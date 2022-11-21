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Число погибших при взрыве в жилом доме на Сахалине возросло до 10

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Фото: РИА Новости/СК РФ
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Число погибших при взрыве в доме в поселке Тымовское на Сахалине возросло до 10 человек. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщили в экстренных службах.

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Как рассказал собеседник ТАСС, среди погибших были четыре ребенка. Также двух людей госпитализировали, еще четыре медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Взрыв произошел ранее, 19 ноября, в 13:00 (5:00 мск). В МЧС в тот же день сообщили, что разбор завалов на месте обрушения подъезда дома завершен. Для жителей дома организован пункт временного размещения.

Местная жительница рассказала, что еще накануне возле дома ощущался сильный запах газа.

Житель пятиэтажки Алексей Фуликов рассказал «Известиям», что потерял в результате трагедии супругу, 10-летнюю дочь и 13-летнюю племянницу. В живых остались только он и 8-летняя племянница. Фуликов сказал, что всё было нормально, никто не чувствовал запаха газа.

По предварительной версии, причиной взрыва стал 20-литровый газовый баллон. В экстренных службах сообщили, что эпицентр находился на первом этаже.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело об обрушении дома на Сахалине в центральный аппарат СКР.

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