 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Львовской области снесли памятник советскому солдату-освободителю
Мир
Эрдоган рассказал о подготовительных работах по созданию газового хаба
Общество
В Москве 5 декабря ожидается рекордно высокое атмосферное давление
Мир
Spiegel рассказал о попытках Шольца понять Путина через книги о нем
Спорт
Фигурист Федоров стал чемпионом РФ по прыжкам
Спорт
Франция обыграла Польшу и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Мир
Time заподозрил Байдена в намеках Зеленскому начать переговоры с Россией
Общество
Количество мертвых нерп на побережье Каспия в Дагестане выросло до 2,5 тыс.
Спорт
Команда Плющенко выиграла чемпионат России по прыжкам
Общество
В Москве побит рекорд атмосферного давления 1954 года
Экономика
Новак заявил о неизменности позиции России по потолку цен на нефть
Мир
Пушков оценил заявление Макрона о гарантиях безопасности для России
/

Совет для жильцов: в РФ собираются отменить налоги для части пенсионеров

Почему нужно освободить активистов домов от отчислений с выплат, которые они получают в благодарность за свой труд
Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России предлагают отменить подоходный налог и другие отчисления с выплат членам советов домов — чаще всего это люди пенсионного возраста. Такой законопроект готовят в «Единой России», узнали «Известия». Сегодня пенсионеры, вознаграждения которым облагаются налогами, автоматически становятся работающими, из-за чего их пенсия не индексируется. Но деятельность в советах домов — это не работа, говорят эксперты. Общественники нужны для контроля за управляющими компаниями и поставщиками ресурсов, а также для организации собраний соседей и решения прочих важных вопросов. Отмена налогов станет дополнительным стимулом для них, считают специалисты.

Новая льгота

В РФ хотят отменить налоги для пенсионеров, занятых в ЖКХ. То есть подоходные и страховые отчисления с вознаграждений членов советов домов, которые занимаются общими делами. Такой законопроект планируется внести в Госдуму до конца этого года, рассказала «Известиям» зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ, член фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева.

— Сегодня пенсионеры, вознаграждения которых облагаются налогами, автоматически становятся работающими, из-за чего их пенсия не индексируется. Но эта деятельность — не работа, — рассказала депутат.

Совет для жильцов
ЖКХ
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

По Жилищному кодексу РФ, такие советы должны быть в каждом доме, если в нем нет товарищества собственников жилья (ТСЖ), которые обычно создаются как альтернатива управляющей компании (УК), отметила Светлана Разворотнева. Но в реальности они работают лишь примерно в 30–40% многоквартирных зданий, сказал председатель Объединения советов домов Удмуртии, член Общественной палаты РФ Александр Евсеев.

Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
Повышение тарифов ЖКХ, изменения в системе ОМС, сауны в квартирах и другие нововведения

— Советы занимаются контролем работы УК, выполнения разных работ, в том числе ремонтных, по содержанию здания, контролем ресурсоснабжающих организаций, собирают жильцов и так далее, — рассказала Светлана Разворотнева.

Решение вопросов управления многоквартирным домом напрямую зависит от активности собственников помещений, сказала директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

— Члены совета дома решают вопросы бескорыстно и на добровольной основе. Зачастую тратят свои собственные доходы на благоустройство, организацию общих собраний, праздников. Поэтому такая деятельность может иметь компенсационный характер — через вознаграждение от остальных жителей, — рассказала эксперт.

Фактически совет дома отвечает за качественную эксплуатацию объектов общей собственности, их ремонт и обслуживание, сказал член Общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов.

Это ответственная и важная деятельность, но далеко не все жители хотят тратить на всё это свое время и силы, добавил Александр Евсеев. При этом она не может быть работой в прямом смысле слова: трудовой договор с членами советов домов не подписывается, у них нет ни отпусков, ни больничных, сказал он. При этом пожилые люди теряют возможность индексации пенсии, подчеркнул эксперт.

123

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Кроме того, сами по себе вознаграждения не очень большие — в среднем по России примерно по 1,5 рубля с квадратного метра, отметил Александр Евсеев. То есть, если это обычная пятиэтажка площадью 3,5 тыс. «квадратов», то выплата на весь совет дома составляет порядка 5,2 тыс. рублей. И из этой суммы удерживается 43% налогов и страховых взносов, сказал он.

Желать дачи: в России хотят ввести новую льготу для пенсионеров
Зачем пожилых людей просят освободить от имущественного налога на второй дом

В Минфине сообщили, что такая инициатива в министерство пока не поступала. Также «Известия» направили запрос в Минстрой.

Без обременений

Значимая часть активов многоквартирных домов — жители пенсионного возраста, и для них вознаграждение — необходимая компенсация за такую деятельность, сказала Татьяна Вепрецкая. Отмена налогов и других отчислений с выплат станет стимулом для организации и функционирования советов домов, сказала Светлана Разворотнева.

— Законопроектом уточняется природа вознаграждения, так как это компенсационный доход добровольной деятельности. Такое уточнение должно исключить двойное толкование дохода, — добавила Татьяна Вепрецкая.

Сейчас только в судебном порядке можно признать, что пенсионеры в совете дома занимаются общественной деятельностью, а не трудовой, сказала она. Инициатива поможет защитить интересы пенсионеров и остальных членов таких советов, уверена эксперт.

Совет для жильцов
пенсионер
Фото: ТАСС/Семен Антонов

По этому вопросу сложилась весьма противоречивая судебная практика, отметила руководитель подкомитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью, доцент Финансового университета Сусана Киракосян. Поэтому действительно необходимо решать вопрос об освобождении выплат членам совета дома от страховых взносов, считает она.

Деньги на время: социальный налоговый вычет за взносы в НПФ могут отменить
Почему эксперты считают важным сохранить льготу

— Вполне логично, что пенсионеры, занятые в ЖКХ на общественной работе, будут освобождаться от подоходных и других налоговых отчислений хотя бы потому, что функционал членов советов домов обширный, ответственность высокая, а доходы небольшие,— согласен Рифат Гарипов.

В целом нужно возвращаться к обсуждению выравнивания условий пенсионной системы для работающих и неработающих пенсионеров, полагает создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. Если мы говорим о социальной справедливости, то это нужно исправлять, считает эксперт.

По мнению общественного деятеля Гранта Агасьяна, советы домов — это лишний орган, дублирующий деятельность управляющей компании. Вообще, в системе регулирования ЖКХ много моментов, усложняющих работу. Разумнее было бы максимально упростить взаимоотношения жителей, управляющих компаний и государства, полагает он.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022