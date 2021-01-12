Твит о помощи: при пожаре в жилом доме погибли восемь человек

Минувшей ночью в одном из девятиэтажных домов Екатеринбурга из-за неосторожного обращения с огнем вспыхнул пожар. Несмотря на то что пламя не вырвалось за пределы одной квартиры, в результате ЧП погибли восемь человек, в том числе жильцы пятого и девятого этажей. Почему возгорание привело к такому количеству жертв — разбирались «Известия».

В прямом эфире

Сообщение о пожаре на улице Рассветной, 7 поступило в оперативные службы в 02:58 по местному времени , пояснили в МЧС. Через девять минут первое пожарное подразделение прибыло к месту вызова. К этому моменту на втором этаже горела квартира, весь подъезд был сильно задымлен. Пожарные начали эвакуацию жильцов. Из горящей квартиры вынесли на руках пять человек, в том числе одного ребенка, и передали их медикам.

— В условиях сильного задымления звеньями газодымозащитной службы была организована эвакуация и спасение жильцов из горящего подъезда, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. — Всего были эвакуированы 90 человек (в том числе девять детей), с помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека .

Твит о помощи2 Пожарный автомобиль во дворе жилого дома на улице Рассветной в Екатеринбурге, где произошел пожар Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Эвакуированных сразу разместили в пожарных автомобилях — в Екатеринбурге холодно, ночью почти минус 30 градусов. Одновременно на базе гимназии № 176 начали разворачивать пункт временного размещения для пострадавших.

Пожар, как утверждают в ГУ МЧС, не вышел за пределы одной квартиры, площадь возгорания составила 30 кв. м. Спустя 40 минут он был локализован, через час после начала тушения открытое горение ликвидировано. Было задействовано девять единиц спецтехники, 30 человек личного состава.

Однако задымление оказалось настолько сильным, что погибли люди и на верхних этажах. Это происходило практически в прямом эфире: жительница квартиры на 9-м этаже еще до приезда спасателей написала в Twitter просьбу о помощи. Наталья сообщала, что здание горит, в квартиру поднимается дым и она с семилетней дочерью не может выйти . Пользователи, читавшие ее твиты, призывали ее выйти на балкон, звонили в службу спасения. Спустя 10–15 минут твиты от Натальи прекратились, а ближе к утру выяснилось: и она, и ее дочь погибли, задохнувшись угарным газом. В настоящий момент аккаунт Натальи недоступен — социальная сеть Twitter удалила страницу погибшей женщины без объяснения причин.

Твит о помощи1 Сотрудники пожарной службы эвакуируют пострадавшего при пожаре в жилом доме на улице Рассветной в Екатеринбурге Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Всего жертвами пожара стали восемь человек. Согласно информации СМИ, официально не подтвержденной, погибла хозяйка квартиры на втором этаже, 44-летняя Лора Экшиян, а также двое мужчин 41 и 42 лет, женщина 53 лет, 74-летний мужчина, 38-летняя Наталья и ее 7-летняя дочь Вера, а также неустановленный мужчина. 16-летний сын Лоры остался в живых, он госпитализирован.

По данным властей, семья, в квартире которой начался пожар, была неблагополучной.

Спасение на балконах

Пресс-служба ГУ МЧС заявила местным СМИ, что публиковавшая записи в Twitter женщина, а также погибшие из квартиры на пятом этаже, повели себя «в корне неправильно» .

— Если бы эти люди дожидались спасателей в квартирах, они были бы живы . Концентрация ядовитых веществ в угарном газе настолько велика, что достаточно пары вдохов, чтобы умереть, — заявили в пресс-службе МЧС.

Твит о помощи4 Сотрудник пожарной службы во дворе жилого дома на улице Рассветной в Екатеринбурге, где произошел пожар Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Кроме того, добавили в ведомстве, женщине нужно было позвонить в экстренные службы, так как в МЧС не мониторят соцсети. На тот момент о пожаре было уже известно — на место ехали спасатели. По данным пресс-службы, женщина вместе с дочкой «вышла в задымленную секцию подъезда», что их и погубило. Они были найдены еще живыми, но врачам спасти пострадавших уже не удалось.

Об этом же заявил врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов.

— Причина смерти погибших — отравление угарным газом, сильное задымление в подъезде. Если бы люди остались в квартирах, вышли бы на балконы, то пожарные всех бы эвакуировали. Но случилось то, что случилось, — заявил он на месте пожара.

Однако муж погибшей Натальи заявил, что выйти на балкон женщина не могла — «дым валил через окно на балконе, никакого способа спастись не было».

Твит о помощи9 Сгоревшая квартира в жилом доме на улице Рассветной в Екатеринбурге Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем в квартире Лоры. В прокуратуре заявляют, что очаг пожара был «расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном». Утверждается, что в квартире использовались горелки, были обнаружены окурки . Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 8 человек по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Забетонированный выход

Как выяснили «Известия», здание, в котором произошел пожар, построено в 1980 году. Это девятиэтажный односекционный жилой дом на 54 квартиры серии 1Р-447С-25/65. В нем есть пассажирский лифт, мусоропровод, но эвакуационной незадымляемой лестницы — нет. В домах такой серии лишь иногда есть дополнительные эвакуационные лестницы .

