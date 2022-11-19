Причиной ЧП в доме на Сахалине мог стать взрыв 20-литрового баллона с газом
Причиной взрыва в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине, по предварительной информации, стал 20-литровый газовый баллон. Об этом ТАСС 19 ноября сообщили в экстренных службах.
«Предварительно, взорвался 20-литровый газовый баллон, находившийся на балконе», — рассказал собеседник информагентства.
Он уточнил, что такие баллоны запрещено ставить в жилых помещениях: разрешены только до 5 л.
Предполагается, что баллон был подключен к плите.
ЧП произошло в поселке Тымовское Сахалинской области 19 ноября в 13:00 (5:00 мск). Согласно последним данным, девять человек погибли, среди них четверо детей.
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать дело об обрушении дома на Сахалине в центральный аппарат СКР.