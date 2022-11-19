Траур объявлен в Тымовском районе Сахалина после взрыва газа в жилом доме
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко 19 ноября объявил траур в Тымовском районе после взрыва газа в жилом доме. Об этом он написал в своем Telegram-канале
Лимаренко также выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать пострадавшим всю необходимую помощь, включая решение жилищных вопросов.
ЧП произошло 19 ноября в 13:00 (5:00 мск). Согласно последним данным, девять человек погибли, среди них четверо детей.
На текущий момент разбор завалов на месте обрушения подъезда дома завершен.
По предварительной версии, причиной взрыва в жилом доме стал 20-литровый газовый баллон.