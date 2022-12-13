Ставка на счетчик: в платежках за ЖКУ появится новая строка

В платежах ЖКХ появится новая строка — за оплату установки, замены и поверки «умных» счетчиков в жилых домах . Проработать такую меру Минстрою поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Управление приборами передадут от жителей ресурсоснабжающим организациям (РСО), и их услуги планируют включить в квитанции, пояснили специалисты. Сейчас «умные» счетчики — головная боль для граждан: нужно нанимать компании для их установки, для проведения поверок, для замены. Плюс в этой сфере орудуют мошенники, навязывающие ненужные услуги или оказывающее их по завышенным тарифам. По мнению экспертов, новация позволит бороться с аферистами. Так ли это на самом деле, разбирались «Известия».

По уму

Оплату установки, замены, поверки «умных» счетчиков в жилых домах включат в платежи за ЖКУ . Проработать меру Минстрою поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике. «Известия» ознакомились с копией документа. В частности, министерству поручили обеспечить «доступ к данным «умных» приборов учета за счет переноса их с баланса потребителя на баланс РСО», а также «возможность включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ» , сказано в документе.

— Вопросы обслуживания и управления приборами могут передать от жителей ресурсоснабжающим организациям, которые будут устанавливать счетчики, проводить поверки раз в 3–6 лет (в зависимости от модели) и при необходимости менять их , — сказал генеральный директор АНО «Умный многоквартирный дом» Никита Уткин.

Ставка на счетчик Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В Минстрое на запрос «Известий» о ходе исполнения данного вице-премьером поручения сообщили, что реализация масштабных программ по внедрению «умных» счетчиков прорабатывается, они требуют допрешений в нынешней экономической ситуации.

«Известия» направили запрос в кабмин.

Счетчики в среднем работают около 15 лет, несколько раз за это время нужно проводить их поверки, сказал Никита Уткин. Сейчас такие приборы — это головная боль для граждан: нужно нанимать компании для их установки, для проведения поверок, для замены , указал эксперт. Кроме того, ситуацией пользуются мошенники: навязывают ненужные услуги или оказывают их по завышенным тарифам. От этого страдают в первую очередь люди старшего поколения, рассказал Никита Уткин. Зачастую во время поверки аферисты ломают исправные счетчики и навязывают установку новых, добавил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

— Мера избавит граждан от забот по установке, обслуживанию, замене и поверке приборов, контроля за корректностью передачи показаний. Также люди будут защищены от мошенников и любых искажений. Главное — такая мера еще немного повысит прозрачность сферы ЖКХ, а также приведет к уменьшению трат граждан , — считает Никита Уткин.

Речь идет о счетчиках воды и тепла, поскольку приборами учета электричества занимаются поставщики электроэнергии, добавил он. Как ранее писали «Известия», с 1 июля 2020 года вышедшие из строя счетчики электроэнергии должны за свой счет менять на новые поставщики электроэнергии, с 1 января 2022 года все устанавливаемые приборы должны быть «умными» и передавать данные напрямую в энергетическую компанию.

С одной стороны, стоимость покупки счетчиков оптом может быть дешевле для ресурсников, но, с другой, появление монополии часто означает завышение цен, отметил Павел Склянчук. То есть не факт, что включенная в тариф стоимость приборов и услуг по их установке не окажется выше, чем если купить их самостоятельно, пояснил эксперт.

Ставка на счетчик Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Сегодня в России насчитывается порядка 140 млн счетчиков воды, многие из которых тахометрические, с низкой точностью измерения. Например, они улавливают только струю воды мощностью до 20 л/ч. «Умными» счетчики могут считаться, если они передают данные автоматически, а также фиксируют струю воды от 3 л/ч, — рассказал Павел Склянчук.

По его мнению, установка «умных» счетчиков силами водоканалов сделает учет потребления более справедливым и сможет улучшить финансово-экономическое состояние отрасли.

Финансовый запрос

Переход на «умные» приборы, даже учитывая включение этих расходов в тариф на коммунальные услуги, финансово затратный , отметили в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ).

— Например, в Москве на приобретение и монтаж «умных» счетчиков по воде может потребоваться около 1,6–2 млрд рублей . Их обслуживание, которое включает расходы на организацию call-центра, хранение, обработку и передачу данных, может достигать от 6 млрд до 10 млрд. Таких средств сейчас в отрасли нет, — рассказали в ассоциации.

Ставка на счетчик Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Также вопрос не до конца проработан с юридической точки зрения, добавили в РАВВ. Если установку, замену, поверку будут делать водоканалы, помимо денег, им необходимо обеспечить и доступ в квартиры или выводить такие приборы в общедомовое пространство по аналогии с электросчетчиками . Но это возможно не в каждом доме, рассказали в организации.

В основном в установке «умных» счетчиков заинтересованы и управляющие компании (УК), поскольку дисбаланс по поставке и потреблению воды ложится именно на них , а не на водоканалы, отметил Павел Склянчук. Но в целом в отрасли инициативу поддерживают, сказала руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое, исполнительный директор «Совета ЖКХ» Ирина Булгакова.

— Это правильно и удобнее людям, и это более точная система измерения. Особенно нуждается в этом передача данных в теплоснабжении. Сегодня предприятиям ЖКХ приходится регулярно корректировать расчеты из-за неточности или несвоевременности предоставления показаний счетчиков, мера решит эту проблему, — сказала она.

Ставка на счетчик Фото: РИА Новости/Алексей Майшев