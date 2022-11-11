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Этаж надо: стартовала программа замены лифтов в рассрочку

Какие объекты подпадут под участие в программе
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В каждом 10-м многоквартирном доме в России могут заменить лифты с оплатой в рассрочку половины стоимости. Проект реализует комиссия по вопросам лифтового хозяйства при Минстрое при поддержке ведомства, узнали «Известия». Льготой смогут воспользоваться дома, собирающие деньги на капремонт на свои спецсчета. Они позволяют применять индивидуальный подход к обновлению, но зачастую накопить достаточную сумму не удается. Сегодня замена только одного лифта в среднем стоит 3,1 млн рублей, сказали эксперты. При этом только в домах со спецсчетами 32 тыс. лифтов выработали с свой ресурс. К 2025 году вступят в силу новые нормы, согласно которым подъемники придется отключить, если не удастся их заменить.

Счет с недостатками

Замена лифтов в многоквартирном доме станет проще. Комиссия по вопросам лифтового хозяйства при Минстрое при поддержке ведомства реализует проект по установке новых подъемников с оплатой в рассрочку половины стоимости. Льгота доступна для жителей, собирающих деньги на капитальный ремонт на спецсчете дома, сказала «Известиям» ответственный секретарь общественного совета при Минстрое Светлана Кузьменко. Сегодня в стране примерно каждый 10-й дом использует такой механизм, отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Этаж надо
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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— Мера особенно актуальна, учитывая, что сейчас более 32 тыс. лифтов отработали назначенный срок службы в 25 лет. Эти данные касаются многоквартирных домов, собственники которых выбрали для формирования взносов на капитальный ремонт специальный счет, — сказал «Известиям» секретарь комиссии по вопросам лифтового хозяйства общественного совета при Минстрое, гендиректор ассоциации «Российское лифтовое объединение», исполнительный директор Национального лифтового союза Петр Харламов.

На спецсчетах собираются деньги только конкретного дома, в отличие от общих котлов регоператоров капремонта, куда стекаются взносы жильцов многоэтажек всего субъекта, напомнил Павел Склянчук. Такие счета позволяют применять индивидуальный подход к обновлению дома, но зачастую не получается накопить достаточную сумму на замену лифтов, добавил он.

В среднем стоимость замены одного подъемника составляет 3,1 млн рублей, сказали в Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).

Этаж надо
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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— На специальных счетах сегодня действительно недостаточно денег для замены всех лифтов в доме. За время существования таких счетов жильцам удалось накопить на замену одного, максимум двух лифтов, хотя во многих домах их гораздо больше, — рассказали в ассоциации.

Способов привлечь дополнительное финансирование сегодня мало. Поэтому и потребовалась система, при которой станет возможна замена лифта, срок службы которого истек, в максимально короткие сроки и независимо от того, удалось собственникам накопить необходимую сумму или нет, сказали в АРОКР.

Отработавшие свой срок подъемники не отвечают современным требованиям безопасности, не адаптированы для перевозки людей с ограниченными возможностями и, согласно техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов», должны быть заменены на новые в срок до 15 февраля 2025 года, сказал Петр Харламов. В противном случае лифт придется вывести из эксплуатации, подчеркнул он.

Но в многоэтажках проживает немало людей пенсионного возраста, с ограниченными возможностями, малолетними детьми и так далее, отметили в АРОКР.

Этаж надо
лифт завод рабочий
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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— Лифт для них — единственный способ благополучно добраться до своей квартиры, на каком бы этаже она ни находилась. Мы можем представить, насколько жизнь граждан ухудшится, если в доме исключительно в целях безопасности жильцов отключат все лифты, — подчеркнули в ассоциации.

Чтобы воспользоваться льготой, жителям многоэтажек, выбравшим для взносов на капремонт специальный счет, можно будет обратиться напрямую к производителям, сказал Павел Склянчук.

Подъемные силы

Реализация предложенной инициативы будет полезна и гражданам, и отечественным производителям, сказали «Известиям» в Минстрое. Заводы смогут поставить на рынок достаточно большой объем продукции, что увеличит занятость в сфере и позволит развивать российское производство лифтов, пояснили в министерстве.

— Программа рассрочки увеличит объемы замен лифтового оборудования и сократит сроки ожидания замены подъемников, что сделает жизнь жильцов комфортнее и безопаснее, — согласен генеральный директор компаний «Мос Отис» и «Отис Лифт» Игорь Майоров.

Этаж надо
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Это действительно простимулирует спрос на лифтовое оборудование, что положительно скажется на загруженности российских производств, считает он.

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Как отметили в АРОКР, в числе основных проблем замены лифтов в жилых домах в стране — потребность в немалом количестве подъемников в короткие сроки. Сейчас перед отраслью стоит задача заменить более 93 тыс. лифтов до 2025 года, то есть необходимо повысить темпы таких работ более чем втрое, добавили в ассоциации.

— Серьезным вызовом для российской лифтовой отрасли стали перебои в цепочках поставок весной этого года, которые тогда еще не полностью восстановились после пандемии. Но сейчас ситуация постепенно стабилизируется, — отметил Игорь Майоров.

По мнению генерального директора ПАО «ГИТ» Валерия Ковалева, сегодня регоператоры капремонта неэффективно расходуют накопленные средства граждан. Поэтому, как считает эксперт, эти деньги следовало бы использовать в качестве финансового актива — залога для получения кредитов на ремонтные работы, причем не только по замене лифтов, но и все остальные.

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