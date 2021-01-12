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В Чувашии погибли три человека при пожаре в доме

В Чувашии погибли три человека при пожаре в доме

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В Моргаушском районе Чувашии в понедельник, 11 января, произошло возгорание в частном доме. В результате погибли три человека. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

«В 20:40 (мск) пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар по адресу Моргаушский район, д. Нижние Панклеи, ул. Центральная д. 50», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела 3 погибших.

Причина ЧП и обстоятельства гибели людей уточняются.

Ранее, 11 января, в результате возгорания в трехэтажном жилом доме в Благовещенске погибла женщина и пострадали двое мужчин.

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