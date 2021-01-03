Прямой эфир
Мир
Число случаев COVID-19 в Нью-Йорке превысило 1 млн человек
Мир
Запрет на въезд в Саудовскую Аравию из-за нового штамма COVID-19 сняли
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 января
Мир
Власти китайского Хэйхэ запретили работу общественного транспорта
Мир
Американский баскетболист Пол Уэстфал умер в возрасте 70 лет
Мир
Пенс поддержал планирующих оспорить итоги выборов 6 января республиканцев
Происшествия
Три человека сгорели во время пожара в частном доме в Красноярском крае

Три человека сгорели во время пожара в частном доме в Красноярском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Бородино Красноярского края в воскресенье, 3 января, полностью сгорел частный деревянный дом. Об этом сообщило региональное МЧС.

Постройка находилась в самом центре города на улице Пушкина. Сигнал о возгорании поступил в 08:28 (04:28 мск), пожарные прибыли на место через 3 минуты.

По информации ведомства, в начале пожара площадь пожара составляла 100 кв.м, к моменту локализации она увеличилась до 181 кв.м. При разборе сгоревших конструкций были обнаружены тела троих человек.

На тушение пожара всего привлекалось 16 человек, 6 единиц техники.

В 10:31 (06:31 мск) пожар был ликвидирован.

Причины трагедии выясняются.

2 января произошел пожар на территории пилорамы в селе Подгорное Чаинского района Томской области, погибли четыре человека.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020