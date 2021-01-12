Twitter удалил аккаунт просившей помощи жертвы пожара в Екатеринбурге

Социальная сеть Twitter 12 января удалила аккаунт просившей о помощи в Сети жительницы сгоревшего дома в Екатеринбурге.

При попытке зайти на страницу погибшей женщины появляется сообщение о том, что «такой учетной записи нет».

По предварительным данным, в момент ЧП женщина была с дочерью в квартире одна. Погибшая на своей странице в Twitter просила о помощи, так как они с ребенком оказались заблокированы на девятом этаже. Она указала адрес и просила вызвать спасателей. К публикации были прикреплены размытые из-за дыма фото, на которых видно ее и ребенка. Девочка скончалась по пути в больницу. Ее мать тоже спасти не удалось.

В региональном МЧС отметили, что женщина не звонила спасателям. Кроме того, вместе с дочерью она вышла в задымленную секцию подъезда, пишет сайт kp.ru.

Трагедия произошла в ночь на 12 января в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома на улице Рассветная, площадь возгорания составила 30 кв. м. В результате ЧП погибли восемь человек. Из-за пожара из дома эвакуировали 90 человек, включая девятерых детей. На данный момент все они вернулись в свои квартиры.

По данным прокуратуры, причиной трагедии могло послужить неосторожное обращение с огнем.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.