С майнеров вира: регионы переведут на дифференцированный тариф на электроэнергию

С 1 января 2024 года регионы перейдут на дифференцированный тариф на электроэнергию, если постановят поднять платежи с организаций и ИП за снижение тарифных ставок для населения, — следует из нового постановления правительства РФ. Индексация возможна в субъектах РФ, где тарифы для населения установлены с использованием социальной нормы потребления или дифференциации по объемам потребления. Эта мера позволит исключить перекрестное субсидирование, в том числе для сферы серого майнинга, где потребляются большие объемы электроэнергии по низким тарифам без уплаты налогов как бизнес. Какие последствия это решение может повлечь для российской экономики и энергетической отрасли, а также как отразится на благосостоянии граждан — читайте в материале «Известий».

Особенности субсидирования

По задумке, снижение перекрестного субсидирования за счет дифференцированных тарифов частично снимет финансовую нагрузку с предприятий и бюджетных учреждений. На население дифференцированные тарифы распространятся с учетом строгих ограничений индекса платы. За нарушение предельных уровней тарифов со стороны региональных органов последуют санкции от Федеральной антимонопольной службы.

В настоящее время тарифы на электрическую энергию для населения устанавливаются ниже экономически обоснованного уровня — сходятся в оценках эксперты. Между тем бремя перекрестного субсидирования несут прочие потребители, в первую очередь промышленность, утверждает директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Таким образом, разработанный правительством документ о введении дифференцированных тарифов направлен на то, чтобы вновь попытаться снизить или сдержать рост перекрестного субсидирования, — говорит он.

Решения проблемы перекрестного субсидирования путем дифференцирования ставок в таком виде всё равно недостаточно, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— В стоимость одного киловатта входит непосредственно производство электроэнергии в зависимости от типа станции, цена мощности (тот же механизм ДПМ), тарифы на передачу (здесь — механизм перекрестного субсидирования) и сбытовые надбавки, — рассказала она изданию. По мнению аналитика, бороться с высокими тарифами можно с учетом всех составляющих цены. А например, с помощью высокотехнологичного оборудования и инфраструктуры можно снизить потери в сетях (свыше 8% от объема генерации!), спрогнозировать спрос и, например, определить те же очаги аномального потребления, — также отмечает Косарева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мягкая мера

Утвержденное правительством решение в целом неплохое — сходятся во мнении опрошенные эксперты. Если исполнять его правильно и разумно, то для регионов эффект будет положительный, согласен к.ю.н., заведующий кафедрой конкурентного права Юридического факультета им. М.М. Сперанского ИПиНБ РАНХиГС Андрей Тенишев.

— Но за каждым таким тарифным решением кроется фундаментальная проблема: оборот триллионов рублей тарифных платежей у нас регулируется подзаконными актами, а закон об основах тарифного регулирования, к сожалению, до сих пор не принят. Хотя объем денежных средств в этой сфере — это суммы, сопоставимые с федеральным бюджетом и консолидированными бюджетами субъектов РФ.

Собеседник «Известий» сетует на нерешенность проблемы майнинга, который, по его словам, пора легализовать и регулировать в том числе через тарифы.

— Пока майнинг остается зоной, которую государство практически никак не контролирует, тогда как он давно оформился в приличную отрасль, которая потребляет электроэнергию в больших объемах, — сетует он.

Данную меру можно охарактеризовать как мягкую, призванную стимулировать регионы на сохранение перекрестного субсидирования ниже или на уровне инфляции, оценивает Илья Долматов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— В первую очередь эта мера принесет или должна принести позитивный эффект в борьбе с серым майнингом, который на сегодняшний день пользуется пониженными тарифами для населения, — продолжает он. — А учитывая, что майнинг — это энергоемкая сфера, эта отрасль получает соответствующие привилегии, значительно потребляя электрическую энергию. Поэтому установка дифференцированных тарифов для населения в случае больших объемов потребления электроэнергии позволит переложить тарифную нагрузку на майнеров с тем, чтобы они платили больше за киловатт-час. О реальном снижении перекрестного субсидирования пока, по сути, речи не идет..

Опасный эффект

По мнению эксперта Ильи Долматова, эффект от введения дифференцированных тарифов во многом будет зависеть от того, какие объемы дифференциации установят регионы.

— Это будут их решения, поскольку тема субсидирования прежде всего социальная. И то, что мы видим, говорит о настороженности, связанной с действительно снижением перекрестного субсидирования. Чтобы не вызвать некоторую социальную напряженность, устанавливают довольно высокие параметры по дифференциации тарифов в зависимости от объемов. Что касается предприятий электроэнергетики, то введение дифференцированных тарифов требует соответствующего администрирования со стороны гарантирующих поставщиков и бытовых компаний. Это непростая, но решаемая задача, особенно в условиях цифровизации, — резюмирует Долматов.

Фактически государство дало регионам право устанавливать тарифы для населения, однако при этом не предусмотрело четких правил и регламентов, как это необходимо делать. В результате возможны различные ошибки, а также злоупотребления со стороны местных властей, полагает аналитик ФГ «Финам» Елена Юшкова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Очевидно, что в условиях отсутствия четкой градации изменения тарифа в зависимости от потребления платить больше будут не только майнеры, но и обычные люди, имеющие в своем распоряжении большее количество электрических приборов, чем среднестатистический житель региона, — отмечает она.

По мнению аналитика, плюсом такого подхода станет увеличение доходов энергокомпаний, поскольку люди, потребляющие электроэнергию в больших объемах, обычно более обеспечены в финансовом плане и потому будут оплачивать счета даже в случае роста тарифа.