Дополнительная разгрузка: граждан защитят от банковских комиссий за оплату ЖКУ

Новый законопроект, который могут принять до конца года, предусматривает отмену комиссии для физлиц при оплате жилищно-коммунальных услуг в кредитных организациях, у платежных агентов и операторов почтовой связи , рассказали «Известиям» депутаты Госдумы. Проект закона дорабатывался более трех с половиной лет. Он может вступить в силу уже в начале 2024 года. По планам изменения помогут решить финансовую проблему социально незащищенных граждан при оплате ЖКУ. Вместе с тем эксперты и участники рынка коммунальных услуг допускают, что банки попробуют компенсировать выпавшие доходы путем коррекции своих тарифных планов.

Свободные от уплаты

В законодательстве РФ до сих пор отсутствовал запрет на взимание кредитными организациями, платежными агентами, банковскими платежными агентами и операторами почтовой связи комиссий при оплате гражданами услуг ЖКХ. Законопроект, готовящийся ко второму и третьему чтениям, предлагает ввести запрет на допплату за выполнение таких транзакций.

Проект закона поддержал Владимир Путин, заявлял накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Минфине и Минстрое проект закона пока не комментируют. Вместе с тем, по словам Володина, на данный момент уже проведены консультации с банками и кабинетом министров. Решение вынести этот вопрос на обсуждение от имени правительства поддержал министр финансов Антон Силуанов.

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— Работу над законопроектом мы закончили, это закон о поддержке граждан, — сказал «Известиям» председатель Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. — При этом, конечно, свои опасения отраслевые организации поставщиков высказывали: боялись, что может быть внесена поправка в обязательном порядке, перекладывающая эту нагрузку с граждан на поставщиков. Но мы бы такую поправку не поддержали, потому что существенная часть поставщиков — муниципальные организации, которым запрещено иметь прибыль. А стало быть, им просто неоткуда взять эти средства в ситуации жесткого тарифного регулирования.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Лябихов напоминает, что сегодня многие организации в сфере ЖКУ не имеют достаточной инфраструктуры и ресурсов для самостоятельного приема платежей по всей стране. Поэтому посредничество других организаций в оплате коммунальных услуг необходимо .

— Иногда комиссия за оплату жилищно-коммунальных услуг может достигать 2–3% от общей суммы платежа, особенно в малонаселенных и труднодоступных районах, где плохо развита или вовсе отсутствует инфраструктура приема платежей, — говорит Роман Лябихов. — Это создает дополнительную финансовую нагрузку на граждан, в первую очередь, наиболее уязвимой группы населения — пенсионеров, которые вносят соответствующую плату наличными в кассе.

Поэтому, по словам депутата, законопроект, в первую очередь, решает финансовую проблему социально незащищенных граждан при оплате ЖКУ, проживающих в малонаселенных и труднодоступных районах.

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Депутат Мосгордумы, федеральный координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов уверен, что от отмены комиссий банки и другие организации не почувствуют особых расходов: ведь у очень многих банков при оплате услуг через приложение, с помощью QR-кода комиссия уже не взимается, значит, без каких-то громадных потерь для себя они могут ее полностью отменить.

— У банков множество других способов зарабатывания денег: потребительские кредиты под немалые проценты, ипотека, — отмечает Александр Козлов. — Они тверже стоят на ногах, в отличие от ресурсоснабжающих и управляющих компаний, которые не добирают почти 1 трлн рублей, — это цифра задолженности граждан в адрес РСО, УК и ТСЖ. Посему недопустимо, чтобы комиссия возлагалась на организации ЖКХ.

Другое дело, считает депутат Мосгордумы, когда для операторов почтовой связи и платежных агентов отмена комиссии может быть ощутима — особенно, если они единственные в каком-либо небольшом поселке . Поэтому, считает собеседник, при принятии законопроекта стоит подумать об ограничении размера комиссии до 1%.

Председатель общественного совета при администрации Саратова по вопросам ЖКХ Андрей Жбанчиков напоминает, что, согласно уточнениям Верховного Суда РФ, банкам нельзя вводить комиссию, которая мешает клиенту совершать законные операции по счету. К числу законных операций в данном случае относится исполнение обязательств собственниками и нанимателями по внесению платы за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт. В связи с чем рассматриваемый законопроект имеет своей целью, по сути, устранить давно существующее злоупотребление, подчеркнул специалист.

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Чьим бременем

Гендиректор ООО «Институт управления ЖКХ» Ирина Маликова напоминает, что грядущая отмена комиссии за прием платежей не исключает расходы каждого участника платежной системы на оказание таких услуг, которые придется покрывать за счет иных источников, поскольку все участники платежной системы — коммерческие организации, а следовательно, не осуществляют предпринимательскую деятельность бесплатно.

Соответственно, продолжает Маликова, с отменой комиссии банки, скорее всего, увеличат стоимость услуг по информационному обмену информацией с управляющими, ресурсоснабжающими организациями или расчетными центрами, начисляющими платежи за ЖКУ. А расчетные центры при этом повысят стоимость услуг по начислению платежей потребителям, оформлению платежных документов, их доставку, что несомненно в перспективе может повлечь небольшое увеличение и стоимости ЖКУ.

