Названа вероятная причина пожара в нелегальном доме престарелых под Тюменью

Вероятной причиной пожара в нелегальном хосписе в Тюменской области является неосторожное обращение с огнем, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Ранее 9 января в поселке Боровский произошел пожар в частном строении. В огне погибли семь человек, один был госпитализирован. Как оказалось, постройка использовалась как нелегальный дом престарелых. В администрации департамента соцразвития области уже подтвердили, что в данном поселке нет государственных хосписов.

Следователи возбудили уголовное дело по статье, ход расследования на личный контроль взял глава СК Александр Бастрыкин. На месте работают криминалисты и следователи.

Как отметил губернатор области Александр Моор, он также намерен контролировать расследование. Чиновник выразил уверенность в том, что виновные в гибели людей будут наказаны по закону.

Проблема пожаров в частных и нелегальных домах престарелых не нова. В селе Ишбулдино в Башкирии в ночь на 15 декабря в пожаре погибли 11 человек. Все они пациенты частного пансионата для престарелых, который оказался не зарегистрирован, региональные власти о его существовании не знали. Возгорания и прочие трагические инциденты происходят в таких заведениях по несколько раз в год.