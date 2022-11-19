При разборе завалов после взрыва газа на Сахалине пострадал пожарный
Пожарный пострадал при разборе завалов в жилом доме в поселке Тымовское Сахалинской области, где 19 ноября прогремел взрыв бытового газа.
Пострадавшего мужчину увезли на носилках для оказания медицинской помощи.
В результате взрыва газа в пятиэтажном доме погибло семь человек, в том числе трое детей. По словам губернатора региона Валерия Лимаренко, продолжаются поиски еще трех человек.
Об обрушении части пятиэтажного дома из-за взрыва в Тымовском стало известно ранее этим же днем, 19 ноября. В результате хлопка здание обрушилось с пятого по первый этаж.
По данным местных властей, причинами ЧП, по предварительной информации, стали неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.
Местная жительница рассказала, что еще накануне возле дома ощущался сильный запах газа.
Видеозапись с моментом взрыва оказалась в распоряжении «Известий».