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В результате пожара в Благовещенске погибла женщина и пострадали двое мужчин

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В результате возгорания в трехэтажном жилом доме в Благовещенске погибла женщина и пострадали двое мужчин. Об этом сообщило ГУ МЧС по Амурской области в понедельник, 11 января.

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Пожарные прибыли на место ЧП спустя три минуты после вызова. Горела квартира на втором этаже дома.

«При пожаре погибла женщина 1958 года рождения, пострадали двое мужчин 1956 и 1977 годов рождения. Оба с ожогами различной степени тяжести доставлены в ожоговое отделение Амурской областной клинической больницы», — указали в ведомстве.

С места пожара спасли шесть человек, в том числе одного ребенка.

Спасатели потушили открытое горение через семь минут после прибытия. Огонь повредил комнату площадью 12 кв. м.

9 января произошел пожар в нелегальном доме престарелых в поселке Боровский в Тюменской области. Погибли семь человек. Возможной причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнем.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Хозяйку пансионата задержали. По данным телеканала РЕН ТВ, это Ольга Вильямсон, ранее она возглавляла компанию «Клиника строительной помощи», которая была ликвидирована в 2015 году.

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