Век живи — век трудись: права пожарных на пенсию предлагают уравнять

Права на пенсию пожарных федеральных и региональных служб предлагают уравнять. Соответствующий законопроект (есть в распоряжении «Известий») направят в Госдуму на следующей неделе . Сейчас социальные выплаты с 50 лет получают только те специалисты, которые проработали не менее 25 лет в структурных подразделениях МЧС . Инициатива устранит неравенство сотрудников, выполняющих ту же работу, но трудящихся в региональных пожарных службах , считают ее авторы сенатор Сергей Леонов и депутат Ярослав Нилов. Предложение поддержали в МЧС , но призвали просчитать, смогут ли субъекты его реализовать.

Разные уровни

Проект предполагает изменение федерального закона «О страховых пенсиях». Сейчас сотрудники противопожарных служб, находящихся под контролем субъектов, не имеют права досрочно выходить на пенсию. При этом их коллеги, работающие в федеральных подразделениях не менее 25 лет, получают выплаты с 50 . Предлагаемые изменения позволят всем пожарным выходить на пенсию досрочно, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Для его реализации не потребуется дополнительно выделять средства из федерального бюджета, отмечается в финансово-экономическом обосновании документа.

Век живи Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Пожарные региональных служб выполняют точно такую же работу, но не имеют льгот, потому что не входят в систему МЧС. Проект поможет устранить неравенство. Мы планируем вносить его в Госдуму на следующей неделе, — заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов.

О законодательной неурегулированности вопроса заявили сами избиратели на встречах с парламентариями. Тема стала еще более актуальной после пенсионной реформы, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— Должен быть принцип социальной справедливости. Из-за существующего юридического пробела региональные пожарные не пользуются теми правами, которые есть у представителей федеральных служб. Однако их работа так же опасна . Раньше перед комитетом этот вопрос не ставили. Сейчас людям удалось обратить внимание законодателей на проблему. Есть шанс, что она будет решена и будут созданы более благоприятные условия для тех, кто на работе рискует здоровьем и жизнью, — сказал «Известиям» депутат.

Правовое недоразумение

Проект поддержали в МЧС, но призвали всех, кто участвует в разработке инициативы, просчитать, смогут ли субъекты ее выполнить.

«Данная законодательная инициатива требует детальной проработки с регионами, поскольку подразделения пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб, находящиеся в их ведении, не финансируются напрямую из средств федерального бюджета», — ответили «Известиям» в МЧС.

«Известия» направили запрос в пресс-службу правительства.

Четкого объяснения, почему часть сотрудников дискриминируют, нет, считает адвокат МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев, специализирующийся на трудовом праве. Возможно, такое законодательное упущение связано с небрежной разработкой нормы о страховых пенсиях.

— Мне кажется, это правильное и своевременное предложение, которое должно быть принято. Огромное число людей выпало из системы . Специалисты фактически подверглись ущемлению прав. Бывает, что законодатели упускают очень важные моменты, а потом вносят необходимые поправки, — сказал эксперт.

В октябре 2018 года президент подписал закон о повышении пенсионного возраста на пять лет — до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Цель — повысить выплаты. С каждым годом в России всё меньше работающих и всё больше пенсионеров, и этот дисбаланс будет расти. Государство не смогло бы выполнять свои обязательства, если бы не была принята пенсионная реформа, объяснял на тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев.

Век живи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По данным Росстата, накануне подписания закона в России было 72,142 млн занятых и 43,5 млн пенсионеров — 1,6 занятого на одного пенсионера. Общие расходы Пенсионного фонда России (ПФР) составляли 8,584 трлн рублей.

В 2019 году на пенсию вышло на 355 тыс. россиян меньше, чем было бы, если бы не произошло реформы, сообщили в ПФР. Однако в ближайшие годы увеличится число людей, досрочно получающих выплаты. В частности, речь идет о многодетных матерях.

Повышение пенсионного возраста не затронуло граждан, работающих в опасных и вредных для здоровья условиях, — например, спасателей, сотрудников химических производств, шахт и горячих цехов, морского и речного флота, участников летно-испытательных составов. Также пенсионная реформа не распространяется на коренные малочисленные народы Севера, матерей пяти и более детей, инвалидов по зрению первой группы или с военными травмами, пострадавших при аварии в Чернобыле.

Ранее «Известия» писали о предложении сенаторов не применять штрафные санкции за перевес на транспорт пожарной охраны и аварийных служб. Предложение Совета Федерации поддержали в МЧС. Сейчас наказание за нарушение может достигать 500 тыс. рублей, при этом, по данным политиков, в каждом регионе около 200 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники. Инициатива, по мнению экспертов, поможет устранить коллизию, при которой спасатели должны платить за то, чтобы быстро помогать людям. Проект собираются направить в Госдуму в апреле.