Восемь человек погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге
Восемь человек стали жертвами пожара в девятиэтажном доме на улице Рассветная в Екатеринбурге. Об этом во вторник, 12 января, сообщает издание E1.ru.
По его информации, тела погибших людей лежат в подъезде и на улице, среди них есть дети.
Отмечается, что из подъезда эвакуировали 52 человека, из них девять детей. На месте организован оперативный штаб МЧС.
Официальной информации о произошедшем пока не поступало.
Ранее сообщалось, что в Моргаушском районе Чувашии в понедельник, 11 января, произошло возгорание в частном доме. В результате погибли три человека.