Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Три человека стали жертвами сильнейшей за 50 лет снежной бури в Испании
Мир
Королева Елизавета II и ее супруг сделали прививки от COVID-19
Общество
Названа вероятная причина пожара в нелегальном доме престарелых под Тюменью
Наука
Японские ученые создали способный убить COVID-19 за 30 секунд прибор
Мир
Аналитик из США посоветовал Байдену пересмотреть отношения с Россией
Спорт
Россиянин Ретивых завоевал серебро в спринте на «Тур де Ски»
Мир
Мнение посла Польши о Бандере вызвало злость украинских националистов
Мир
Взрыв прогремел на газопроводе в Полтавской области Украины
Мир
В компании Boeing прокомментировали крушение самолета в Индонезии

Названа вероятная причина пожара в нелегальном доме престарелых под Тюменью

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вероятной причиной пожара в нелегальном хосписе в Тюменской области является неосторожное обращение с огнем, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Полный пансион: когда перестанут гореть дома престарелых
Деятельность заведений, занимающихся уходом, не подлежит лицензированию, а провести проверку на частной территории невозможно

Ранее 9 января в поселке Боровский произошел пожар в частном строении. В огне погибли семь человек, один был госпитализирован. Как оказалось, постройка использовалась как нелегальный дом престарелых. В администрации департамента соцразвития области уже подтвердили, что в данном поселке нет государственных хосписов.

Следователи возбудили уголовное дело по статье, ход расследования на личный контроль взял глава СК Александр Бастрыкин. На месте работают криминалисты и следователи.

Как отметил губернатор области Александр Моор, он также намерен контролировать расследование. Чиновник выразил уверенность в том, что виновные в гибели людей будут наказаны по закону.

Проблема пожаров в частных и нелегальных домах престарелых не нова. В селе Ишбулдино в Башкирии в ночь на 15 декабря в пожаре погибли 11 человек. Все они пациенты частного пансионата для престарелых, который оказался не зарегистрирован, региональные власти о его существовании не знали. Возгорания и прочие трагические инциденты происходят в таких заведениях по несколько раз в год.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020