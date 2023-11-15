Коммунальные хроники: в России насчитали почти 8 млн должников за ЖКХ

Число злостных должников за услуги ЖКХ составляет почти 8 млн — это те, по кому имеются исполнительные производства о взыскании, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Пытаясь получить оплату, управляющие компании, помимо обращений в суд, применяют к жильцам различные меры — от переговоров до отключения электричества. При этом размещать сведения о должниках в помещениях общего пользования незаконно, напомнили юристы. А жители Москвы и Подмосковья привели «Известиям» факты, когда их УК не только размещает в подъездах такие данные, но и отключает электричество при просрочке лишь в месяц — без предупреждения. Эксперты объясняют проблемы падением реальных доходов граждан и их неудовлетворенностью работой обслуживающих организаций.

Сколько в России злостных неплательщиков

Долги по оплате ЖКУ есть почти у 8 млн россиян, рассказали «Известиям» в пресс-службе ФССП. По данным приставов, к началу четвертого квартала этого года неоконченных исполнительных производств о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным платежам было 7,9 млн. Там отметили, что эта цифра практически стабильна год к году.

— Это почти на 15 тыс. исполнительных производств меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — добавили в ФССП.

Только по итогам первого квартала 2023 года задолженность россиян за ЖКУ достигла почти 900 млрд рублей, сообщали ранее «Известиям» в Росстате. За год показатель вырос на 72 млрд рублей, тогда как в 2022 году он увеличился на 56,6 млрд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Согласно имеющимся у «Известий» данных опросов «Народного фронта», 7,8% респондентов имеют задолженность по оплате ЖКУ. Директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая сообщила «Известиям», что своевременно не оплачивают коммунальные услуги до 10% собственников.

Справка «Известий» Правительство России накануне утвердило средние индексы изменения размера платы за услуги ЖКХ на 2024–2028 годы по регионам и предельно допустимые отклонения от этих величин по отдельным муниципальным образованиям. Средний индекс оплаты коммунальных услуг по субъектам будет варьироваться в зависимости от региона со второго полугодия 2024 года. Так, в Москве он составит 11%, в Санкт-Петербурге — 9,8%. Московская область сможет увеличить индексы на 10,7%, а Ленинградская — на 10,2%. Такие индексы региональные власти будут использовать для защиты потребителей от необоснованных изменений платы за коммунальные услуги.

Какие меры применяют к должникам по ЖКУ

Чтобы получить долги, управляющие компании прибегают не только к обращениям в суды, которые затем и передает право ФССП на взыскание. Например, в Москве и Подмосковье даже при минимальной задолженности можно столкнуться с отключением электроэнергии, рассказали «Известиям» очевидцы.

— У жильцов трех квартир нашего дома в районе Коптево управляющая компания без предупреждения выключила свет, хотя задолженность ни одной из квартир не составляла более шести месяцев, у одной и вовсе был не оплачен всего месяц, — поделилась жительница дома. — Никаких предупреждений не было, по телефону диспетчерской ничего не объясняли и отправляли в юридический отдел. А там говорили, что претензий нет. При этом заявки на вызов электрика от жильцов отменяли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Оператор соответствующей диспетчерской и вовсе сообщил «Известиям», что «теперь отключают, если задолженность даже тысяча рублей». Это косвенно подтвердил жильцам ответственный по этому участку от обслуживающей организации ГБУ «Жилищник».

— Он отказался включать электричество, пока ему в личный мессенджер не пришлют платежки. В результате у одной из квартир образовалась крупная переплата — получилось, что семья заплатила за несколько месяцев вперед, так как более ранние платежи не отображались в системе, а без света сидеть не хотелось, — рассказали жители домов.

Порой жильцы сталкиваются и с откровенно варварскими методами. Например, жителям Подмосковья при наличии долга за один месяц обрезали провода, идущие к частному дому. А одна из жительниц Москвы несколько лет назад и вовсе столкнулась с тем, что в ее квартире установили канализационную заглушку — по ошибке вместо соседей, у которых был долг в несколько сотен рублей.

— Мы вызвали сантехника, он обнаружил заглушку, а в итоге перед нами даже не извинились, а решать проблемы пришлось в течение нескольких часов, — рассказала она.

«Известия» направили запрос в департамент ЖКХ Москвы и ГБУ «Жилищник» района Коптево.