По оценкам Общественного совета при Минстрое России, средний размер комиссии за проведение расчетов составляет 1,5%. Но, как правило, банковские организации конкурируют за потребителей своих услуг и в том числе предлагают привлекательные условия по приему платежей, вплоть до установления нулевых комиссий.

Вместе с тем некоторые банковские организации, как и другие платежные агенты, могут устанавливать высокий уровень комиссии либо минимальную комиссию в рублях, независимо от размера проводимых платежей, что приводит к неадекватно высокой цене.

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— Конечно, запрет на взимание комиссии не выгоден банкам и платежным агентам, поскольку лишает их дополнительного источника дохода, — отмечает член Общественного совета (ОС) при Минстрое России, председатель правления Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая. — Поэтому банковским сообществом предлагается переложить обязанность по оплате комиссии на получателей платежей — ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, операторов капитального ремонта и иные организации, оказывающие ЖКУ.

Правда, стоит отметить, что в силу действующего законодательства по обеспечению качества обслуживания потребителей организациям ЖКХ уже предписана возможность внесения платы гражданами без уплаты комиссии. В части сбора платежей гарантирующие поставщики, например, выстраивают самостоятельную инфраструктуру по сбору платежей через личные кабинеты потребителей на сайте и в мобильном приложении, через кассы в центрах очного обслуживания.

— Освободить людей от комиссии — привлекательная идея, но за этим забывается, что прием платежей — это услуга, связанная с расходами, — говорит директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер. — Надо платить заработную плату людям, непосредственно принимающим от граждан платежи, оформляющим квитанции об оплате, нужно поддерживать оборудование и компьютерные программы. Поэтому экономическая суть комиссии банков — это плата за предоставляемую гражданам услугу.

По ее суждению, надо принять взвешенное решение — кто, за счет каких средств будет компенсировать расходы банков, отделений почтовой связи на оказание этой услуги. Если эти расходы также запрещается предусматривать в составе коммунальных тарифов и в размере платы за управление, содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, тогда не остается другого выхода, кроме как государству компенсировать эти расходы, считает Генцлер.

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На ее взгляд, более обоснованным выглядело бы решение оценить, насколько экономически обоснован размер комиссии, взимаемой банками. Включить расходы на уплату комиссии в состав затрат, на которые гражданам с низкими доходами предоставляется субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг , считает специалист.

Общий запрет на взимание комиссий

В сегодняшнем виде данный законопроект может привести к серьезным последствиям, допускают в ОАО «Российские коммунальные системы» (РКС). Платежи граждан могут вырасти, а надежность обеспечения жизненно важными ресурсами, включая услуги водоснабжения и теплоснабжения, снизиться .

— Дело в том, что законопроект не содержит указания на источники компенсации выпадающих расходов банков , — замечают в пресс-службе РКС. — В результате банки с большой вероятностью не станут бесплатно принимать платежи граждан и потребуют оплаты за прием платежей с коммунальных предприятий. Придется включить эти расходы в тариф за ЖКУ .

Чтобы нововведение не привело к негативным последствиям для отрасли, необходимо предусмотреть в законе прямой запрет взимания комиссии не только с плательщиков, но и с получателей платы за жилое помещение и коммунальные услуги , полагают в РКС.

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Руководитель Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью «Р1» Ирэн Парсамян обращает внимание, что законопроект в свое время вызвал резкий негативный отзыв в связи с возможной потерей части выручки. При этом законодатели явно дают понять, что переложить выпадающие расходы на УО, ТСЖ, ЖСК и РСО не получится.

— Хотя для управляющих организаций снятие комиссий — благо. Часть из них смогут выбраться из предбанкротного состояния и нацелиться на повышение качества предоставления услуг для своих потребителей, — отмечает Ирэн Парсамян.

Председатель комитета «Деловой России» по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ Лев Гориловский ожидает, что при принятии данного акта высока вероятность прекращения приема денежных средств банками в пользу УК, ТСЖ, РСО, так как иное создаст для банков убытки.

В таком случае, размышляет эксперт, поставщики услуг на рынке ЖКХ будут вынуждены либо возмещать банкам затраты на перевод в свою сторону (а это не включено в тариф, так как запрещено на законодательном уровне), либо формировать свою сеть касс для приема платежей от населения, что еще более затратно и проблематично.

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У управляющих организаций и ТСЖ сложилась тяжелая ситуация с выпадающими доходами , объясняет президент Ассоциации АКОН Никита Чулочников. Например, в Санкт-Петербурге около 50% общего числа многоквартирных домов города управляются жилкомсервисами (ЖКС), принадлежащими городу. Этим летом совокупность долгов 34 городских ЖКС перед РСО составляла порядка 2,1 млрд рублей, а 32 из них формально подпадали под признаки банкротства. В Туле финансово-экономическая оценка деятельности управляющих организаций за 2022–2023 годы показала, что около 40% компаний, управляющих МКД, сегодня имеют признаки отрицательного развития. Сравнительный анализ размера комиссии крупнейших банков Самары показал, что уже сейчас она существенно выше у юридических лиц по сравнению с физическими лицами, оплачивающими ЖКУ.