Звуковой дефект: в РФ хотят ограничить время шумных ремонтов в новостройках

В РФ предложили ограничить время для шумных ремонтных работ во всех жилых домах, включая новостройки. С такой инициативой в Минстрой обратилась «Деловая Россия», идею поддержали в Госдуме. Организация призвала установить повсеместный запрет на шумные работы с 20:00 до 8:00 и обязательный «тихий час» с 14:00 до 16:00, а в праздничные и воскресные дни запретить такой ремонт вообще. Сейчас «закон о тишине» не распространяется на квартиры в новостройках первые полтора года после их сдачи. При этом регионы вправе сами устанавливать допустимое время для шумных работ.

Право на тишину

По закону сегодня регионы сами регулируют правила соблюдения тишины в многоквартирных домах, напомнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Власти субъектов устанавливают, в какие часы разрешено проводить шумные ремонтные и строительные работы, а в какие нет, сказал депутат.

При этом обычно правила не распространяются на новостройки в течение первых полутора лет после ввода дома в строй: в квартирах можно делать ремонт в любое время, за исключением ночи. Поэтому люди, которые решили жить с отделкой от девелопера, не защищены от шумных работ у соседей, сказал «Известиям» член генерального совета «Деловой России» Владимир Прохоров.

Организация предложила ввести повсеместный запрет на шумные работы, в том числе в новостройках, с 20:00 до 8:00, в праздничные дни и по воскресеньям, а также в обязательный «тихий час» с 14:00 до 16:00. Свое обращение «Деловая Россия» за подписью Владимира Прохорова направила в Минстрой (есть у «Известий»). Редакция направила запрос в ведомство.

Некоторые субъекты распространяют требования о соблюдении тишины в новостройках с первого дня после их ввода в эксплуатацию, отметил Владимир Кошелев. Парламентарий считает, что стоит распространить этот опыт на все регионы страны, и поэтому поддержал инициативу бизнеса.

— Реализация меры позволит обеспечить надлежащую защиту прав всех граждан. Также необходимо проработать вопрос контроля выполнения требований закона и привлечения к ответственности нарушителей, — сказал Владимир Кошелев.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский подчеркнул, что важно соблюсти баланс интересов. Чаще всего первичное жилье приобретают в ипотеку, и нередко до конца стройки люди одновременно платят по кредиту и за съемную квартиру, поэтому заинтересованы в скорейшем переезде. Проживающие в новых домах люди должны иметь право на комфортные условия и тишину, сказал он.

— Инициатива вполне обоснована, но, возможно, с корректировкой допустимого времени. Также можно отдавать решение этого вопроса на усмотрение собрания собственников жилья, — сказал депутат.

Он отметил, что подобные ограничения следует распространить и на апартаменты, у которых сейчас нет статуса жилья.

Повышение комфорта

Соблюдение звуковой гигиены — важное условие для поддержания комфортной обстановки в домах и сохранения здоровья жильцов, сказала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Но в новостройках массовый ремонт неизбежен, поэтому нужно искать компромисс между шумными работами и потребностями людей, уверена эксперт.

— Особенно соблюдение шумового режима важно для тех, кто большую часть времени проводит дома: это родители с маленькими детьми, пожилые люди, работники на дистанционном режиме, — считает она.

Но необходимо не только законодательно установить режим тишины, но и контролировать его соблюдение, чтобы нарушители точно знали: это не останется незамеченным, добавила Юлия Дымова.

— От более четкой регламентации ремонтных работ выиграет подавляющая часть собственников жилья. Эта проблема особенно заметна в домах с отделкой после заселения. Переезжая сразу в готовые квартиры, многие надеются на спокойную и комфортную жизнь как для себя, так и для своих детей, — сказал замдиректора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

Однако зачастую реальность оказывается другой — в некоторых квартирах продолжается ремонт и в «тихий час», и поздно вечером, отметил он. В результате возникают конфликты и скандалы, подчеркнул девелопер.

Практика показывает, что люди, которые приобретают квартиры для собственного проживания, как правило, не затягивают с ремонтом, какая-то доля собственников начинает жить в новостройке спустя три-четыре месяца после получения ключей, добавили в Level Group. Три месяца — это вполне реальный срок, чтобы сделать ремонт в однокомнатной квартире или студии. Непрерывные шумные работы, которые могут длиться вплоть до ночи, нарушают покой первых новоселов и снижают уровень комфорта проживания в новостройке, подчеркнули в компании.

Запрет на шумные работы с 20:00 до 8:00 логичен, но «тихий час» с 14:00 до 16:00 — спорный вопрос, считает руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

Предложенная бизнесом мера может привести к небольшому подорожанию ремонта и увеличению сроков работ, которые выполняют сами собственники, сказал Сергей Нюхалов. При этом правила не отразятся на стоимости самих квартир, добавил он.