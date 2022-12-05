Совет для жильцов: в РФ собираются отменить налоги для части пенсионеров

В России предлагают отменить подоходный налог и другие отчисления с выплат членам советов домов — чаще всего это люди пенсионного возраста. Такой законопроект готовят в «Единой России» , узнали «Известия». Сегодня пенсионеры, вознаграждения которым облагаются налогами, автоматически становятся работающими, из-за чего их пенсия не индексируется. Но деятельность в советах домов — это не работа, говорят эксперты. Общественники нужны для контроля за управляющими компаниями и поставщиками ресурсов, а также для организации собраний соседей и решения прочих важных вопросов. Отмена налогов станет дополнительным стимулом для них, считают специалисты.

Новая льгота

В РФ хотят отменить налоги для пенсионеров, занятых в ЖКХ. То есть подоходные и страховые отчисления с вознаграждений членов советов домов, которые занимаются общими делами. Такой законопроект планируется внести в Госдуму до конца этого года , рассказала «Известиям» зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ, член фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева.

— Сегодня пенсионеры, вознаграждения которых облагаются налогами, автоматически становятся работающими, из-за чего их пенсия не индексируется. Но эта деятельность — не работа, — рассказала депутат.

Совет для жильцов Фото: РИА Новости/Максим Блинов

По Жилищному кодексу РФ, такие советы должны быть в каждом доме, если в нем нет товарищества собственников жилья (ТСЖ), которые обычно создаются как альтернатива управляющей компании (УК) , отметила Светлана Разворотнева. Но в реальности они работают лишь примерно в 30–40% многоквартирных зданий , сказал председатель Объединения советов домов Удмуртии, член Общественной палаты РФ Александр Евсеев.

— Советы занимаются контролем работы УК, выполнения разных работ, в том числе ремонтных, по содержанию здания, контролем ресурсоснабжающих организаций, собирают жильцов и так далее, — рассказала Светлана Разворотнева .

Решение вопросов управления многоквартирным домом напрямую зависит от активности собственников помещений, сказала директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

— Члены совета дома решают вопросы бескорыстно и на добровольной основе. Зачастую тратят свои собственные доходы на благоустройство, организацию общих собраний, праздников. Поэтому такая деятельность может иметь компенсационный характер — через вознаграждение от остальных жителей, — рассказала эксперт.

Фактически совет дома отвечает за качественную эксплуатацию объектов общей собственности, их ремонт и обслуживание , сказал член Общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов.

Это ответственная и важная деятельность, но далеко не все жители хотят тратить на всё это свое время и силы , добавил Александр Евсеев. При этом она не может быть работой в прямом смысле слова: трудовой договор с членами советов домов не подписывается, у них нет ни отпусков, ни больничных , сказал он. При этом пожилые люди теряют возможность индексации пенсии, подчеркнул эксперт.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Кроме того, сами по себе вознаграждения не очень большие — в среднем по России примерно по 1,5 рубля с квадратного метра , отметил Александр Евсеев. То есть, если это обычная пятиэтажка площадью 3,5 тыс. «квадратов», то выплата на весь совет дома составляет порядка 5,2 тыс. рублей. И из этой суммы удерживается 43% налогов и страховых взносов, сказал он.

В Минфине сообщили, что такая инициатива в министерство пока не поступала. Также «Известия» направили запрос в Минстрой.

Без обременений

Значимая часть активов многоквартирных домов — жители пенсионного возраста, и для них вознаграждение — необходимая компенсация за такую деятельность, сказала Татьяна Вепрецкая. Отмена налогов и других отчислений с выплат станет стимулом для организации и функционирования советов домов, сказала Светлана Разворотнева.

— Законопроектом уточняется природа вознаграждения, так как это компенсационный доход добровольной деятельности. Такое уточнение должно исключить двойное толкование дохода, — добавила Татьяна Вепрецкая.

Сейчас только в судебном порядке можно признать, что пенсионеры в совете дома занимаются общественной деятельностью, а не трудовой, сказала она. Инициатива поможет защитить интересы пенсионеров и остальных членов таких советов, уверена эксперт.

Совет для жильцов Фото: ТАСС/Семен Антонов

По этому вопросу сложилась весьма противоречивая судебная практика, отметила руководитель подкомитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью, доцент Финансового университета Сусана Киракосян. Поэтому действительно необходимо решать вопрос об освобождении выплат членам совета дома от страховых взносов , считает она.

— Вполне логично, что пенсионеры, занятые в ЖКХ на общественной работе, будут освобождаться от подоходных и других налоговых отчислений хотя бы потому, что функционал членов советов домов обширный, ответственность высокая, а доходы небольшие ,— согласен Рифат Гарипов.

В целом нужно возвращаться к обсуждению выравнивания условий пенсионной системы для работающих и неработающих пенсионеров, полагает создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. Если мы говорим о социальной справедливости, то это нужно исправлять, считает эксперт.

По мнению общественного деятеля Гранта Агасьяна, советы домов — это лишний орган, дублирующий деятельность управляющей компании. Вообще, в системе регулирования ЖКХ много моментов, усложняющих работу. Разумнее было бы максимально упростить взаимоотношения жителей, управляющих компаний и государства, полагает он.