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Отделка с дьяволом: ремонт жилья в России за год подорожал на 30%

Цены на какие виды работ выросли заметнее всего
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Стоимость ремонта жилья в России за год выросла примерно на 30%, рассказали «Известиям» участники стройотрасли. Речь идет о косметической и капитальной отделке. Это произошло за счет подорожания основных стройматериалов, а также увеличения расценок рабочих. Причем некоторые позиции стали дороже вдвое — например, устройство освещения. Хотя за последние 2–3 месяца материалы всё же подешевели на 3–5%, ремонт остается весьма дорогим удовольствием, отметили эксперты. В результате сроки ввода как жилья, так и социальных объектов задерживаются.

Дорогая ситуация

За последний год стоимость ремонта квартир увеличилась примерно на 30%, а некоторые сметные работы подорожали вдвое — например, устройство технического освещения, рассказала «Известиям» управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. Цена отделки жилья действительно выросла в среднем на треть, согласен руководитель управления разработки продукта ГК «Железно» Александр Пегушин.

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По оценке заместителя директора федеральной компании «Этажи» Татьяны Ахметдиновой, стоимость ремонта увеличилась на 20–25%. Это произошло за счет подорожания основных стройматериалов, а также увеличения расценок рабочих: зачастую их труд оплачивается исходя из общего бюджета отделки. Сказался и дефицит строителей, который сформировался во время локдауна 2020 года, рассказала эксперт.

— Цены на строительные материалы сейчас ведут себя неоднозначно: то снижаются, то вновь повышаются. Но о возврате к допандемийному уровню речи не идет. Например, пару лет назад «квадрат» бюджетного ламината стоил 290–350 рублей, а сегодня — 490–530 рублей, то есть цена выросла на 30–50%, — отметила она.

Отделка с дьяволом
Рабочий во время чистовой отделки квартир
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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По подсчетам руководителя отдела мониторинга цен ГК «Гранель» Елены Мироновой, по сравнению с прошлым годом отделочные материалы подорожали в целом на 10–15%.

Цены на стройматериалы, рабочую силу и логистику особенно растут в течение последних двух лет, сказал председатель комиссии по вопросам развития индустрии строительных материалов, технологий и промышленного строительства общественного совета при Минстрое, президент ГК «Основа» Александр Ручьев. А за последние полгода еще появилась проблема нехватки зарубежных материалов, комплектующих и оборудования — необходимо постоянно искать новых поставщиков, добавил он.

Ситуацию усугубили нарушение логистических цепочек и сложности, возникающие при оплате поставщикам из других стран. Сегодня застройщикам приходится адаптироваться к новым условиям, искать замену импортным материалам, — рассказали в Level Group.

По словам дизайнера интерьеров Серафимы Демидовой, дороже всего сейчас обставить квартиру. Цены на мебельном рынке увеличились от 15 до 80% в зависимости от товара, сказала она.

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Некоторые стройматериалы начали дешеветь — например, за последние 2–3 месяца на 3–5% снизилась стоимость ламината и обоев, сказала Надежда Коркка. Однако нужно учесть, что интенсивный рост цен начался еще в 2020 году, поэтому в целом ремонт сейчас — дорогое мероприятие как для застройщиков, которые продают квартиры с отделкой, так и для самих покупателей, подчеркнула эксперт.

В итоге некоторые девелоперы частично или полностью отказались от отделки квартир в новостройках, сказали в Level Group. Доля предложения с отделкой за полгода в Москве снизилась с 63% в начале года до 57% сейчас, добавили в компании.

Скорее всего, ситуация с отделкой жилья будет оставаться сложной в том числе из-за ухода зарубежных компаний, считает Надежда Коркка. Например, параллельный импорт налаживается через сопредельные государства, но из-за этого заметно увеличивается стоимость продукции. Азиатские же производители и поставщики приходят на российский рынок не так быстро, как ожидалось, пояснила она.

Отделка с дьяволом
Работа магазина строительных материалов
Фото: ТАСС/Смитюк Юрий

Мы не видим сейчас оснований для снижения стоимости ремонта в среднесрочной перспективе. В ближайший год объемы ввода жилья будут расти, а значит, сохранится высокий спрос на отделку сдаваемых квартир как со стороны застройщиков, так и частных лиц, — согласна Елена Миронова.

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Всё это сказывается на темпах строительства, в том числе на госстройках, сказал Александр Ручьев. Часть госконтрактов, заключенных 1–3 года назад, становятся невыгодными для подрядчиков. По части договоров условия вынужденно меняют, в том числе из-за ухода поставщиков и удорожания себестоимости строительства, но это всё равно затягивает сроки реализации проектов, рассказал эксперт.

По его словам, девелоперы сталкиваются с теми же трудностями и с коммерческими объектами, но в меньшей степени — из-за большей гибкости в вопросах управления и ценообразования. Однако рост затрат влияет на снижение объемов строительства в целом.

«Известия» направили запрос в Минстрой.

Для решения проблем нужны импортозамещение, а также локализация внутри страны производства основного объема материалов и оборудования, считает Александр Ручьев. При господдержке производителей стройматериалов и оборудования этот процесс пройдет значительно быстрее, уверен он. Также требуется более гибкая система ценообразования госконтрактов, добавил девелопер.

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