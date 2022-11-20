Эпицентр взрыва в жилом доме на Сахалине находился на первом этаже
Эпицентр взрыва, произошедшего 19 ноября в поселке Тымовское Сахалинской области, находился на первом этаже. Об этом 20 ноября сообщили экстренные службы.
«По предварительным данным, эпицентр взрыва находился на первом этаже. После этого произошло обрушение конструкций сверху и начался пожар», — рассказал источник ТАСС.
ЧП в многоквартирном жилом доме поселка Тымовское произошло 19 ноября в 13:00 (5:00 мск). Согласно последним данным, девять человек погибли, среди них четверо детей. В Тымовском районе объявлен траур. По предварительной версии, причиной взрыва стал 20-литровый газовый баллон.
Ранее в этот день губернатор Валерий Лимаренко сообщил, что пострадавшие от взрыва газа в жилом доме начнут получать материальную помощь с сегодняшнего дня. Позднее он сообщил, что было принято решение демонтировать оставшуюся часть первого подъезда, чтобы избежать дальнейших разрушений здания.
Для жителей дома в поселке Тымовское был организован пункт временного размещения, где подготовлены спальные места, горячее питание и вода.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело об обрушении дома на Сахалине в центральный аппарат СКР.