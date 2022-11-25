Счет в мешке: бизнесу хотят запретить собирать деньги на капремонт

В России предложили запретить коммерческим структурам, то есть управляющим компаниям, управлять спецсчетами, на которые собирают средства на капремонт . С такой идеей выступили в общественном совете при Минстрое. Структура направила в ведомство соответствующий законопроект. Общественники утверждают, что управляющие компании зачастую нанимают ремонтников по завышенным ценам или переводят деньги подставным фирмам, которые вовсе не приступают к работам. Если передать средства в управление ТСЖ или региональным операторам капремонта, этих проблем можно избежать, полагают авторы инициативы. Впрочем, ряд экспертов уверены, что общественники лишь пытаются обвинить в проблемах программы капремонта бизнес. При этом жильцы чаще подают иски в суд насчет качества работ к регоператорам, указали специалисты.

Против злоупотреблений

В России предложили запретить коммерческим структурам владеть спецсчетами, на которые собирают средства на капремонт . Общественный совет при Минстрое направил в ведомство такой законопроект. «Известия» ознакомились с копией документа.

Речь об изменении только одного из механизмов сбора средств на капремонт — помимо индивидуальных спецсчетов для каждого дома деньги могут собирать в «общий котел» региональных операторов (куда попадают средства от жильцов многих домов, и здания ремонтируют по очереди). Как именно это делать, решают при голосовании собственников квартир. Примерно каждый 10-й дом в стране пользуется спецсчетом .

В Минстрое оперативно не ответили на вопросы редакции.

Счет в мешке Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Авторы законопроекта считают, что предложенная ими мера позволит бороться с мошенничеством при капремонте. Некоторые управляющие компании (УК) фактически воруют со спецсчетов деньги , сказали «Известиям» эксперты общественного совета при Минстрое. Например, средства тратят на работы по завышенным сметам или платят подставным фирмам, которые в итоге не оказывают услуги , добавили там.

Владельцы порядка 32% спецсчетов — это УК, еще примерно по 34% — товарищества собственников жилья (ТСЖ) и регоператоры (они могут контролировать не только «общий котел», но и выступать владельцами спецсчетов). Такие данные привела эксперт общественного совета при Минстрое, руководитель жилищного сектора направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер.

Если предложенный законопроект примут, домам, спецсчета которых контролируют УК, придется сменить их на регоператоров или организовать ТСЖ , пояснила специалист. При переходе к регоператору есть вероятность, что дом откажется от спецсчета и вступит в «общий котел».

Пустить в котел

Сегодня дома, деньги со спецсчетов которых потрачены, а капремонт там так и не провели, переходят в «общий котел» рассказала исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР), руководитель рабочей группы общественного совета при Минстрое Анна Мамонова. По ее словам, также туда переходят дома со спецсчетами, где жильцы не оплачивают и половины суммы из квитанций за капремонт. И те, и другие серьезно нарушают уже сформированные планы регионального оператора, претендуя на накопления «общего котла» , подчеркнула Анна Мамонова.

Счет в мешке Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Спецсчета изначально считались основным способом накопления средств, заметил эксперт тематической площадки «ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Но пока модель регоператоров более жизнеспособна, сказал он.

— Часть домов на спецсчетах, собрав определенную сумму и проведя, например, замену окон в подъезде, переходят на «общий котел», чтобы, допустим, провести дорогостоящие работы по замене лифта или ремонту инженерных сетей. Некоторые УК ухитряются также использовать средства со спецсчета на текущий ремонт, за который жильцы им платят отдельно , — рассказал эксперт.

Это не массовая практика, но такие прецеденты нарушают принцип равенства, поэтому предлагаемые изменения уменьшат возможности злоупотреблений, считает Павел Склянчук.

По мнению генерального директора ПАО «ГИТ» Валерия Ковалева, проект направлен на то, чтобы в проблемах программы капремонта обвинить управляющие компании. Фонд капремонта хотел бы использовать средства спецсчетов , согласна с опасениями директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Счет в мешке Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Инициатива подрывает доверие к использованию специальных счетов и ориентирует на переход к системе накопления взносов на капремонт исключительно на счете регоператора. Но многочисленная судебная практика свидетельствует о том, что большинство жалоб собственников связано не со спецсчетами и УК, а с неэффективностью капремонта по методу «общего котла» , — сказала руководитель подкомитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью, доцент Финансового университета Сусана Киракосян.