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Желать дачи: в России хотят ввести новую льготу для пенсионеров

Зачем пожилых людей просят освободить от имущественного налога на второй дом
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Пенсионеров хотят освободить от имущественного налога, если у них в собственности два дома. Такую инициативу в адрес премьер-министра Михаила Мишустина направил риелторский бизнес. Идею поддержали в Госдуме. В кабмине перенаправили обращение для проработки в Минфин. Сейчас пенсионеры освобождены от налога за недвижимость, если в собственности ее разные виды — например, квартира, дом, гараж. Если же объектов одного типа два, за второй надо платить. В случае реализации инициативы важно исключить махинации, при которых на пенсионеров начнут оформлять элитную недвижимость, подчеркнули эксперты.

В двойном размере

В России предложили освободить от имущественного налога пенсионеров, у которых в собственности есть два дома, если один из них — дача. Такую инициативу в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина направила федеральная компания «Этажи». С копией документа ознакомились «Известия». Сейчас пожилые люди, согласно ст. 407 Налогового кодекса РФ, не платят налоги за недвижимость разных видов, например квартиры, дома, гаража, уточнил глава компании Ильдар Хусаинов.

В пресс-службе кабмина сообщили «Известиям», что обращение поступило в аппарат правительства РФ и направлено на проработку в Минфин. Министерство рассмотрит инициативу, сказали в ведомстве.

Желать дачи
пенсионное удостоверение монеты календарь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Идею новой льготы для пенсионеров поддержали в Госдуме.

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— Инициативу освобождения пенсионеров от имущественного налога оцениваем позитивно, — сказал «Известиям» замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме, председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Поддержать меру по смягчению налогового бремени на пенсионеров правильно, согласен руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

— Ключевое слово в таком вопросе, конечно, за правительством, которое обеспечивает бюджетную сбалансированность. Но вряд ли реализация предложения ляжет серьезным бременем на бюджет, — считает парламентарий.

В то же время важно предусмотреть меры, исключающие махинации и злоупотребления, отметил Александр Якубовский. В частности, например, чтобы на пенсионеров не начали фиктивно оформлять элитную недвижимость, сказал Ярослав Нилов.

Желать дачи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— В целом же, учитывая нынешнюю небольшую пенсию, фракция ЛДПР готова поддержать любые меры, направленные на улучшение материального положения пожилых россиян, — подчеркнул депутат.

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В Минфине отметили, что сегодня пенсионеры, в собственности которых находятся два дома, могут получить налоговый вычет на второй объект в размере стоимости 50 кв. м (сумма имущественного налога высчитывается в зависимости от цены определенной площади. Пенсионеры могут заплатить за площадь, сокращенную на 50 «квадратов»). По данным «Этажей», наибольшим спросом у россиян пользуются дома и дачи площадью 65–120 «квадратов».

Как отметил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский, среди потенциальных покупателей частного жилья в стране аудитория «от 50 лет и старше» составляет более 30%.

Приусадебные условия

Нередко у пенсионеров есть одновременно и дом, и дача, особенно в южных регионах, сказал руководитель проекта LifeDeluxe.ru Сергей Бобашев. Другое дело, что это не самые малоимущие пожилые люди, полагает он. Впрочем, немало пенсионеров получили участки еще в советское время, они живут в частном доме с небольшим приусадебным участком, пользуются дачей для отдыха и выращивания овощей, отметил Ильдар Хусаинов.

— Этот сегмент сейчас развивается очень активно, в большинстве крупных городов мы отмечаем стабильный растущий спрос. Тренд начался после пандемии. В числе основных причин популярности частных домов — более доступная средняя стоимость квадратного метра, которая может быть в полтора-два раза ниже, чем в многоэтажках, — рассказал он.

Желать дачи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Есть граждане, которые продают квартиру и переезжают жить за город в частный дом, и у них также может быть дача, расположенная на большем удалении от города, отметила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

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— Сейчас выходит, что, имея в собственности два дома, один из которых фактически является постоянным местом жительства, как квартира, пенсионеру нужно платить имущественный налог за один из них, — отметила она.

По мнению Максима Лазовского, инициатива может стать дополнительным фактором, который стимулирует пенсионеров обменять квартиру на загородный дом для круглогодичного проживания. Дача и садовый участок останутся исключительно для летнего огородничества или же для проживания летом с детьми и внуками, сказал он.

Предложение заслуживает внимания: сегодня важно стимулировать продажи жилья не только за счет программ льготного кредитования, сказал член генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров.

Доля сделок

— Но если инициатива будет реализована, то в первую очередь мы увидим не рост спроса на частные дома, а рост показателей «дачной амнистии». Пенсионеры, не имеющие больших доходов, стараются избежать дополнительных финансовых нагрузок, в том числе налоговых, — считает он.

По словам эксперта, такие люди не спешат оформлять дачные участки с домами в собственность. При отмене же налога заинтересованность в оформлении вырастет в разы, полагает Владимир Прохоров.

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