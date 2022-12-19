Контроль затратами: в России предложили изменить систему оплаты ЖКУ
Плату граждан за ЖКУ предложили аккумулировать на специально созданных счетах, вместо того чтобы сразу переводить деньги управляющим компаниям (УК). Инициативу разработал фонд «Институт экономики города», ее поддерживают в Госдуме и могут внести на рассмотрение нижней палаты в 2023 году, выяснили «Известия». Сегодня жильцы перечисляют деньги управляющей компании, они становятся собственностью коммерческих организаций, и уверенность в том, что затем эти средства используются по назначению, отсутствует. С одной стороны, предложенная мера может способствовать повышению прозрачности отрасли ЖКХ и улучшению качества предоставляемых услуг, но с другой — вопрос ответственности собственников за долги своих соседей до сих пор не проработан, говорят эксперты.
Новый счет
В России предложили изменить порядок сбора платы за жилищно-коммунальные услуги (текущий ремонт, вывоз мусора, мытье подъездов, водоснабжение, отопление и т.д.), в частности переводить ее не сразу управляющей компании (УК), а на специально созданные счета. Мера должна повысить контроль за деньгами граждан, направляемых на оплату ЖКУ, рассказала «Известиям» глава фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.
Выбрать такой способ сбора средств жители смогут по желанию — для контроля будет необходим активный совет дома. Аналогичные банковские счета используются сейчас для аккумулирования взносов за капремонт, пояснила она.
Сегодня, когда деньги попадают на счета УК, они становятся собственностью организации и жильцы дома не могут контролировать их использование, быть уверены в том, что средства не расходуются, например, на нужды других домов, что оплачиваются действительно оказанные услуги и выполненные работы, сказала Надежда Косарева.
Эксперты предложили, чтобы деньги сначала поступали на специальные счета. Как только совет дома убедится, что определенные услуги оказаны (например, в подъезде проведен косметический ремонт), он дает добро на перевод денег со спецсчета на счет УК. Для такого контроля и нужен активный совет дома, добавила Надежда Косарева.
— Сегодня оплата содержания общего имущества дома авансируется на 100% независимо от того, насколько хорошо и в полном ли объеме оказаны услуги. Но заранее УК следует платить только около 30%. Поэтому мы поддерживаем идею и постараемся внести инициативу на рассмотрение нижней палаты в следующем году, — сказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев.
Инициатива в том числе будет передана в рабочую группу при комитете ГД по строительству и ЖКХ. Она сейчас разрабатывает предложения по совершенствованию законодательного регулирования сферы управления жилищным фондом, отметила Надежда Косарева.
Сегодня если в управлении УК находится несколько объектов, то перечисленные деньги граждан зачастую используются на разные дома, сказал эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. Коммерческие организации отчитываются о выполненных работах постфактум, и жители, уже заплатившие деньги, обычно не могут ничего исправить, сказал он.
Кроме того, нередко УК — это группа компаний, которые в том числе владеют и другими видами подрядного бизнеса: например, в их ведении могут быть услуги разнорабочих, дорожников, сантехников, грузчиков и др. На оплату их труда нецелевым образом могут расходоваться собираемые с граждан средства, отметил Павел Склянчук.
Оценка жизнеспособности
Повышение контроля за целевым расходованием денег управляющими компаниями своевременно, считает член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Его отсутствие в том числе приводит к тому, что в случае банкротства и смены УК новая организация зачастую получает многоквартирный дом с задолженностями перед ресурсоснабжающими организациями, сказал депутат.
— Для оценки жизнеспособности инициативы нужны пилотные проекты. Это могут быть типовые дома, в которых в течение года проходила бы обкатка нового механизма. По итогам эксперимента можно будет говорить о том, чтобы дальше внедрять эту модель, если она покажет свою эффективность. Нынешняя модель рынка управления жильем тоже когда-то была новацией, поэтому изменения вполне возможны, — считает Павел Склянчук.
Сегодня собственники квартир не объединены в одно сообщество, в котором действуют взаимные обязательства всех членов, сказала руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое, исполнительный директор совета ЖКХ Ирина Булгакова. И это проблема, считает она.
— Инициатива, с которой выступает Институт экономики города, предлагает признать жителей многоквартирных домов единым сообществом. Оно должно иметь взаимную ответственность друг перед другом, в том числе за платежи третьим лицам за техническое состояние дома, за его обслуживание, если УК и ресурсоснабжающие организации предоставили ему услугу, — отметила она.
Чтобы сообщество могло нормально работать, у него должен быть свой счет, куда все жители будут перечислять деньги. С этого счета будут списываться деньги и ресурсоснабжающим организациям, а также УК по факту выполненной работы, добавила Ирина Булгакова.
В инициативе много плюсов, но есть и минус, считает эксперт. Сейчас часто в управлении УК находится несколько домов — какие-то с большим числом жителей, другие с меньшим, и взимается усредненная плата за обслуживание дома. Есть риск, что жители небольших домов не смогут потянуть сами услуги по обслуживанию, считает эксперт.
Положительное же в предложении то, что можно будет уйти от «перекрестного субсидирования» старых домов за счет новых, сказала директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.
Однако не проработан вопрос ответственности собственников за долги своих соседей, то есть добросовестные собственники будут рассчитываться за неплательщиков. Непонятно также, как будет производиться взыскание задолженности с такого коллективного заказчика подрядными организациями, добавила она.