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Пожар в Екатеринбурге с восемью жертвами потушили

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Пожар в жилом доме в Екатеринбурга, в котором погибли восемь человек, ликвидировали. Как сообщили во вторник, 12 января, в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь возгорания составила 30 кв. метров.

В тушении пожара были задействованы девять единиц спецтехники, 30 человек личного состава.

Отмечается, что на месте происшествия развернут оперативный штаб, там находится начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев.

Всего из дома были эвакуированы 90 человек (в том числе девять детей). На базе гимназии №176 развернут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов дома, с жителями работают психологи МЧС России.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона, в результате пожара погибли восемь человек, в том числе один ребенок.

По данным РЕН ТВ, огонь вспыхнул в 04.50 (02.50 мск) в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома на улице Рассветная. Причина пожара выясняются.

Отмечается, что ребенок скончался в ходе реанимационных мероприятий. Еще один несовершеннолетний (ему примерно 16 лет) госпитализирован в состоянии средней тяжести.

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