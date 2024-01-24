Ватт и всё: майнеров предложили отключать от электроэнергии на 500 часов в год

В России майнеров предложили определить как новую категорию потребителей электроэнергии — в случае энергодефицита их можно будет отключать от снабжения на срок до 500 часов в год. Об этом говорится в исследовании ВШЭ для правительства РФ (есть у «Известий»). Инициативу поддержали в ассоциации промышленных майнеров и в комитете Госдумы по энергетике. Это альтернатива предложению Минэнерго по увеличению тарифов за электроэнергию для майнинговых ферм в два-пять раз. Ценовая дискриминация приведет к уходу игроков в тень, считают эксперты. Впрочем, в самом Минэнерго считают, что сейчас всю отрасль можно отнести к серой зоне, а к предложению экономистов относятся скептически. Какие еще пути решения проблемы предлагают участники рынка — в материале «Известий».

Майнеров хотят на время отключать от электричества

В России предложили отключать майнеров от электроэнергии на срок до 500 часов в год (почти 21 день), чтобы решить проблему энергодефицита в некоторых регионах России. Такая инициатива указана в исследовании НИУ ВШЭ — его провели по заказу Ассоциации промышленного майнинга и направили в правительство РФ.

Сейчас есть три категории надежности электроснабжения. Так, например, домохозяйства можно отключать от электроэнергии только на 72 часа за год и не более 24 часов подряд. У двух других категорий потребителей этот срок определяется договором, однако некоторые предприятия нельзя отключать вовсе (поскольку им требуется резервный источник питания). Майнеров стоит выделить в новую категорию потребителей, которую будет позволено отключать на более длительный срок, говорится в исследовании.

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Это хороший инструмент, считает директор ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. Такое решение может устроить всех, заявил он «Известиям». По его словам, оно допустимо для бизнеса, и майнеры готовы идти на компромисс. На прошлой неделе в Госдуме провели заседание комитета по энергетике, там обсуждали сокращение энергодефицита в ряде регионов России, и эту инициативу тоже выдвигали.

Предложение поддержал первый заместитель председателя комитета ГД по энергетике Валерий Селезнев. Майнеры достаточно неприхотливы и могут безболезненно отключаться от сети по предупреждению. Четвертую категорию нужно ввести, и участники рынка спокойно будут в ней работать, сообщил депутат «Известиям». Редакция направила запрос в правительство о том, как в кабмине относятся к инициативе.

Такая мера может стать альтернативой предложению Минэнерго увеличить тарифы на передачу электроэнергии для майнинг-центров в энергодефицитных регионах в два-пять раз, отмечается в исследовании. Министерство опубликовало проект постановления правительства с такой инициативой 29 декабря 2023-го. Если его примут, то для промышленных центров по добыче криптовалюты значительно вырастет конечная цена электроэнергии (она состоит из тарифа на передачу, оптовой цены электроэнергии и сбытовой надбавки).

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Одной из главных проблем, вызванных развитием майнинга, Минэнерго указывает энергодефицит в юго-восточной части Объединенной энергосистемы Сибири (Иркутско-Черемховский район Иркутской области), в южной части Республики Бурятия и отдельных районах Забайкальского края. На этих территориях одни из самых низких цен на электроэнергию в мире. Согласно проекту, новые тарифы установят для юрлиц, внесенных в специальный реестр майнинг-ферм.

Однако в Минэнерго заявили «Известиям», что не рассматривают альтернативные предложения из исследования. Фактически весь майнинг сегодня может быть отнесен к серой зоне, поскольку он не имеет кода предпринимательской деятельности и не подлежит налогообложению, заявили в ведомстве. Тем не менее сейчас многие игроки уже платят сборы в бюджет, говорил ранее «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

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В Минэнерго подчеркнули: цель предложенного повышения тарифов для майнинговых центров — это создать стимул для переезда майнеров в энергоизбыточные районы. Это нужно для присоединения к электрическим сетям социальных объектов и строящегося жилья.

Однако расходы на релокацию дата-центров в три раза превышают затраты на их открытие, подчеркивается в исследовании ВШЭ.

Стоимость электроэнергии занимает основную часть себестоимости добычи криптовалюты, отметил директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко. По его словам, низкие тарифы в России — одно из естественных преимуществ страны в майнинге. В случае экстремального повышения конечных цен на электроэнергию это преимущество будет нивелировано. Тогда бизнес начнет распределять мощности между другими потребителями, то есть уйдет в серую зону. Или же станет развивать отрасль в других юрисдикциях, считает Олег Огиенко.

Как решить проблему энергодефицита в регионах России

На юге Иркутской области образовался энергодефицит. Поэтому в Минэнерго предложили ввести для майнеров такие тарифы, которые сделают их деятельность убыточной и заставят отключиться, отметил автор исследования, директор Центра исследований в электроэнергетике Института экономики и регулирования инфраструктуры отраслей НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Однако есть и другие альтернативы.

Например — развивать систему тарифного регулирования. Сейчас цены на электроэнергию одинаковы в любое время суток, при этом нагрузка на сети отличается, рассказал Сергей Сасим. По его словам, в пиковые часы можно установить более высокие тарифы для всех предпринимателей, а в остальное время — низкие. Это может стать одним из инструментов снижения дефицита.

Другой вариант — ввести предельный объем потребления электроэнергии для домохозяйств, который можно будет оплачивать по тарифам для населения, добавил автор исследования. Всё остальное будет идти по более высоким ценам.

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Введение лимита потребления для населения поддержал первый заместитель председателя комитета ГД по энергетике Валерий Селезнев. Однако порог должен удовлетворять абсолютно все бытовые потребности домохозяйств по льготному тарифу, уверен депутат. Это позволит отделить тех, кто под видом бытовых нужд пытается заниматься предпринимательской деятельностью, подвергая риску себя и соседей.

Разумным решением энергодефицита в некоторых регионах будет высвобождение мощностей, занятых нелегальным майнингом, в том числе по тарифу для населения, уверен Олег Огиенко из BitRiver. По его словам, в Иркутской области на долю серого майнинга приходится около 250–300 МВт, что сопоставимо с объемами промышленного.

— Повышение стоимости только для майнинга может быть расценено как тарифная дискриминация и придет к дисбалансу. Многие предприятия и бизнес потребляют аналогичное количество энергии, — считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Чтобы снижать энергодефицит, нужно развивать внутри России новые энергомощности: атомные, газовые, электростанции, отметил основатель фонда RusCoin Алексей Быков. А также — осуществлять энергоперетоки из одних регионов в другие.