Бороться с неплательщиками по закону очень сложно, считают опрошенные «Известиями» представители управляющих компаний. Реально взыскать задолженность только у порядочных жильцов, а не у злостных неплательщиков, полагает директор УК «Кристалл» (Новокузнецк) Елена Камнева.

— Мы используем все доступные и законные методы: от общения с должниками и составления договоров рассрочки, до контроля продаж квартир по жилому фонду, используя соцсети, — пояснила она.

В новостройках порой ограничивают доступ бригад ремонтников, дизайнеров в квартиры злостных неплательщиков, добавила гендиректор «УК МОСС Развитие» Иоланта Овчинникова.

Работа с должниками за ЖКУ направлена в первую очередь на досудебное погашение задолженности, и только если это не помогает, УК обращается в суд, заверила Татьяна Вепрецкая.

Как действовать с должниками за ЖКУ по закону

Если образовалась просрочка по платежам, УК, в первую очередь, обязана проинформировать неплательщиков о возможных последствиях, пояснила «Известиям» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Это может быть ограничение или приостановка подачи электроэнергии, водоотведения, неустойка за несвоевременный платеж. Наниматели по договору соцнайма при просрочке платежа больше шести месяцев рискуют выселением.

Отключить коммунальные услуги без предварительного уведомления неплательщика закон не позволяет, напомнил адвокат, партнер компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков.

— При неуплате задолженности организация, обслуживающая бытовых потребителей, обязана уведомить должника о грядущих последствиях и только после переходить к тем или иным действиям, — заверил он.

Отключить услуги можно только при просрочке свыше суммы двухмесячного размера оплаты по нормативам, напомнили юристы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Причем для отключения требуется факт личного вручения почтового уведомления. Если же письмо в адрес неплательщика вернулось к отправителю, значит должник не был поставлен в известность о возможности лишиться коммунальной услуги.

— При бездействии должников УК может провести общее собрание собственников с разъяснительной беседой или направить досудебную претензию. А вот размещать сведения о должниках в помещениях общего пользования — у лифтов, в общих коридорах — запрещено, — обратила внимание Мария Спиридонова.

«Известия» опросили жителей нескольких домов — у них регулярно УК вешает списки номеров квартир должников с указанием сумм задолженностей.

Если УК не удалось решить ситуацию мирным путем, то можно обратиться в суд. Управляющая организация не вправе уступать право взыскивать задолженность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам. То есть обращаться к коллекторам незаконно.

Если потребители считают, что отключение электроэнергии незаконно, они тоже могут обратиться в суд.

Почему потребители не платят за ЖКУ

Около 80–85% должников называют основной причиной возникновения долга снижение реальных доходов на фоне роста стоимости товаров и услуг, а также возникновение трудной жизненной ситуации, такой как инвалидность, болезнь, потеря работы, отметила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Дарья Полухина.

— Есть граждане, которые принципиально не оплачивают ЖКУ из-за несогласия с начислениями или установленными тарифами, — сообщила она.

При этом граждане, по ее словам, часто жалуются на неудовлетворительную работу управляющих организаций по санитарному содержанию общего имущества, техническому обслуживанию внутридомовых инженерных систем, содержанию придомового участка, вывозу отходов и текущему ремонту.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Таким образом одной из важных причин падения платежной дисциплины потребителей ЖКУ является неэффективность работы управляющих организаций, — полагает она.

При этом некоторым категориям не платить по счетам может быть выгодно, полагает Татьяна Вепрецкая. Она указывает, что по сути, не платя «коммуналку», жильцы таким образом берут в долг у управляющей компании, но без процентов, как у банка.

Причины долгов разные, поэтому нужны комплексные меры по работе с должниками, подчеркнула председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян.

— Многие управляющие организации работают на опережение накопления долгов через проведение информационно-разъяснительной работы, — отметила она.

Однако, по словам эксперта, несмотря на множество инструментов работы с должниками, не всегда организациям хватает ресурсов этим заниматься.

— Кажется правильным создать условия для работы профессиональных взыскателей задолженности за ЖКУ и внедрять досудебное урегулирование споров, — считает Сусана Киракосян.

Профессиональные взыскатели и сейчас работают на рынке долгов за ЖКУ по агентским договорам, используя различные методы, от переговоров до судебного взыскания. Эту деятельность надо не запрещать, поскольку это приведет к «уходу в тень», а регулировать и контролировать — от возможных злоупотреблений и нарушений, резюмировала эксперт.