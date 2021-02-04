Семь детей отравились угарным газом в Назрани в Республике Ингушетия. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Пострадавшие доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести», — сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

Ранее в этот же день пресс-служба регионального главка МЧС сообщала о госпитализации четырех детей с отравлением угарным газом. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Информация о произошедшем в одном из многоквартирных жилых домов города, поступила в ведомство ночью в четверг.

«По прибытии работников газовой службы в ходе осмотра квартиры было выявлено, что причиной отравления послужила вентиляция тяги дымохода подъезда», — уточнили в МЧС.

Отмечалось, что на место происшествия выезжали семь человек и одна единица спецтехники.

2 февраля в поселке под Томском загорелся деревянный дом. Находившаяся внутри девятилетняя девочка отравилась угарным газом и получила многочисленные ожоги. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии, а на следующий день умерла. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».