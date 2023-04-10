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Подзарядье: власти готовят перевод более 130 тыс. домов на электроотопление

Каких затрат это потребует и как отразится на жизни граждан
Фото: Global Look Press/dpa/Jonas Walzberg
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Более 130 тыс. домов в Тыве, Красноярском крае, Хакасии и Бурятии готовят к переводу с угольного отопления на электричество. По оценке комиссии Госсовета по энергетике, это может обойтись бюджету примерно в 40 млрд рублей. К 26 апреля вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам проработать меры поддержки такого переоборудования. Переход частного сектора некоторых городов с печного на электроотопление снизит нагрузку на экологию, а также уменьшит риски легочных заболеваний у населения, считают эксперты.

Надежда теплится

Власти прорабатывают вопрос о переводе 132,7 тыс. домов в Тыве, Красноярском крае, Хакасии и Бурятии с угольного отопления на электричество. Только реконструкция сетевой инфраструктуры в этих четырех регионах потребует около 40 млрд рублей. Такие оценки обозначены в материалах совещания комиссии Госсовета по энергетике, которое прошло в конце марта. С документом ознакомились «Известия».

Вице-премьер Александр Новак поручил Минприроды, Минэнерго, Минфину и Минэкономразвития до 26 апреля подготовить проект постановления правительства о мерах поддержки такого переоборудования, говорится в протоколе совещания у чиновника (есть у «Известий»). Речь может идти о субсидиях для территориальных сетевых организаций (ТСО), а также возмещении затрат потребителей на техприсоединение, говорится в документе.

«Известия» направили запросы в правительство Кемеровской области (губернатор Сергей Цивилев — председатель комиссии Госсовета по энергетике), администрации указанных регионов. В пресс-службе правительства рекомендовали обратиться в Минэнерго.

лэп
Фото: ТАСС/Александр Река

Переход частного сектора на электроотопление рассматривается как одна из возможных мер по реализации федерального проекта «Чистый воздух» с целью снижения вредных выбросов в атмосферу, пояснил «Известиям» замглавы Минэнерго Павел Сниккарс. Такая инициатива идет от субъектов РФ, они предлагают свои технические решения по уменьшению показателей, а Минэнерго дает оценку ее целесообразности с точки зрения развития энергетики региона, добавил он. Например, власти Бурятии предложили перевести на электроотопление частный сектор Улан-Удэ. Ранее с похожими инициативами выходили также Иркутская область и Забайкалье, рассказал замминистра.

— Перевод частного сектора Улан-Удэ на электроотопление в соответствии с проведенными расчетами требует усиления электросетевой инфраструктуры, а для этого нужны дополнительные источники финансирования. Эти сети были спроектированы под другую нагрузку. Минэнерго поддерживает комплексно этот переход, но тема пока прорабатывается для определения детальных параметров проекта, — отметил Павел Сниккарс.

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Каким образом будут покрыты издержки такого перехода, предстоит решить Минприроды и Минфину, заключил чиновник. В Министерстве финансов «Известиям» сказали, что ведомство готово рассмотреть этот вопрос после получения конкретных предложений.

Есть разные варианты снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха от источников в частном секторе — это и централизованное отопление, и газификация, и бездымное топливо, сказал глава общественного совета при Минприроды Александр Закондырин.

выбросы
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

— Конкретный способ снижения выбросов должен проводиться исходя из технико-экономических оценок. Там, где нет централизованного газоснабжения, перевод частного сектора на электропитание имеет преимущество перед газовым отоплением в части капитальных вложений и сроков реализации, — сказал он.

Перевод частного сектора некоторых городов с печного на электроотопление — это стратегия «вин-вин»: снижается нагрузка на экологию и уменьшаются риски легочных заболеваний у населения, растет полезный отпуск электроэнергии, отметил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Андрей Романчук. Кроме того, российские производители оборудования получают соответствующий рост рынка, добавил эксперт.

электричество
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

При этом затраты для перевода крупнейших городов достаточно велики. Для эффективной реализации этого проекта необходима реконструкция электросетей и центров питания, но ключевым является вопрос источников финансирования, указано в материалах Госсовета. Работы только в Улан-Удэ могут обойтись в 23,5 млрд рублей.

Представители вице-премьеров Александра Новака и Виктории Абрамченко, а также в пресс-службе Минэкономразвития на вопросы «Известий» не ответили.

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Фактор выбросов

В Минприроды подчеркнули, что сегодня частный сектор — это один из основных источников загрязнения атмосферы в городах — участниках проекта «Чистый воздух». В ряде городов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов он формирует больше 50% от всех выбросов.

— В рамках федерального проекта «Чистый воздух» Минприроды поддерживает регионы по переключению частных домовладений с угольного и дровяного отопления на газовое, электрическое или централизованное. В рамках указанной поддержки развернута работа по 100-процентному субсидированию затрат граждан на перевод частных домов на экологичное отопление (приобретение и установка полного комплекса внутридомового оборудования), — сказали в министерстве.

Такие мероприятия уже реализуются в Новокузнецке, Омске, Нижнем Тагиле, Чите и Красноярске, к 2024 году в рамках федерального проекта будет экологизировано более 35 тыс. частных домов, на что из федерального бюджета уже выделено более 13 млрд рублей, добавили в ведомстве. Кроме того, для реализации мероприятий по переводу частных домовладений на электрическое отопление предусмотрены меры государственной поддержки по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства, напомнили в Минприроды.

уголь
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

С 1 сентября 2023 года количество городов — участников проекта увеличат до 29. Речь идет о населенных пунктах Сибири и Дальнего Востока, добавили в ведомстве. На них распространят все элементы господдержки для перевода частного сектора на электроотопление. Такое постановление правительства разработало Минприроды.

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При замене дровяных и угольных печей в частном секторе важно оценить и рассмотреть все имеющиеся на сегодняшний день технологии и выбрать наиболее подходящую, учитывая в том числе ее надежность, безопасность и ремонтопригодность, отметили в НП «Совет рынка».

Нередко складывается ситуация, когда использование электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения — это единственно возможный вариант. Поэтому снизить затраты на оплату электроэнергии в системах отопления возможно за счет смещения графика потребления, то есть увеличения потребления в часы ночного минимума, когда установлен минимальный тариф, с последующим снижением в дневные пиковые и полупиковые часы, считают в «Совете рынка».

В целом опыт перевода домохозяйств на электроотопление может быть использован для всех регионов, где это экономически целесообразно, отметили в организации. Например, стоит начать с южных регионов нашей страны, где зимы не такие холодные, как в средней полосе, а отопительный период достаточно короткий.

дом
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Также возможно провести оценку и для северных регионов, использующих в качестве основного топлива привозной мазут. Например, Мурманская область имеет при этом и избыточные мощности генерации, в том числе АЭС и ВИЭ, заключили в «Совете рынка».

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