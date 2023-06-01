Много бывает: льготники получат счета за ЖКХ со «скидкой» до 50%

Государство будет компенсировать плату за ЖКУ напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО), а не гражданам, как сейчас. Об этом сообщили «Известиям» в Минстрое. Правило вступит в силу не ранее 2024 года. Кроме того, планируется сократить количество необходимых для получения субсидий документов, а также уведомлять граждан о том, что у них появилась возможность получить льготы. Мера поможет в борьбе с ростом долгов за ЖКХ, полагают эксперты. «Известия» выяснили, как на практике поменяется система поддержки и зачем введут электронные сертификаты.

Электронная схема

В России появится так называемый электронный домен «ЖКХ и городская среда», где соберут различные сервисы этой сферы. Один из них — «Гражданин», который будет использоваться для возмещения затрат за жилищно-коммунальные услуги для тех, кто имеет право на меры поддержки от государства , рассказали в Минстрое.

Льготы на оплату ЖКУ получают отдельные категории граждан, например инвалиды, ветераны труда, ветераны ВОВ и так далее, субсидии — люди, доля расходов которых на оплату коммуналки превышает предельно допустимую . Как писали «Известия», сейчас в разных регионах установлены свои пороги. В 58 субъектах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22%, в 24 — 15–21%, а в трех — менее 15% (например, в Москве — 10%).

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Субсидии будут выдаваться в виде электронного сертификата , который можно назвать скидкой. Человек оплатит по счету меньше, а компенсацию РСО направит государство .

В Минстрое «Известиям» сообщили, что « с учетом соблюдения принципа адресности расходования бюджетных средств предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30–50% меньше их стоимости (в зависимости от льготной категории). Указанная разница будет подтверждаться именным электронным сертификатом и при осуществлении оплаты попадать в реестр для последующего взаиморасчета государства с поставщиком услуги ».

— Таким образом, денежные средства будут попадать на счет поставщика услуг, а гражданин сможет получить меру поддержки в момент оплаты за услуги , — уточнили в министерстве. Сервис появится не ранее 2024 года , добавили там.

Это будет способствовать собираемости и сокращению задолженности за жилищно-коммунальные услуги , подчеркнули в Минстрое.

— Сейчас, согласно федеральным правилам, субсидии перечисляются напрямую людям в денежном эквиваленте — до оплаты платежек. В итоге зачастую люди тратят их не на ЖКХ, бюджетные средства расходуются не по назначению , — сказала «Известиям» директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Впрочем, в некоторых субъектах есть исключения и средства переводятся людям только после оплаты ЖКХ , добавила она. Новые же правила смогут полностью исключить злоупотребления, что положительно скажется на отрасли , подчеркнула она.

В проектировании домена «ЖКХ и городская среда» участвует «Гостех». Разрабатываются сервисы, направленные на повышение качества оказания госуслуг гражданам и управляющим компаниям , сказали в госкомпании.

Долгожданная мера

Это долгожданная цифровизация отрасли ЖКХ, которая выражается не только в расширении видов приема денег от населения, но и в упрощении для граждан получения важной и адресной помощи от государства , сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

— При всех очевидных плюсах для получателей субсидии положительный эффект будет и для РСО, и глобально будет уменьшаться проблема постоянного роста задолженности потребителей перед поставщиками услуг ЖКХ, — сказал парламентарий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

По словам первого заместителя председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, в конечном итоге для оформления льготы или субсидии от гражданина должно требоваться только заявление через МФЦ или сайт «Госуслуги». Остальные необходимые документы у государства есть , они должны передаваться в рамках межведомственного взаимодействия. И субсидии следует направлять напрямую поставщикам услуг , подчеркнул депутат.

— Таким решением власти не только помогут гражданам , а это для государства первоочередная задача, но и существенно разгрузят ответственные органы муниципальной власти, МФЦ и так далее, которые занимались сбором и подтверждением документов от получателей субсидии , — сказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

Механизм прямых адресных субсидий через электронные сертификаты позволит быть уверенными, что все эти средства целевым образом тратятся и идут напрямую РСО , согласен член координационного совета «Деловой России» Лев Гориловский.

Это позволит исключить переходный этап, когда деньги выплачивают людям, которые потом перечисляют их ресурсоснабжающим организациям , добавил он. При этом и граждане сэкономят на выплате комиссий банкам за переводы , подчеркнула Татьяна Вепрецкая.

Впрочем, по словам зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, у меры существует и обратная сторона. Есть риск, что люди не будут понимать, насколько меньше они платят по счетам ЖКХ, им будет сложнее проверить размер субсидии .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения отметили, что поддерживают любые инициативы, связанные с упрощением доступа граждан к льготам по оплате услуг ЖКХ . Ведь сегодня средства на эти цели выделяются большие, а оперативно получить их из-за высокой забюрократизированности процесса оформления не получается, пояснили там.