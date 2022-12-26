Тарифная метка: цены на ЖКУ хотят увязать с платежеспособностью граждан

Тарифы на коммунальные услуги в России предложили повышать с учетом платежеспособности граждан. Такую идею представил Общественный совет при Минстрое, выяснили «Известия». Сегодня чувствительная для людей плата за ЖКУ — одна из причин накопления долгов в этой сфере, считают специалисты. Поэтому, формируя тарифы, следует оценивать доступность услуг ЖКУ, чтобы как можно больше граждан смогли оплачивать квитанции, а остальные получали бы адресные субсидии. Если треть населения региона не способна оплатить счета, поднимать расценки нельзя, говорят эксперты. Как восполнять возникающую в результате нехватку средств, разбирались «Известия».

Учет по правилам

При повышении тарифов на коммунальные услуги следует учитывать платежеспособность населения. Такую инициативу Минстрою представила комиссия по ЖКХ Общественного совета при ведомстве. Сегодня при индексации тарифов учитывается только инфляция . Оценивать доступность тарифов необходимо, чтобы оплачивать квитанции могло большинство людей, а остальные получали бы адресные субсидии, сказала «Известиям» руководитель комиссии Ирина Булгакова.

— Мы предлагаем при изменении тарифов проводить анализ, какими они должны быть на конкретной территории с учетом платежеспособного спроса населения, — сказала Ирина Булгакова.

С помощью существующих методик можно рассчитать, сколько в процентах составят платежи от общих доходов и общих расходов населения, сколько граждан в регионе будет в состоянии без ущерба для нормальной жизни платить по счетам, а скольким может не хватить денег на основные продукты, рассказала Ирина Булгакова.

— Если регион установил такие коммунальные тарифы, которые не в состоянии оплатить 30 и более процентов населения, значит, в субъекте что-то не то с тарифами, — сказала она.

Если треть населения не может платить, тарифы повышать нельзя, добавила она. И тогда компенсировать нехватку средств ресурсоснабжающим организациям необходимо из федерального бюджета в виде субвенций (межбюджетных трансфертов), подчеркнула Ирина Булгакова. А региону нужно искать способы для создания экономических условий для роста благосостояния людей, добавила она.

В Минстрое на запрос «Известий» с просьбой оценить предложение Общественного совета напомнили, что рост тарифов на коммунальные услуги в РФ ограничен предельным индексом, который с 1 декабря 2022 года составляет 9%. Фактический индекс складывается ещё ниже (по данным Росстата, 6,5% - 7,87%), добавили в ведомстве. В министерстве также напомнили, что действует широкий набор мер поддержки по оплате коммунальных услуг на федеральном и на региональном уровнях. Например, компенсации расходов на оплату предоставляются отдельным категориям граждан (пенсионеры, ветераны боевых действий, многодетные семьи и т.д.). Также помощь предоставляется людям, расходы которых на коммуналку превышают их максимально допустимую долю (в среднем по стране это 22% общего семейного бюджета).

Сегодня неподъемная для людей плата за ЖКУ — это одна из причин накопления долгов в этой сфере, отметил эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. Если люди не тянут плату, значит, нужна помощь государства, считает он.

Как писали «Известия», долги граждан России за жилищно-коммунальные услуги по итогам I квартала 2022 года составили 804,5 млрд рублей. Это новый рекорд — за год они выросли на 7,6%, или на 56,6 млрд рублей. Перед ресурсоснабжающими организациями задолженность выросла на 11%, перед УК — на 3%. Отраслевые эксперты связывают увеличение темпов роста долгов в том числе со снижением доходов граждан.

— Необходимость поддержки категорий граждан с низкими доходами при оплате ЖКХ назревала давно. Речь идет о тех, кто не получает субсидии, но тратит существенную часть своих доходов на коммуналку. Поэтому действительно при установлении тарифов важно учитывать это, — сказал Павел Склянчук.

По мнению члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, это хорошая идея, особенно если учитывать, что последние годы доходы населения не растут.

— Но для реализации такой инициативы нужно искать дополнительные источники финансирования. Отсутствие какой-либо индексации в конечном итоге поставит под вопрос программу модернизации системы ЖКХ, которая ей жизненно необходима, — сказал депутат.

Расчетный метод

Для учета платежеспособности населения при установке тарифов можно использовать данные о стоимости потребительской корзины, об уровне средней зарплаты — такая статистика есть для каждого региона, сказал Павел Склянчук.

— По данным Росстата, за чертой бедности живут 20 млн человек, а субсидии по ЖКХ получают всего лишь 4 млн человек. Нужно выработать новую методологию, которая позволит охватить адресными мерами поддержки кратно большее количество людей, — уверен он.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Сусаны Киракосян, совершенствование механизма установки коммунальных тарифов — весьма сложный процесс, любая ошибка может привести к серьезным социально-экономическим последствиям. При этом важно держать баланс между экономически обоснованными тарифами и благосостоянием граждан, подчеркнула она.

Тарифная метка_2 Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Предложенный дифференцированный подход в зависимости от региональных особенностей и платежеспособности населения является единственно приемлемым при изменении тарифа, особенно сейчас, — сказала Сусана Киракосян.

Если не учитывать платежеспособность населения, будет и дальше расти задолженность населения, не покрываемая субсидией, уверена директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

— Выпадающие доходы коммунальных предприятий и сейчас компенсируются из бюджета. Кроме того, существует ряд программ для модернизации коммунальной инфраструктуры с финансированием из федерального бюджета, — сказала она.

Учитывать разную платежеспособность людей при формировании тарифов ЖКУ бесперспективно, но они должны формироваться с учетом того, сколько требуется денег на содержание того или иного имущества, полагает создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.