На юге России ввели ограничения энергопотребления из-за сбоя на Ростовской АЭС
На юге России введены временные графики ограничения энергопотребления из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Об этом 16 июля сообщило Минэнерго в своем Telegram-канале.
«В энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт», — говорится в сообщении.
Работы по восстановлению проводятся под особым контролем Минэнерго до полного восстановления электроснабжения.
По данным пресс-службы АЭС, на станции был отключен энергоблок №1 из-за срабатывания защиты генератора. При этом система автоматики сработала штатно и в соответствии с проектными алгоритмами, а остальные энергоблоки продолжили свою работу.
Ранее в этот день глава Бурятии сообщил, что в республике около 115 тыс. человек остались без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС. Отключение электричества произошло в Улан-Удэ и затронуло 75 населенных пунктов.
До этого, 8 мая, из-за сложных погодных условий в Воронежской области отключилось электричество примерно у 35,5 тыс. человек. В восстановительных работах поучаствовали 89 бригад: 267 человек и 135 единиц спецтехники.