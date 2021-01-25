Тихие вместе: в РФ хотят ограничить время ремонта до трех дней в неделю

В России предложили ограничить шумные ремонтные работы в жилых домах до трех дней в неделю, но не распространять норму на новостройки. С инициативой внести такие изменения в законодательство выступили в Общественной палате РФ, соответствующее письмо направлено главе Минстроя Иреку Файзуллину (есть у «Известий»). Идею поддержали в «Деловой России», эксперты общественного совета при Минстрое и в Госдуме. Сегодня шумные ремонтные работы разрешены восемь часов в сутки, кроме воскресенья и праздников. Но длительный сильный шум мешает работать на удаленке и негативно сказывается на здоровье, считают авторы инициативы.

Новая реальность

В 2020 году в России был принят закон об удаленной работе, который в том числе предусматривает, что работодатель может переводить сотрудников на дистанционку в случае чрезвычайных ситуаций, напоминается в письме в адрес главы Минстроя Ирека Файзуллина. Документ подписал первый зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты Артем Кирьянов.

Пандемия коронавирусной инфекции продолжается. Но, вероятно, что даже с ее окончанием из дома будет работать гораздо больше людей, чем раньше, сказал «Известиям» Артем Кирьянов. При этом зачастую на эффективность удаленной работы влияют бытовые факторы, в том числе ремонт у соседей. Продолжительный шум негативно сказывается и на здоровье, указал он.

Тихие вместе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Сегодня на проведение шумных ремонтных работ в России отводится не больше восьми часов в сутки, в воскресные и праздничные дни они запрещены. Также предусмотрен двухчасовой перерыв днем, рассказал Артем Кирьянов. Правила регламентируют региональные подзаконные акты. Например, в Москве шумные работы разрешено проводить с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00.

В условиях новой реальности предлагается изменить правила — ограничить разрешенное время на проведение шумных ремонтных работ до трех дней в неделю (например, понедельник, среда и пятница) с сохранением «тихого часа», следует из письма общественников. Исключение предлагается распространить на новые дома (до 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию).

— Мы поддерживаем инициативу. В первую очередь поскольку не все работы являются шумными, а только не более 10–15%, — сказал «Известиям» член комитета по строительству «Деловой России», генеральный директор ГК Smart Engineers Хусейн Плиев.

В числе шумных, например, работы с перфоратором, болгаркой, резка плитки, указал эксперт в сфере строительно-технической экспертизы Судебно-экспертной палаты РФ Антон Хайбрашев. Если грамотно спланировать ремонт, такие работы можно распределить на разрешенные дни, а в остальные выполнять другие задачи, подчеркнул он.

— Объем шумных работ при ремонте, не затрагивающем конструктив стен или переустройство сетей, выполним в течение двух-трех дней. Покраска стен, облицовка плиткой или поклейка обоев не вызывают шум. Поэтому в давно заселенных домах шумные работы нужно ограничивать, — сказал эксперт общественного совета при Минстрое Илья Пономарев.

Инициатива заслуживает внимания, ограничение времени шумных ремонтных работ нужно обсуждать, полагает член комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов.

— Нужно выработать оптимальный режим. Если для строителей шум — это производственная необходимость, то для людей, которые находятся дома, это действительно невыносимо, сущий ад, — подчеркнул он.

Тихие вместе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Чтобы ввести ограничения, нужно провести детальный анализ ситуации, общественные слушания, полагает зампредседателя комитета ГД по контролю и регламенту Наталья Костенко. Многие граждане после завершения пандемии продолжат работать вне дома, а у них для ремонта есть только выходные, отметила она.

Не всё просто

Если ввести дополнительные ограничения, могут возникнуть проблемы с исполнением правил. Оценить уровень шума от ремонта, доказать, что он превышает нормы, и, главное, привлечь к ответственности и наказать за неисполнение далеко не просто, указал Антон Хайбрашев.

В соответствии с действующим законодательством в зависимости от региона уровень шума не должен превышать 30 децибелов, отметил он. Ограничения распространяются на ремонтные и строительные работы в квартире или другом здании, а также на бытовые звуки, указал главный инженер градостроительного института пространственного моделирования и развития «Гипрогорпроект» Сергей Сафронов.

Чтобы доказать превышение уровня шума и привлечь к ответственности, нужно зафиксировать это, получить подтверждающее заключение эксперта и только на основании этих документов жаловаться в соответствующие инстанции, указал Антон Хайбрашев. На всё это уходит не один день, поэтому, пока человек добивается справедливости, как правило, ремонтные работы уже завершаются, сказал он.

Тихие вместе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Получается, что и действующие правила на деле не защищают граждан от дискомфорта. Поэтому и ограничения, которые предлагаются, принципиально ничего не изменят, — считает Антон Хайбрашев.

Действительно, из-за отсутствия единых правил в России нередко граждане сталкиваются с подобными сложностями, сказал Илья Осипов. В 2020 году в Госдуму внесли законопроект «О тишине», на федеральном уровне обязывающий соседей соблюдать тишину по ночам, напомнил он.

Стоит работать над уменьшением звукопроницаемости стен в новостройках, уверена Наталья Костенко. Сегодня в новых домах зачастую слышны не только ремонтные работы, но даже и просто громкие разговоры, подчеркнула она.