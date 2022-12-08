Учетный период: россиян обяжут проверять газовое оборудование в квартирах

Россиян обяжут проверять газовое оборудование в квартирах — заключать договоры его обслуживания с той же компанией, с которой сотрудничает УК. До конца года или в январе 2023-го в Госдуме рассмотрят во втором чтении соответствующий доработанный законопроект, сообщили «Известиям» в комитете ГД по строительству и ЖКХ. Сегодня граждане вольны заключать такие договоры с любой компанией, в итоге 10–50% квартир вообще не имеют соглашений и не проверяются годами, что и приводит к регулярным несчастным случаям . Законопроект находился в зависшем состоянии — первое чтение состоялось еще в 2018 году, после чего документ долгое время дорабатывали.

Усиление контроля

До конца года или в январе 2023-го в Госдуме рассмотрят во втором чтении законопроект о безопасности эксплуатации газового оборудования в жилых домах, сообщил «Известиям» председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Документ вводит принцип «один дом — одна обслуживающая организация», то есть жильцы будут обязаны заключать договоры обслуживания с той же газовой организацией, с которой сотрудничает управляющая компания (УК). Эта норма будет прямо закреплена в новой статье «Предоставление коммунальной услуги газоснабжения», которой до этого в Жилищном кодексе не было, сказал парламентарий.

Учетный период Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Законопроект находился в зависшем состоянии — первое чтение состоялось еще в 2018 году. Изначально предполагалось, что обязанность по заключению договоров на обслуживание квартир будет полностью передана УК, но были противоречия относительно права собственности граждан , сказал член экспертного совета при комитете ГД по строительству и ЖКХ Илья Осипов. Теперь документ переработан и готов ко второму чтению, сказал Сергей Пахомов.

Как писали «Известия», сегодня граждане вольны заключать такие договоры с любой компанией. В итоге 10–50% квартир вообще не имеют соглашений и не проверяются годами, что и приводит к регулярным несчастным случаям. Теперь проверять наличие заключенных договоров будут госорганы — государственные жилищные инспекции , сказал Сергей Пахомов.

— Такое решение действительно давно назрело и нуждается в скорейшей реализации. Когда речь идет о безопасности, нужно действовать быстро и четко, в том числе через императивные меры, с конкретно прописанной ответственностью. Следующим шагом должно быть ужесточение наказания для не заключивших договоры собственников , — сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Требования к газовой организации, порядок и условия заключения, изменения и расторжения всех необходимых для обслуживания оборудования договоров, а также регламентные сроки будут установлены отдельным нормативным актом правительства, добавил Сергей Пахомов.

Учетный период Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Для обеспечения безопасности газового оборудования должна быть единая компания и выбрать должны ее профессионалы — те, кому жители доверили управлять всем домом, то есть УК. Мы говорим об этом уже восемь лет, и наконец нас услышали, — сказал генеральный директор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев.

Жаль, что для принятия решения потребовалось так много времени — многие несчастья могли бы не произойти , добавил он.

Как писали «Известия, только за последние две недели бытовой газ в многоквартирных домах в РФ взрывался четыре раза. В Нижегородской области инцидент произошел 5 декабря. В Ярославле происшествие случилось в тот же день, в Нижневартовске — 4 декабря, погибли восемь человек. На Сахалине инцидент произошел 19 ноября — погибли 10 человек.

Дополнительные идеи

Законопроект позволит обеспечить тотальный контроль за газовым оборудованием в многоквартирных домах , полагает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Сегодня добросовестные собственники не застрахованы от своих соседей, которые халатно относятся к безопасному использованию газа в быту, подчеркнул он.

Поддерживает меру и газовый бизнес, сказал «Известиям» глава Ассоциации газовых хозяйств «Сибдальвостокгаз» Андрей Румянцев. Но предложенную Госдумой инициативу следует дополнить и другими мерами, считает эксперт. Заниматься проверкой безопасности газового оборудования в домах должны те же компании, которые обеспечивают газоснабжение: сейчас нередко это разные организации, из-за чего сложнее гарантировать качество работы .

Учетный период Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Кроме того, нужно на государственном уровне создать единое ведомство, которое будет заниматься безопасностью газовой инфраструктуры, например, такие полномочия можно передать Ростехнадзору, — полагает Андрей Румянцев.

По словам заместителя председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, 70% несчастных случаев происходят из-за неисправного газового оборудования в квартирах . Однако нерадивых жильцов, которые не исполняют законы, всё равно будет сложно заставить заключать договоры — даже под страхом госконтроля, отметил Илья Осипов. Поэтому, по мнению Светланы Разворотневой, в идеале следует всё же включить плату за обслуживание такого оборудования в тарифы за ЖКУ.

— Дополнительно необходимо проведение полной ревизии технического состояния газового оборудования в домах по всей стране. Также следует рассмотреть возможность установки газосигнализаторов с системами аварийного отключения газа в каждой квартире за счет средств фондов капитального ремонта , — дополнил Александр Якубовский.

Запланирована дополнительная проработка механизмов — чтобы все граждане заключили договоры и обеспечивали доступ в свои квартиры для проверки оборудования, уточнили в комитете ГД по строительству и ЖКХ.

Учетный период Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Сначала необходимо дождаться принятия этого закона, он серьезно повысит уровень контроля, полагает Павел Склянчук. Затем, возможно, потребуется увеличение оснований для отключения неблагополучных квартир от газа с переводом на электроприборы , добавил эксперт.