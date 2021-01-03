Три человека сгорели во время пожара в частном доме в Красноярском крае

В городе Бородино Красноярского края в воскресенье, 3 января, полностью сгорел частный деревянный дом. Об этом сообщило региональное МЧС.

Постройка находилась в самом центре города на улице Пушкина. Сигнал о возгорании поступил в 08:28 (04:28 мск), пожарные прибыли на место через 3 минуты.

По информации ведомства, в начале пожара площадь пожара составляла 100 кв.м, к моменту локализации она увеличилась до 181 кв.м. При разборе сгоревших конструкций были обнаружены тела троих человек.

На тушение пожара всего привлекалось 16 человек, 6 единиц техники.

В 10:31 (06:31 мск) пожар был ликвидирован.

Причины трагедии выясняются.

2 января произошел пожар на территории пилорамы в селе Подгорное Чаинского района Томской области, погибли четыре человека.