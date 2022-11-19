Бастрыкин поручил передать дело об обрушении дома на Сахалине в центральный аппарат СКР
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- Бастрыкин поручил передать дело об обрушении дома на Сахалине в центральный аппарат СКР
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин 19 ноября поручил передать дело об обрушении дома на Сахалине в центральный аппарат СКР.
«По распоряжению руководства Следственного комитета для оказания практической помощи к расследованию уголовного дела подключились криминалисты центрального аппарата СК России», — сообщается на сайте СКР.
ЧП произошло в поселке Тымовское 19 ноября в 13:00 (5:00 мск). Согласно последним данным, девять человек погибли, среди них четверо детей.
Двое человек госпитализированы. Кроме того, при разборе завалов пострадал пожарный.
По предварительной информации, причинами ЧП стали неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.
Местная жительница рассказала, что еще накануне возле дома ощущался сильный запах газа.