Поэтому принятие поправок в КоАП очень важно, резюмировала она.