— В девятиэтажке обязана была быть эвакуационная лестница , — заявил «Известиям» заслуженный спасатель России, сотрудник НИИ противопожарной обороны, спасатель международного класса Александр Курсаков. — В многоквартирных домах существуют свои требования к профилактике и проведению противопожарных мероприятий: там есть гидранты, требования к эвакуационным лестницам, по проникновению с этажа на этаж.

Твит о помощи3 Сотрудники пожарной службы в жилом доме на улице Рассветной в Екатеринбурге Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

При этом, замечает Курсаков, часто бывает, что такие лестницы проходят сквозь лоджии, но они заблокированы вещами людей.

— Многие выставляют на лоджии хлам, а ведь с девятого по ним можно безопасно спуститься во время пожара, — отметил он.

Судя по фотографиям дома в Google Maps, на некоторых этажах действительно сохранились сквозные лестницы, проходящие с этажа на этаж, но в большинстве своем спуски заблокированы и зацементированы.

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук отмечает, что именно эти лестницы могли спасти людей при пожаре.

— В некоторых домах выше пятого этажа, как и в доме в Екатеринбурге, где произошел страшный пожар, на балконах предусмотрены люки с незадымляемыми лестницами, — пояснил он «Известиям». — Следить за их исправностью должна УК, но очень часто собственники производят демонтаж, чтобы можно было оставлять балконную дверь открытой и не бояться, что кто-то проникнет в квартиру. Также не всегда очевидно, что размер проема достаточен, чтобы в него смогли пролезть. Если УК обратится в суд, то граждан обяжут восстановить противопожарную лестницу. И наоборот, если граждане пожалуются в надзорные органы, то в отношении управляющей компании будут применены штрафные санкции.

Твит о помощи5 Жилой дом на улице Рассветной в Екатеринбурге, где произошел пожар Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Склянчук отмечает, что с каждым годом растет средняя этажность жилищного строительства — и теперь достигает уже 19 этажей.

— Хотя современные строительные материалы более пожаростойкие, для тушения огня на такой высоте нужна специальная пожарная техника, и поэтому важно, чтобы были возможности для эвакуации, — подытожил он.

Законы задымления

Сам факт столь сильного задымления подъезда экспертов, опрошенных «Известиями», не удивляет.

— Выгорела квартира, различное имущество давало едкую смесь — может, от мебели, которая делается из опилок и при горении выделяет отравляющий газ, — отмечает Курсаков. — Любая мягкая мебель может выделять столько дыма. Дым, естественно, пошел вверх по этажам. Любая незакрытая форточка — и дым затягивает в квартиру.

По его словам, дым мог попасть в квартиры и по вентиляционной шахте.

— В них нет какой-то защиты, и если дым идет, он поднимается по шахте во все квартиры сверху , —заметил Курсаков.

Твит о помощи7 Подъезд жилого дома на улице Рассветной в Екатеринбурге Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по ЧС Александр Подгрушный считает, что современный интерьер помещений при пожаре «несет большую опасность, чем 15–20 лет назад».

— Один вдох продуктов горения — и человек теряет сознание, и если не провести немедленно реанимационные действия, то он погибнет, а горение по искусственным материалам распространяется в 10 раз быстрее , — заявил Подгрушный «Известиям». — Дым с уровня второго этажа моментально поднялся до самого верха ввиду разности температур и по законам гравитации, так как в квартире, где произошел пожар, возникло давление нагретых продуктов горения.

Склянчук отмечает, что «уровень защищенности людей при пожаре во многом зависит от типа постройки многоквартирного дома».

Твит о помощи8 Дверные звонки в подъезде жилого дома на улице Рассветной в Екатеринбурге Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Важно, насколько ответственно управляющая компания относится к эксплуатации электропроводок, различных противопожарных систем (например, автоматическое отключение лифта), функционированию эвакуационных выходов, лестничных клеток и т.д. , — заметил эксперт ОНФ. — У дома может быть не лучший внешний вид, но все инженерные коммуникации могут находиться в полном порядке.

ОБЖ недостаточно

Эксперты отмечают, что люди зачастую просто не знают, как действовать при пожаре.

— Не отрабатываются учения по противопожарной безопасности: что нельзя лифтом пользоваться, к примеру, как пользоваться огнетушителями. Если людей не учить, то всегда будут большие человеческие потери при пожарах , —заявил Курсаков.

Подгрушный с ним согласен: люди, проживающие на третьем и выше этажах, оказались просто не обучены правильным действиям при пожаре.

— Если лестничная клетка задымлена, то крайне важно загерметизировать свое жилье и ждать помощи, — заявил он. — Выход на лестницу означает гибель, но люди этого не знали . Чтобы не повторялось таких трагедий, органы муниципального уровня управления должны проводить разъяснительную и просветительскую работу с жильцами, и одних уроков ОБЖ у школьников для этого совершенно недостаточно .

Твит о помощи6 Сгоревшая квартира в жилом доме на улице Рассветной в Екатеринбурге Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Между тем в уральских соцсетях уже начали распространять призывы к МЧС «работать с соцсетями, чтобы избежать гибели людей при пожарах».

«МЧС периодически делает SMS-рассылки об ухудшении погоды. Предлагаем сделать подобную рассылку о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях, и не только в SMS, но и в соцсетях. Сделать таргет на каждого пользователя о правилах поведения в чрезвычайной ситуации. И чтобы это видели люди хотя бы раза два в месяц. Информацию о поведении при ЧП давать в зависимости от сезона», — говорится в обращении к главе МЧС Евгению Зиничеву и премьеру Михаилу Мишустину, опубликованном в Telegram.