В Чувашии погибли три человека при пожаре в доме

В Моргаушском районе Чувашии в понедельник, 11 января, произошло возгорание в частном доме. В результате погибли три человека. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

«В 20:40 (мск) пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар по адресу Моргаушский район, д. Нижние Панклеи, ул. Центральная д. 50», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела 3 погибших.

Причина ЧП и обстоятельства гибели людей уточняются.

Ранее, 11 января, в результате возгорания в трехэтажном жилом доме в Благовещенске погибла женщина и пострадали двое мужчин.