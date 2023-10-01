В счетный номер: в квитанциях за ЖКХ пропишут льготы на оплату
Коммунальщиков обяжут прописывать в квитанциях за ЖКУ информацию о причитающихся гражданам льготах на оплату. Такую меру разработали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, они направили ее в Минстрой, узнали «Известия». Также предлагается оповещать граждан о льготах через «Госуслуги». Сегодня долги за ЖКХ растут в том числе потому, что малоимущие не знают о своем праве на помощь, отмечают эксперты. Кроме того, они полагают, что необходимо создать механизм перечисления субсидий непосредственно поставщикам услуг.
Чтобы знали
В платежках за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) хотят прописывать причитающиеся гражданам льготы и субсидии. Такую меру разработали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и направили в Минстрой. С копией документа ознакомились «Известия».
— Население не знает действующих законов в сфере ЖКХ, поэтому зачастую люди не пользуются положенной им помощью, — сказала «Известиям» зампредседателя комитета Светлана Разворотнева. — Но квитанции на оплату вполне можно использовать как массовое средство информирования.
Нужно организовать и оповещение граждан о льготах и субсидиях через приложение «Госуслуги», сказала депутат. Такая система уже хорошо себя зарекомендовала в сфере соцзащиты — например, уведомления о льготах получают многодетные семьи.
Также предлагается размещать в платежках информацию об энергоэффективности дома и ссылки на ресурсы о способах экономии на ЖКХ.
В России есть два способа помощи гражданам по оплате коммуналки — субсидии и компенсации расходов. Первые полагаются, если плата за ЖКУ превышает максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. На федеральном уровне такая доля установлена в размере 22%.
Компенсации же могут получать отдельные категории граждан, например пенсионеры, ветераны, участники боевых действий, члены многодетных семей. Кроме того, органы госвласти регионов вправе устанавливать дополнительные меры поддержки — за счет бюджета субъекта.
Часто нуждающиеся из-за незнания не пользуются помощью, и долги за ЖКУ копятся из года в год. Как ранее писали «Известия», задолженность россиян по итогам I квартала 2023-го достигла 876,4 млрд рублей, за год увеличившись на 72 млрд. Рост показателя связан в том числе со снижением доходов населения.
Часто у малоимущих людей нет ни времени, ни сил на изучение законодательства и выяснение своих прав, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Поэтому мера должна оказаться весьма действенной.
— Необходимо более активно вести разъяснительную работу с гражданами, сообщая им о мерах поддержки государства, используя любые доступные механизмы, — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. — И, конечно, следует решать вопрос с упрощенным предоставлением субсидий на оплату услуг ЖКХ, в том числе при наличии задолженностей.
Сейчас малоимущие люди не имеют права получать субсидии, если у них уже есть задолженность. Так получается замкнутый круг, добавил он.
Впрочем, долги за ЖКХ растут еще и из-за невозможности ресурсоснабжающих организаций принуждать неплательщиков к оплате долгов, отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, есть вина и инвесторов, скупающих квартиры для последующей перепродажи, — в большинстве случаев они не платят за ЖКУ.
«Известия» направили запрос в Минстрой с просьбой прокомментировать инициативу.
Без информации
Вопрос обеспечения жилищной грамотности населения изначально был возложен на расформированный несколько лет назад Фонд реформирования ЖКХ, напомнила директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. Организация в том числе должна была распространять информацию через федеральные СМИ. Появившийся же Фонд развития территорий этим вопросом не занимается, хотя такая потребность есть, подчеркнула она.
По словам эксперта комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Александра Евсеева, недостаток информации о возможности получения льгот и субсидий в сфере ЖКХ — действительно одна из причин, почему граждане за ними не обращаются.
— Однако только указание информации в платежных документах — это неэффективный способ решения проблемы с задолженностью граждан с низким уровнем доходов, — полагает он.
Также необходимо создать механизм перечисления субсидий непосредственно поставщикам услуг. Это позволит избежать злоупотреблений, когда человек, получивший помощь, направляет ее на другие цели, а не на оплату жилищно-коммунальных услуг, считает он.
— Кроме того, следует максимально упрощать процесс получения этой меры поддержки, — полагает Александр Евсеев. — Будет наиболее эффективно, если вся необходимая для получения помощи информация станет автоматически подгружаться из государственных баз данных, и субсидию можно будет получить нажатием одной кнопки.
Впрочем, население накапливает долги не столько из-за низких доходов. По словам эксперта, большинство должников за ЖКХ — вполне обеспеченные люди, у которых есть все возможности, чтобы оплатить эти услуги. Для такой категории неплательщиков необходимы меры законодательного характера, позволяющие упростить взыскание долгов — например, установление подсудности по месту регистрации, продажа квартиры с предоставлением взамен площади в размере социальной нормы жилья.