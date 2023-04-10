Подзарядье: власти готовят перевод более 130 тыс. домов на электроотопление
Более 130 тыс. домов в Тыве, Красноярском крае, Хакасии и Бурятии готовят к переводу с угольного отопления на электричество. По оценке комиссии Госсовета по энергетике, это может обойтись бюджету примерно в 40 млрд рублей. К 26 апреля вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам проработать меры поддержки такого переоборудования. Переход частного сектора некоторых городов с печного на электроотопление снизит нагрузку на экологию, а также уменьшит риски легочных заболеваний у населения, считают эксперты.
Надежда теплится
Власти прорабатывают вопрос о переводе 132,7 тыс. домов в Тыве, Красноярском крае, Хакасии и Бурятии с угольного отопления на электричество. Только реконструкция сетевой инфраструктуры в этих четырех регионах потребует около 40 млрд рублей. Такие оценки обозначены в материалах совещания комиссии Госсовета по энергетике, которое прошло в конце марта. С документом ознакомились «Известия».
Вице-премьер Александр Новак поручил Минприроды, Минэнерго, Минфину и Минэкономразвития до 26 апреля подготовить проект постановления правительства о мерах поддержки такого переоборудования, говорится в протоколе совещания у чиновника (есть у «Известий»). Речь может идти о субсидиях для территориальных сетевых организаций (ТСО), а также возмещении затрат потребителей на техприсоединение, говорится в документе.
«Известия» направили запросы в правительство Кемеровской области (губернатор Сергей Цивилев — председатель комиссии Госсовета по энергетике), администрации указанных регионов. В пресс-службе правительства рекомендовали обратиться в Минэнерго.
Переход частного сектора на электроотопление рассматривается как одна из возможных мер по реализации федерального проекта «Чистый воздух» с целью снижения вредных выбросов в атмосферу, пояснил «Известиям» замглавы Минэнерго Павел Сниккарс. Такая инициатива идет от субъектов РФ, они предлагают свои технические решения по уменьшению показателей, а Минэнерго дает оценку ее целесообразности с точки зрения развития энергетики региона, добавил он. Например, власти Бурятии предложили перевести на электроотопление частный сектор Улан-Удэ. Ранее с похожими инициативами выходили также Иркутская область и Забайкалье, рассказал замминистра.
— Перевод частного сектора Улан-Удэ на электроотопление в соответствии с проведенными расчетами требует усиления электросетевой инфраструктуры, а для этого нужны дополнительные источники финансирования. Эти сети были спроектированы под другую нагрузку. Минэнерго поддерживает комплексно этот переход, но тема пока прорабатывается для определения детальных параметров проекта, — отметил Павел Сниккарс.
Каким образом будут покрыты издержки такого перехода, предстоит решить Минприроды и Минфину, заключил чиновник. В Министерстве финансов «Известиям» сказали, что ведомство готово рассмотреть этот вопрос после получения конкретных предложений.
Есть разные варианты снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха от источников в частном секторе — это и централизованное отопление, и газификация, и бездымное топливо, сказал глава общественного совета при Минприроды Александр Закондырин.
— Конкретный способ снижения выбросов должен проводиться исходя из технико-экономических оценок. Там, где нет централизованного газоснабжения, перевод частного сектора на электропитание имеет преимущество перед газовым отоплением в части капитальных вложений и сроков реализации, — сказал он.
Перевод частного сектора некоторых городов с печного на электроотопление — это стратегия «вин-вин»: снижается нагрузка на экологию и уменьшаются риски легочных заболеваний у населения, растет полезный отпуск электроэнергии, отметил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Андрей Романчук. Кроме того, российские производители оборудования получают соответствующий рост рынка, добавил эксперт.
При этом затраты для перевода крупнейших городов достаточно велики. Для эффективной реализации этого проекта необходима реконструкция электросетей и центров питания, но ключевым является вопрос источников финансирования, указано в материалах Госсовета. Работы только в Улан-Удэ могут обойтись в 23,5 млрд рублей.
Представители вице-премьеров Александра Новака и Виктории Абрамченко, а также в пресс-службе Минэкономразвития на вопросы «Известий» не ответили.
Фактор выбросов
В Минприроды подчеркнули, что сегодня частный сектор — это один из основных источников загрязнения атмосферы в городах — участниках проекта «Чистый воздух». В ряде городов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов он формирует больше 50% от всех выбросов.
— В рамках федерального проекта «Чистый воздух» Минприроды поддерживает регионы по переключению частных домовладений с угольного и дровяного отопления на газовое, электрическое или централизованное. В рамках указанной поддержки развернута работа по 100-процентному субсидированию затрат граждан на перевод частных домов на экологичное отопление (приобретение и установка полного комплекса внутридомового оборудования), — сказали в министерстве.
Такие мероприятия уже реализуются в Новокузнецке, Омске, Нижнем Тагиле, Чите и Красноярске, к 2024 году в рамках федерального проекта будет экологизировано более 35 тыс. частных домов, на что из федерального бюджета уже выделено более 13 млрд рублей, добавили в ведомстве. Кроме того, для реализации мероприятий по переводу частных домовладений на электрическое отопление предусмотрены меры государственной поддержки по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства, напомнили в Минприроды.
С 1 сентября 2023 года количество городов — участников проекта увеличат до 29. Речь идет о населенных пунктах Сибири и Дальнего Востока, добавили в ведомстве. На них распространят все элементы господдержки для перевода частного сектора на электроотопление. Такое постановление правительства разработало Минприроды.
При замене дровяных и угольных печей в частном секторе важно оценить и рассмотреть все имеющиеся на сегодняшний день технологии и выбрать наиболее подходящую, учитывая в том числе ее надежность, безопасность и ремонтопригодность, отметили в НП «Совет рынка».
Нередко складывается ситуация, когда использование электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения — это единственно возможный вариант. Поэтому снизить затраты на оплату электроэнергии в системах отопления возможно за счет смещения графика потребления, то есть увеличения потребления в часы ночного минимума, когда установлен минимальный тариф, с последующим снижением в дневные пиковые и полупиковые часы, считают в «Совете рынка».
В целом опыт перевода домохозяйств на электроотопление может быть использован для всех регионов, где это экономически целесообразно, отметили в организации. Например, стоит начать с южных регионов нашей страны, где зимы не такие холодные, как в средней полосе, а отопительный период достаточно короткий.
Также возможно провести оценку и для северных регионов, использующих в качестве основного топлива привозной мазут. Например, Мурманская область имеет при этом и избыточные мощности генерации, в том числе АЭС и ВИЭ, заключили в «Совете рынка».