СОхранение жизни: как напугать россиян угарным газом

В Кабардино-Балкарии шестеро детей отравились угарным газом. Все остались живы, но трое попали в реанимацию. На прошлой неделе супружеская пара погибла по той же причине в Белгороде. 8 марта шесть человек были госпитализированы после отравления газом в Дагестане. Эксперты утверждают: почти во всех случаях причиной инцидентов является беспечное отношение к использованию газового оборудования. О том, как решить эту проблему, — в материале «Известий».

Газовая атака

Инцидент в поселке Белая Речка в пригороде Нальчика произошел в ночь на 15 марта. В больницу отправили шестерых детей в возрасте от пяти месяцев до семи лет, троих — в реанимацию. Позже они были переведены в обычную палату, угрозы жизни нет. Предположительно, причиной ЧП стала неисправная система отопления — угарный газ распространился в помещение, где находились дети двух братьев, проживающих совместно. Отравление получили также двое взрослых, но их не потребовалось отправлять в больницу.

Следственным управлением СК России по Кабардино-Балкарии проводится доследственная проверка в связи с инцидентом. Ведомство уже заявило, что предварительной причиной отравления стал неправильно смонтированный канал дымоудаления.

Советник исполнительного директора по связям с общественностью АО «Газпром газораспределение Нальчик» Светлана Пашинская сообщила «Известиям», что сотрудники газовой службы до сих пор не смогли попасть в дом.

СОхранение жизни Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Собственники домовладения препятствуют попаданию туда наших работников, — заявила она. — Вчера несколько раз связывались с собственником и с матерью детей, она сказала прийти в определенное время, но после этого не выходила на связь. Наше служебное расследование будет проведено в любом случае, так как в рамках следствия специалисты по газовому оборудованию тоже будут привлекаться.

По ее словам, пока сотрудники «Газпром газораспределение Нальчик» видели только фотографии, сделанные на месте инцидента.

— Судя по ним, там газовое оборудование установлено частично по проекту, а частично был и самовольный перенос, нарушено правило установки дымохода, — отметила Пашинская. — Но чтобы сделать официальные заключения, нам нужно попасть в домовладение.

12 марта в Белгороде аналогичный инцидент закончился гораздо печальнее: там супруги погибли, надышавшись угарного газа. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Из материалов следствия известно, что утром 10 марта хозяева дома включили газовую колонку, но так как вентиляционное отверстие было закрыто посторонним предметом, в дымоходе не хватало тяги — и угарный газ скопился в доме. Погибли мужчина и женщина 45 и 46 лет. Газовая колонка, как сообщили в СУ СК, находилась на техническом обслуживании.

Кто виноват

Подобные проблемы есть в каждом регионе. В конце февраля в Самарской области три человека погибли от отравления угарным газом. Причиной предварительно также называлось нарушение правил пользования газовыми отопительными приборами.

В Татарстане о проблеме заявил на совещании в правительстве замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Алексей Фролов. Он сообщил: в прошлом году было зафиксировано 33 случая отравления угарным газом, а в этом — уже 25 случаев. Только в марте этого года в республике произошло несколько инцидентов: в Казани утром 4 марта отравилась угарным газом семья из четырех человек, до этого госпитализировали по той же причине 35-летнюю женщину и ее 7-летнего ребенка. В селе Нижнее Бишево один человек погиб.

СОхранение жизни Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Премьер Татарстана Алексей Песошин поручил разобраться в проблеме, потребовав проверить в том числе квалификацию работающих в газовых службах специалистов и работников фирм, занимающихся установкой газового оборудования.

Однако в «Газпром трансгаз Казань» замечают, что почти во всех случаях отравление происходит по вине самих пострадавших.

— Жители домов нарушают правила пользования газовыми приборами: кто-то заклеивает вентиляцию, кто-то не обеспечивает приток воздуха для нормального горения , — пояснил «Известиям» начальник службы организации эксплуатации газового хозяйства ООО «Газпром трансгаз Казань» Михаил Фролов.

Стопроцентная герметичность

Представитель «Газпром трансгаз Казань» отмечает, что самой частой причиной является недостаток притока воздуха в помещение. Особенно серьезно проблемы проявились, когда в старых домах стали устанавливаться пластиковые окна и герметичные двери.

— Деревянные стеклопакеты обеспечивали приток воздуха, сейчас же стопроцентная герметичность, из-за которой нет ни притока, ни оттока воздуха, — сказал Фролов. — Есть правило, что если любой газовый прибор включен, то приток воздуха должен быть обеспечен — должна быть приоткрыта форточка или окно. Это правило не всегда соблюдается.

Руководитель Гильдии инженеров газового оборудования (ГИГО) Станислав Митюшин отмечает, что первым фактором отравлений является неполная работоспособность или загрязненность вентканалов, отсутствие тяги. Вторым — беспечность владельцев, когда используется старый газовый прибор, когда его не проверяют. Третий фактор — неинформированность владельцев о том, что не только состояние газового оборудования влияет на безопасность. Он заметил, что также сталкивался со случаями, когда люди гибли от отравления угарным газом, после того как меняли деревянные окна на пластиковые — и получалось отсутствие тяги.

СОхранение жизни Фото: ТАСС/Елена Афонина

Михаил Фролов поясняет, что в газовом оборудовании используется природный газ и его утечку можно почувствовать, потому что он одорируется, из-за чего появляется запах, а угарный газ цвета и запаха не имеет.

— Угарный газ вы никак не почувствуете , — отмечает специалист. — Так как он тяжелее воздуха, он концентрируется в нижней части помещения — и в первую очередь страдают домашние животные и дети.

По его словам, газовики отвечают за качество выполненного технического обслуживания газового прибора — а в тот момент, когда включается конфорка, ответственность на себя берет потребитель.

