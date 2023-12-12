Понять и оплатить: долги за электричество в России превысили 320 млрд рублей

Общая задолженность потребителей за электроэнергию достигла 320,5 млрд рублей по итогам трех кварталов 2023 года . Об этом говорится в письме Минэнерго в кабмин. В эту сумму входят остаток по частично оплаченным счетам, а также просроченные платежи. В частности, размер последних составил 216,3 млрд, за год он увеличился на 15,3 млрд рублей . Эксперты предупреждают: даже если отопительный сезон проходит без критических ситуаций, то все равно нужны деньги на капитальный ремонт сетей. А в условиях ограничения средств из-за недоплаты проводится только текущий, что чревато возникновением аварийных ситуаций .

Насколько выросли долги за электроэнергию

Общая задолженность потребителей на розничных рынках электроэнергии в России за девять месяцев этого года составила 320,5 млрд рублей. Речь идет о населении, муниципальных организациях (школы, детсады), различных предприятиях . Это следует из письма Минэнерго в кабмин. Документ есть в распоряжении «Известий».

Из этой суммы просроченные долги (которым более одного месяца) составили 216,3 млрд и этот показатель на 15,3 млрд рублей выше, чем за аналогичный период 2022 года . Остальная часть — это средства, не выплаченные вовремя, но по которым еще еще не прошел срок оплаты . Например, потребитель мог оплатить половину счета, а по второй образовался долг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Наибольшая задолженность при этом приходится на потребителей сферы ЖКХ — 140,7 млрд рублей (из них просроченные долги 115,3 млрд), что составляет 43,9%. «Известия» направили запросы в Минэнерго и Минстрой.

Накопление долгов на розничном рынке, то есть перед электросетевыми компаниями, которые приобретают ресурс у генераторов энергии, негативно сказывается в том числе на подготовке к отопительному сезону , заявил «Известиям» источник в электроэнергетической сфере. Дело в том, что средства бизнеса на необходимые работы по модернизации оборудования становятся ограниченными , пояснил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Впрочем, по данным Минстроя на 1 ноября 2023 года, жилищный фонд был готов к отопительному сезону на 99,9%, котельные — на 99,8%, тепловые сети на 99,9% . Это следует из письма в кабмин и Минэнерго (есть у «Известий»). Но аварии все равно случаются, например, на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения с 1 сентября по 5 ноября их произошло 1190, тогда как за аналогичный период прошлого года — 971 .

По словам директора НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, в целом в этом году отопительный сезон проходит без критических ситуаций . Но она указала, что долги за электроэнергию ведут к проблемам в этот период .

— Например, в стране довольно изношены сети, и средств на их комплексный ремонт не хватает. Зачастую их приходится латать частями в рамках текущего, а не капитального, но именно это и приводит потом к авариям , — рассказала она.

Почему растет задолженность в ЖКХ

Увеличение долга потребителей за электроэнергию — часть общей тенденции нарастания дебиторской задолженности в экономике , полагает «Известиям» экономист Андрей Бархота.

— Этому способствует отставание увеличения доходов населения и прибыли юрлиц от индексации тарифов на электроэнергию , — пояснил он. — Рост неплатежей за электроэнергию требует эффективных методов погашения образовавшейся задолженности. Важно создать для потребителя некую карту возможных альтернатив .

Например, если задолженность превышает шестимесячный период оплаты, то в случае полного погашения задолженности в течение 10 рабочих дней, потребителю можно предоставлять суммарную скидку в размере 15-30% , предложил он. Или наоборот, в случае регулярного нарушения платежной дисциплины, проводить опережающую индексацию тарифов в том же размере .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин



Предприятия и муниципальные организации могут задерживать оплату из-за различных финансовых проблем , сказал Андрей Бархота.

— Наибольший объем просроченной задолженности в сфере ЖКХ говорит о необходимости принятия двух решений, — считает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. — Первое — упрощение получения субсидии на оплату услуг ЖКХ , с тем чтобы она выдавалась даже при наличии текущей задолженности, но была целевой и шла сразу на счета ресурсников, а не людям. Во-вторых, необходимо провести «амнистию» просроченной задолженности определенных категорий граждан, например неработающих пенсионеров и инвалидов .

Также накоплению долгов населения способствуют инвесторы, приобретающие недвижимость , отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Зачастую такие граждане не платят за электроэнергию и другие коммунальные услуги .

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— Долги растут не только за электроэнергию, но и за остальные ресурсы, тепло, например , — согласна гендиректор УК «МОСС развитие», член подкомитета ТПП РФ по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Иоланта Овчинникова. — Электричество и тепло — самые дорогие ресурсы. Традиционно перед новогодними праздниками люди стараются закупить продукты и подарки, а оплата ресурсов уходит на второй план .