В счетный номер: в квитанциях за ЖКХ пропишут льготы на оплату

Коммунальщиков обяжут прописывать в квитанциях за ЖКУ информацию о причитающихся гражданам льготах на оплату. Такую меру разработали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, они направили ее в Минстрой, узнали «Известия». Также предлагается оповещать граждан о льготах через «Госуслуги». Сегодня долги за ЖКХ растут в том числе потому, что малоимущие не знают о своем праве на помощь, отмечают эксперты. Кроме того, они полагают, что необходимо создать механизм перечисления субсидий непосредственно поставщикам услуг.

Чтобы знали

В платежках за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) хотят прописывать причитающиеся гражданам льготы и субсидии. Такую меру разработали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и направили в Минстрой. С копией документа ознакомились «Известия».

— Население не знает действующих законов в сфере ЖКХ, поэтому зачастую люди не пользуются положенной им помощью , — сказала «Известиям» зампредседателя комитета Светлана Разворотнева. — Но квитанции на оплату вполне можно использовать как массовое средство информирования .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Нужно организовать и оповещение граждан о льготах и субсидиях через приложение «Госуслуги» , сказала депутат. Такая система уже хорошо себя зарекомендовала в сфере соцзащиты — например, уведомления о льготах получают многодетные семьи.

Также предлагается размещать в платежках информацию об энергоэффективности дома и ссылки на ресурсы о способах экономии на ЖКХ .

В России есть два способа помощи гражданам по оплате коммуналки — субсидии и компенсации расходов . Первые полагаются, если плата за ЖКУ превышает максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. На федеральном уровне такая доля установлена в размере 22% .

Компенсации же могут получать отдельные категории граждан, например пенсионеры, ветераны, участники боевых действий, члены многодетных семей . Кроме того, органы госвласти регионов вправе устанавливать дополнительные меры поддержки — за счет бюджета субъекта.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Часто нуждающиеся из-за незнания не пользуются помощью, и долги за ЖКУ копятся из года в год . Как ранее писали «Известия», задолженность россиян по итогам I квартала 2023-го достигла 876,4 млрд рублей, за год увеличившись на 72 млрд. Рост показателя связан в том числе со снижением доходов населения.

Часто у малоимущих людей нет ни времени, ни сил на изучение законодательства и выяснение своих прав , считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Поэтому мера должна оказаться весьма действенной.

— Необходимо более активно вести разъяснительную работу с гражданами, сообщая им о мерах поддержки государства, используя любые доступные механизмы , — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. — И, конечно, следует решать вопрос с упрощенным предоставлением субсидий на оплату услуг ЖКХ, в том числе при наличии задолженностей .

Сейчас малоимущие люди не имеют права получать субсидии, если у них уже есть задолженность. Так получается замкнутый круг, добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василий Джапаридзе

Впрочем, долги за ЖКХ растут еще и из-за невозможности ресурсоснабжающих организаций принуждать неплательщиков к оплате долгов , отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, есть вина и инвесторов, скупающих квартиры для последующей перепродажи, — в большинстве случаев они не платят за ЖКУ .

«Известия» направили запрос в Минстрой с просьбой прокомментировать инициативу.

Без информации

Вопрос обеспечения жилищной грамотности населения изначально был возложен на расформированный несколько лет назад Фонд реформирования ЖКХ , напомнила директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. Организация в том числе должна была распространять информацию через федеральные СМИ. Появившийся же Фонд развития территорий этим вопросом не занимается, хотя такая потребность есть , подчеркнула она.

По словам эксперта комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Александра Евсеева, недостаток информации о возможности получения льгот и субсидий в сфере ЖКХ — действительно одна из причин, почему граждане за ними не обращаются .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Однако только указание информации в платежных документах — это неэффективный способ решения проблемы с задолженностью граждан с низким уровнем доходов , — полагает он.

Также необходимо создать механизм перечисления субсидий непосредственно поставщикам услуг . Это позволит избежать злоупотреблений, когда человек, получивший помощь, направляет ее на другие цели, а не на оплату жилищно-коммунальных услуг, считает он.

— Кроме того, следует максимально упрощать процесс получения этой меры поддержки , — полагает Александр Евсеев. — Будет наиболее эффективно, если вся необходимая для получения помощи информация станет автоматически подгружаться из государственных баз данных, и субсидию можно будет получить нажатием одной кнопки .