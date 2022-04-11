Воздухообман: что приводит к взрывам газа в жилых домах

Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье, унесший жизни шести человек, — не первая подобная трагедия за последние месяцы. С начала 2022 года в разных регионах России произошло по меньшей мере семь похожих происшествий. Причинами взрывов становятся неправильная эксплуатация газового оборудования жильцами, нарушение воздухообмена из-за перепланировок и изношенность газовых колонок. А к обрушениям приводят слабые перекрытия, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Трагедия в Ступино произошла утром 11 апреля. В результате взрыва полностью разрушены несколько квартир.

Пока все спали

Взрыв газа в пятиэтажке в Ступино произошел около 05:45 утра. Он полностью снес внешние панели на четвертом и пятом этажах в одном из подъездов. На четвертом этаже обрушились внутренние перегородки двух квартир, на третьем и вторых этажах выбиты окна. В результате взрыва полностью разрушены несколько квартир, более 10 — повреждены.

Изначально Следственный комитет сообщил, что трагедия унесла жизни двух человек. Приехавший на место трагедии губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что это ребенок и мужчина. Позже МЧС подтвердило, что обнаружено тело еще одной женщины. По информации Telegram-канала «112», впоследствии число жертв увеличилось до шести — спасатели нашли под завалами женщину и двух детей.

Воздухообман Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Еще 19 человек пострадали — их доставили в больницу с переломами, сотрясениями и черепно-мозговыми травмами. Один из них, по словам Андрея Воробьева, в тяжелом состоянии.

— Бух — и все! Стена вывалилась со мной вместе, плита еще была на мне. Я с четвертого этажа выполз сам, — рассказал «Известиям» один из пострадавших жильцов, Михаил Романов.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, выяснили «Известия». Во время патрулирования экипаж Ступинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии услышал громкий хлопок. Сразу после этого поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации. Прибыв на место, росгвардейцы увидели, что произошло частичное обрушение жилого дома.

— Поднялись на третий этаж четвертого подъезда, услышали крики. Женщина звала на помощь. Было возгорание. Тушили чем придется, подручными средствами. Вытащили женщину на улицу, передали медикам. После этого вернулись, продолжили ломать двери, эвакуировать людей. Пытались помочь, чем могли. Потом уже прибыли МЧС и пожарные. Они продолжили эвакуацию, — рассказал один из росгвардейцев.

Жителей дома — около 60 человек — эвакуировали сразу после происшествия. Андрей Воробьев сообщил, что их поселили в ближайшей гостинице.

— Причину произошедшего должно определить следствие. С большой долей вероятного это утечка газа. Спасатели сейчас устанавливают оборудование, чтобы определить степень аварийности дома. Вероятно, в квартиры четырех из шести подъездов можно будет вернуться уже сегодня. Но в любом случае нужно сначала исключить аварийность и обеспечить безопасность дома, — рассказал губернатор.

Воздухообман Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей. Следователи и криминалисты работают на месте, сообщается на сайте подмосковного СК. В ближайшее время будут проведены взрывотехническая, химическая, строительно-техническая и судебно-технологическая экспертизы.

Как позднее заявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, жильцы трех квартир, которые находились в эпицентре взрыва, ранее не пускали к себе газовые службы. У правоохранителей имеются соответствующие акты недопусков.

Не в первый раз

Взрывы газа в жилых домах происходят регулярно. Последнее происшествие, унесшее жизнь одного человека, случилось 9 апреля в Казани на улице Габишева. 12 марта два человека погибли от взрыва газовоздушной смеси в жилом доме Воронежа. 14 февраля от хлопка газа пострадал один человек в Люберцах, 3 февраля взрыв стал причиной смерти мужчины в Нижнем Новгороде. Хлопок вызвал возгорание, жильца госпитализировали с ожогами 80% тела. Спасти его не удалось — через несколько дней он скончался от полученных травм.

В большинстве случаев к подобным трагедиям приводит, с одной стороны, неправильная эксплуатация газового оборудования жителями, с другой — изношенность газовых колонок в старом жилом фонде, считает председатель правления Гильдии инженеров газового оборудования Станислав Митюшин.

— Проблема комплексная. Нельзя сказать, что вина за происходящее лежит только на жителях. Хотя они, делая ремонт, не всегда задумываются о правильной работе вентиляционных каналов. А ведь даже замена деревянных окон на пластиковые нарушает воздухообмен в квартире. Также нельзя во всем винить проверяющих, поскольку зачастую у них нет доступа в квартиру. К тому же самих аттестованных специалистов не хватает. К сожалению, сейчас нет независимого контроля за качеством одоризации, то есть придания газу специфического запаха. А если нет запаха, человек не поймет, что в квартире произошла утечка, — подчеркнул он.

Воздухообман Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В России около 42–44 млн человек используют в своих квартирах и частных домах газовое оборудование. И далеко не все пользователи понимают, как это делать безопасно, отметил эксперт. Чтобы избежать трагических происшествий, среди населения нужно проводить разъяснительную работу.

Нередко причиной гибели людей при взрыве газа становится обрушение перекрытий, отметил доктор технических наук, профессор Московского государственного строительного университета Александр Комаров.

— Взрыв происходит только в том случае, если в квартире произошла достаточно серьезная утечка. Газ давит на стены, окна и двери. В момент детонации самое слабое звено разрушается. К сожалению, зачастую первыми не выдерживают стены. Именно из-за обрушений конструкций чаще гибнут люди, а не из-за самого хлопка или возгорания. И происходит это в том числе из-за того, что сейчас столь популярны стеклопакеты. Они оказываются прочнее даже перекрытий, — отметил он.

Эффективным методом предотвращения ЧП были бы взрывоустойчивые дома, добавил Александр Комаров. По его словам, если бы стены выдерживали давление газа, всё происшествие сводилось бы к хлопку, от которого вылетали бы окна, а у людей оставалось бы гораздо больше шансов спастись, заключил Александр Комаров.