— Каждый должен понимать, что он несет ответственность за свою жизнь. Кроме газового оборудования в доме или квартире имеются вентканалы, дымоходы, необходимо проверять тягу в них до и после использования газовых приборов, периодически проводить проверку и очистку, — говорит Фролов.

По его словам, тяга в дымоходах и вентканалах проверяется при проведении технического обслуживания сотрудниками газовой службы. Однако ответственность за их надлежащее содержание возложена на управляющую компанию или ТСЖ в многоквартирном доме или на собственника домовладения. Как правило, с этой целью заключается договор с трубо-печной службой.

— И если происходят случаи отравления угарным газом, то в квартире отключается газоснабжение до предоставления заключения об исправности вентканала и дымохода, — поясняет специалист.

Спасение в комиксах

Станислав Митюшин считает, что в стране есть проблема с доведением информации до людей о том, как пользоваться газом, притом что для этого есть очень доступные, недорогие пути .

— Можно, например, вешать плакаты в подъездах , — говорит Митюшин. — Во Владимирской области мы попробовали это сделать: заламинированный плакат А3 обошелся в 85 рублей. В каждый подъезд такой можно повесить — и у человека, который ждет лифта, проходит там каждый день, в подсознании информация откладывается. Правила будут автоматически выполняться.

По его словам, можно использовать также платежки и квитанции: сейчас на них часто публикуют некую рекламу, а можно было бы размещать памятки о пользовании газовым оборудованием, что тоже недорого.

— Кроме того, по нормативам каждый год должно производиться ТО ВДГО (техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. — «Известия»), одно из составляющих которого — инструктаж , — говорит Митюшин. — Он должен занимать 10-15 минут, если инструктаж реально проводится. Нужно оценить — реально у нас проводится ТО ВДГО с инструктажем или нет.

СОхранение жизни Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Инженер сервисной службы по газовому оборудованию Эдуард Милованов замечает: чтобы знать все нюансы работы с газом, нужно проходить обучение в Ростехнадзоре, как это делают ответственные за газовое оборудование на объектах различных компаний. Для жителей частных домов обязанность одна — заключенный договор на ежегодное техническое обслуживание газового оборудования. Но инструктаж часто сводится к словам «если запахло газом — звоните» .

— При сдаче объектов всё делается по нормам, а потом человек начинает сам делать ремонт и закрывает вентиляционное отверстие, например , — говорит Милованов. — Поэтому в первую очередь должны быть реальные проверки, чтобы не заставлять каждого человека сдавать ростехнадзоровские экзамены. Если ежегодно проводится обслуживание, то специалист, конечно, обратит внимание, что не работает вентиляция. Но по факту бывает, что люди по пять лет не видят проверяющих.

Эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук отмечает, что каждый договор о техническом обслуживании предполагает: специализированная организация выдает собственнику под роспись памятку, как правильно пользоваться газовым оборудованием.

— В 2017 году Минстрой утвердил специализированную инструкцию, в которой расписано, кто и как должен обеспечивать безопасность использования газа в быту, — сказал Склянчук «Известиям». — Но контроль за тем, как соблюдаются инструкции, осуществляют либо следователи, либо жилищные инспекторы — уже после того, как произошел инцидент с газом. Получается, что жильцы многоквартирных домов могут полагаться только на свою сознательность и адекватность соседей.

При этом и самой текстовой инструкции, по его мнению, недостаточно. Склянчук предлагает вместо них выпускать «официальные буклеты-комиксы, как в самолетах — потому что при утечке газа люди начинают паниковать, что увеличивает вероятность трагедии».

Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов рассказал «Известиям», что сейчас законодательно установлено, при каких обстоятельствах можно производить подачу газа через газораспределительные сети в квартиру и в дом в целом, также установлена и ответственность для управляющих многоквартирными домами и для собственников, утверждена инструкция, обязательная к исполнению.

— Тем не менее считаю, что не лишними мерами могут стать специальные мероприятия по просвещению жителей о безопасном использовании газового оборудования дома, — сказал Пахомов. — Как минимум, о правилах использования газового оборудования должны рассказывать на уроках ОБЖ еще в школе. Как максимум, считаю, что надо обязать УК и ТСЖ раз в квартал рассылать каждому жителю памятку на тему, что конкретно надо делать, чтобы газ не взрывался .

По его мнению, обязанность рассылать памятки могли бы разделить между собой управляющие компании и газовщики, которые также могли бы информировать жителей через памятки в подъездах, объявления, сообщения на форумах жителей и в социальных сетях.

Комплексный вопрос

Газовики отмечают: оценить, насколько эффективны инструктажи, сложно — люди расписываются после объяснений, кивают головой, но через какое-то время нарушают правила пользования газовым оборудованием.

Михаил Фролов рассказывает, что специалисты сталкивались с печальными инцидентами, даже когда в помещении стоит современное газовое оборудование, оснащенное автоматикой, которое в случае отсутствии тяги просто отключается.

— Бывало, что люди принудительно включают автоматически выключившийся прибор, потому что им нужно срочно им воспользоваться, — рассказывает представитель «Газпром трансгаз Казань». — Сам газовый прибор говорит — нельзя. Но люди всё равно включают.

СОхранение жизни Фото: ТАСС/Илья Московец

По его мнению, наиболее эффективная мера — это установка системы контроля загазованности, которая реагирует и на утечку природного газа, и на наличие угарного газа в помещении.

Станислав Митюшин замечает, что сигнализаторы уже предлагалось установить по всей стране — был законопроект, инициированный депутатом Галиной Хованской. Однако к проблеме, по мнению Митюшина, тогда подошли не комплексно.