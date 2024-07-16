В Бурятии свыше 100 тыс. человек остались без электричества
В Бурятии около 115 тыс. человек остались без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС. Об этом сообщает 16 июля глaвa pecпyблики Aлeкceй Цыдeнoв.
Отключение электричества произошло в Улан-Удэ и затронуло 75 населенных пунктов.
«Отключен один из трех энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС, который вырабатывает электрическую энергию (30 МВт) для потребителей Республики Бурятия и Забайкальского края», — сообщил Цыденов в своем Telegram-канале.
Специалисты занимаются устранением причины отключения. По предварительным данным, на восстановительные работы уйдет два часа.
Ранее, 8 мая, из-за сложных погодных условий в Воронежской области отключилось электричество примерно у 35,5 тыс. человек. В восстановительных работах поучаствовали 89 бригад: 267 человек и 135 единиц спецтехники.