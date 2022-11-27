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Расценочное суждение: ФАС проконтролирует повышение тарифов ЖКХ

Как изменятся цены в регионах и что требует допфинансирования в отрасли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проконтролирует повышение тарифов ЖКХ в России. С 1 декабря они будут увеличены в среднем по стране на 9% — ниже инфляции. Каждый субъект самостоятельно устанавливает предельные индексы изменений, есть регионы, где тарифы будут даже ниже установленной кабмином планки. ФАС не допустит необоснованного роста, сообщили «Известиям» в антимонопольной службе. В этом году заметно увеличились расходы предприятий ЖКХ, потому что их рассчитывали по досанкционным ценам. Поэтому и потребовалось повышение тарифов второй раз, сказали эксперты. Но затем плата вырастет только летом 2024 года.

С лагом в полтора года

С 1 декабря 2022 года тарифы за ЖКХ поднимут на 9% в среднем по стране — ниже уровня инфляции. Расценки увеличат в соответствии с постановлением правительства РФ от 14 ноября. Как сообщал на ВЭФ-2022 президент Владимир Путин, инфляция по итогам года ожидается на уровне 12%. При этом власти каждого субъекта самостоятельно устанавливают предельные индексы изменения платы.

ФАС проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов и не допустит необоснованного роста. Темпы изменения платы граждан за коммунальные услуги — параметр, который строго контролируется на федеральном и региональном уровнях, — подчеркнули в антимонопольной службе.

Расценочное суждение
ЖКХ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Коммунальные платежи вырастут на 9% уже в декабре

Индексация платы за ЖКУ — традиционная процедура. Как правило, тарифы повышают раз в году — с июля, в рамках инфляции. Это касается расценок на отопление, горячую и холодную воду, водоотведение, газ, электричество и вывоз мусора. В этом году плата уже выросла в среднем на 3,2–6,5% в зависимости от региона, писали «Известия».

Как ранее сообщали в Минэкономразвития, правительство перенесло индексацию тарифов с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. То есть следующее изменение цен произойдет только через полтора года — с 1 июля 2024-го, подчеркнули в ФАС.

Рост тарифов долгое время сдерживали — кабмин последние три года индексировал их до двух раз ниже инфляции, сообщали в Минэкономразвития.

— Повышение второй раз за год — мера, безусловно, вынужденная. И депутатский корпус тоже будет контролировать как сам процесс повышения, так и итоги этого процесса, — сказал «Известиям» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Расценочное суждение
ЖКХ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В основном регионы поднимут цены на 9%. В Санкт-Петербурге решили повысить их меньше — на 8,5%, следует из сообщений официальных ресурсов субъектов, с которыми ознакомились «Известия». Правительство Северной столицы с 2019 года на региональном уровне ежегодно снижает предельный индекс повышения тарифов ЖКХ, сказали «Известиям» в пресс-службе комитета по тарифам города.

Инфраструктура ЖКХ в стране более чем изношена, в ряде регионов находится в критическом состоянии и нуждается в модернизации, сказал Александр Якубовский. На эти цели в том числе идут деньги, которые граждане платят за ЖКХ, пояснил депутат.

Плановые повышения тарифов — это необходимая мера в условиях инфляции, добавил член генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров. Сегодня на модернизацию ЖКХ в целом не хватает около 4,6 трлн рублей, оценил он.

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Частично сгладить

Рост тарифов даже на 9% поможет только частично сгладить экономический дисбаланс, который возник в отрасли из-за высокой инфляции, сказали «Известиям» в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ). В этом году, например, у водоканалов почти по всем производственным направлениям текущие расходы выросли почти вдвое. Существенно увеличилась и стоимость программ модернизации, потому что рассчитывалась по досанкционным ценам, рассказали в ассоциации.

— В итоге расходы коммунальных предприятий никак не укладывались в традиционный четырехпроцентный рост тарифов. Нужен был шаг, который помог бы подтянуть плату к уровню инфляции, — сказали в РАВВ.

Расценочное суждение
Вода
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Кроме того, тарифы на ЖКХ в России в принципе значительно занижены, это обосновано с точки зрения социальной значимости отрасли, отметил генеральный директор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев. Но в этом году экономика столкнулась с очень серьезными вызовами, и без таких шагов невозможно сбалансировать систему, считает эксперт.

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В РАВВ подчеркнули: важно было перенести повышение тарифов с 2023 года на декабрь 2022-го, поскольку отрасли лучше получить сразу большой рост, чем растягивать его.

Пока госрегулирование оставляет расценки в ЖКХ на низком уровне, что не решит проблему изношенности сетей, сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. В будущем, возможно, следует ввести так называемые ступенчатые тарифы — когда при превышении социальных норм потребления ресурса (например, воды или электричества) используются повышающие коэффициенты при расчете платы, полагает он.

По мнению Александра Якубовского, стоит наладить и системную работу по модернизации систем ЖКХ в России. Если граждане увидят эффективное обновление сетей, снижение числа аварий, вопросов о повышении тарифов станет меньше, уверен парламентарий.

Расценочное суждение
ЖКХ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Во всем мире средства социальных фондов — основной источник инвестиций для модернизации ЖКХ, отметил создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. В России можно использовать для этих целей, например, средства фондов капремонта, полагает он. «Известия» направили запросы в Минстрой и Минэкономразвития.

В пресс-службе Минэнерго отметили, что отдельным категориям потребителей предоставляют льготы по оплате энергоресурсов. На федеральном уровне со скидкой до 50% за газ платят, например, участники ВОВ, ветераны боевых действий, герои труда и так далее. Кроме того, регионы устанавливают льготы по тарифу на газ для пенсионеров, многодетных семей, для детей-сирот и других категорий.

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