Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Попова заявила о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России
Общество
Опубликованы кадры сгоревшей квартиры в Екатеринбурге с восемью жертвами
Общество
Ученый рассказал о защищающем от новых штаммов коронавируса факторе
Общество
Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов
Происшествия
В небе над Камчаткой взорвался метеорит
Мир
Нетаньяху удалил из Twitter совместную фотографию с Трампом
Политика
Пушков оценил слова главы МИД Украины о российской вакцине
Мир
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля
Мир
Business Insider заявил о важной роли «Спутника V» в глобальной вакцинации

Twitter удалил аккаунт просившей помощи жертвы пожара в Екатеринбурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Социальная сеть Twitter 12 января удалила аккаунт просившей о помощи в Сети жительницы сгоревшего дома в Екатеринбурге.

Полный пансион: когда перестанут гореть дома престарелых
Деятельность заведений, занимающихся уходом, не подлежит лицензированию, а провести проверку на частной территории невозможно

При попытке зайти на страницу погибшей женщины появляется сообщение о том, что «такой учетной записи нет».

По предварительным данным, в момент ЧП женщина была с дочерью в квартире одна. Погибшая на своей странице в Twitter просила о помощи, так как они с ребенком оказались заблокированы на девятом этаже. Она указала адрес и просила вызвать спасателей. К публикации были прикреплены размытые из-за дыма фото, на которых видно ее и ребенка. Девочка скончалась по пути в больницу. Ее мать тоже спасти не удалось.

В региональном МЧС отметили, что женщина не звонила спасателям. Кроме того, вместе с дочерью она вышла в задымленную секцию подъезда, пишет сайт kp.ru.

Трагедия произошла в ночь на 12 января в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома на улице Рассветная, площадь возгорания составила 30 кв. м. В результате ЧП погибли восемь человек. Из-за пожара из дома эвакуировали 90 человек, включая девятерых детей. На данный момент все они вернулись в свои квартиры.

По данным прокуратуры, причиной трагедии могло послужить неосторожное обращение с огнем.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020