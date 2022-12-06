Эксперт объяснила участившиеся случаи взрывов газа в домах

Многоквартирные дома, подключенные к газоснабжению, в холода могут взрываться еще чаще, возможны и другие серьезные происшествия: разрыв труб, пожары. Причина — некачественная подготовка к зиме, заявила «Известиям» 6 декабря главный эксперт по ЖКХ от Народного фронта Светлана Калинина.

«Сегодня мало кто проверяет готовность домов к отопительному сезону. Документы, которые передают управляющие компании, просто подписываются в кабинетах глав муниципальных образований», — сказала Калинина.

В холодных, неподготовленных к зиме домах люди начинают обогреваться как могут — нередко попросту включают газовые конфорки, подчеркнула эксперт.

Ситуация усугубилась с введенным мораторием на проверки, добавила она. Эксперт Народного фронта против таких ограничений.

«Нельзя было принимать мораторий там, где это касается безопасности людей», — заявила она.

По ее словам, связано это с постановлением правительства РФ от 10 марта «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», которым введен мораторий на проведение проверок в 2022 году.

Плановые проверки в рамках жилищного надзора и лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами органами государственного жилищного надзора проводиться не будут, напомнила эксперт.

Как рассказала Калинина, за две недели в стране бытовой газ в многоквартирниках взрывался четыре раза. В Нижегородской области инцидент произошел 5 декабря. В Ярославле происшествие случилось в тот же день, в Нижневартовске — 4 декабря, погибли восемь человек. На Сахалине инцидент произошел 19 ноября — погибли 10 человек.