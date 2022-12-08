Учетный период: россиян обяжут проверять газовое оборудование в квартирах
Россиян обяжут проверять газовое оборудование в квартирах — заключать договоры его обслуживания с той же компанией, с которой сотрудничает УК. До конца года или в январе 2023-го в Госдуме рассмотрят во втором чтении соответствующий доработанный законопроект, сообщили «Известиям» в комитете ГД по строительству и ЖКХ. Сегодня граждане вольны заключать такие договоры с любой компанией, в итоге 10–50% квартир вообще не имеют соглашений и не проверяются годами, что и приводит к регулярным несчастным случаям. Законопроект находился в зависшем состоянии — первое чтение состоялось еще в 2018 году, после чего документ долгое время дорабатывали.
Усиление контроля
До конца года или в январе 2023-го в Госдуме рассмотрят во втором чтении законопроект о безопасности эксплуатации газового оборудования в жилых домах, сообщил «Известиям» председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Документ вводит принцип «один дом — одна обслуживающая организация», то есть жильцы будут обязаны заключать договоры обслуживания с той же газовой организацией, с которой сотрудничает управляющая компания (УК). Эта норма будет прямо закреплена в новой статье «Предоставление коммунальной услуги газоснабжения», которой до этого в Жилищном кодексе не было, сказал парламентарий.
Законопроект находился в зависшем состоянии — первое чтение состоялось еще в 2018 году. Изначально предполагалось, что обязанность по заключению договоров на обслуживание квартир будет полностью передана УК, но были противоречия относительно права собственности граждан, сказал член экспертного совета при комитете ГД по строительству и ЖКХ Илья Осипов. Теперь документ переработан и готов ко второму чтению, сказал Сергей Пахомов.
Как писали «Известия», сегодня граждане вольны заключать такие договоры с любой компанией. В итоге 10–50% квартир вообще не имеют соглашений и не проверяются годами, что и приводит к регулярным несчастным случаям. Теперь проверять наличие заключенных договоров будут госорганы — государственные жилищные инспекции, сказал Сергей Пахомов.
— Такое решение действительно давно назрело и нуждается в скорейшей реализации. Когда речь идет о безопасности, нужно действовать быстро и четко, в том числе через императивные меры, с конкретно прописанной ответственностью. Следующим шагом должно быть ужесточение наказания для не заключивших договоры собственников, — сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Требования к газовой организации, порядок и условия заключения, изменения и расторжения всех необходимых для обслуживания оборудования договоров, а также регламентные сроки будут установлены отдельным нормативным актом правительства, добавил Сергей Пахомов.
— Для обеспечения безопасности газового оборудования должна быть единая компания и выбрать должны ее профессионалы — те, кому жители доверили управлять всем домом, то есть УК. Мы говорим об этом уже восемь лет, и наконец нас услышали, — сказал генеральный директор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев.
Жаль, что для принятия решения потребовалось так много времени — многие несчастья могли бы не произойти, добавил он.
Как писали «Известия, только за последние две недели бытовой газ в многоквартирных домах в РФ взрывался четыре раза. В Нижегородской области инцидент произошел 5 декабря. В Ярославле происшествие случилось в тот же день, в Нижневартовске — 4 декабря, погибли восемь человек. На Сахалине инцидент произошел 19 ноября — погибли 10 человек.
Дополнительные идеи
Законопроект позволит обеспечить тотальный контроль за газовым оборудованием в многоквартирных домах, полагает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Сегодня добросовестные собственники не застрахованы от своих соседей, которые халатно относятся к безопасному использованию газа в быту, подчеркнул он.
Поддерживает меру и газовый бизнес, сказал «Известиям» глава Ассоциации газовых хозяйств «Сибдальвостокгаз» Андрей Румянцев. Но предложенную Госдумой инициативу следует дополнить и другими мерами, считает эксперт. Заниматься проверкой безопасности газового оборудования в домах должны те же компании, которые обеспечивают газоснабжение: сейчас нередко это разные организации, из-за чего сложнее гарантировать качество работы.
— Кроме того, нужно на государственном уровне создать единое ведомство, которое будет заниматься безопасностью газовой инфраструктуры, например, такие полномочия можно передать Ростехнадзору, — полагает Андрей Румянцев.
По словам заместителя председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, 70% несчастных случаев происходят из-за неисправного газового оборудования в квартирах. Однако нерадивых жильцов, которые не исполняют законы, всё равно будет сложно заставить заключать договоры — даже под страхом госконтроля, отметил Илья Осипов. Поэтому, по мнению Светланы Разворотневой, в идеале следует всё же включить плату за обслуживание такого оборудования в тарифы за ЖКУ.
— Дополнительно необходимо проведение полной ревизии технического состояния газового оборудования в домах по всей стране. Также следует рассмотреть возможность установки газосигнализаторов с системами аварийного отключения газа в каждой квартире за счет средств фондов капитального ремонта, — дополнил Александр Якубовский.
Запланирована дополнительная проработка механизмов — чтобы все граждане заключили договоры и обеспечивали доступ в свои квартиры для проверки оборудования, уточнили в комитете ГД по строительству и ЖКХ.
Сначала необходимо дождаться принятия этого закона, он серьезно повысит уровень контроля, полагает Павел Склянчук. Затем, возможно, потребуется увеличение оснований для отключения неблагополучных квартир от газа с переводом на электроприборы, добавил эксперт.
Минстрой ведет работу по подготовке проектов нормативных правовых актов, направленных на повышение безопасности граждан при использовании газового оборудования, сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. Например, рассматривается запрет на переход квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение и отопление, добавили в Минстрое.