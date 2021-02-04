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Дело возбудили из-за гибели ребенка на пожаре под Томском

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СКР по Томской области возбудил уголовное дело по факту гибели девятилетней девочки во время пожара в поселке Зональная Станция. Статья — «Причинение смерти по неосторожности». Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.

Деревянный дом загорелся в поселке под Томском утром 2 февраля. Находившаяся внутри девочка отравилась угарным газом и получила многочисленные ожоги. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии, а на следующий день умерла.

Семье, в которой погиб ребенок, предоставят временное жилье, сообщили РИА Томск в администрации сельского поселения. Кроме того, сейчас открыт сбор вещей, мебели и продуктов для погорельцев.

3 января произошел пожар в городе Бородино Красноярского края. Полностью сгорел частный деревянный дом. Пожарные прибыли на место через 3 минуты. При разборе сгоревших конструкций они нашли тела троих человек.

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